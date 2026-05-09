Fitch: Σταθερή στο «BBB» η Ελλάδα εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας

Τη βαθμολογία του ελληνικού αξιόχρεου στο «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές διατήρησε η Fitch Ratings, κρατώντας στάση αναμονής στην πρώτη της αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία το 2026.

Η στάση του αμερικανικού οίκου αποδίδεται στην αυξημένη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, παράγοντες που οδήγησαν τη Fitch σε πιο επιφυλακτική προσέγγιση.

Αντίστοιχη στάση είχαν κρατήσει το προηγούμενο διάστημα και άλλοι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης: Στις αρχές Μαρτίου η Morningstar DBRS διατήρησε την Ελλάδα στο BBB με σταθερό outlook, ενώ τον Απρίλιο ακολούθησαν η Moody’s με αξιολόγηση Baa3 και σταθερές προοπτικές, η Scope με ΒΒΒ και σταθερό outlook, καθώς και η Standard & Poor’s, η οποία επίσης κράτησε τη χώρα στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές.

Σημειώνεται ότι η επόμενη αξιολόγηση της Fitch Ratings για την ελληνική οικονομία είναι προγραμματισμένη για τις αρχές Νοεμβρίου.

