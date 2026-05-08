Ο εφιάλτης του 5,4%: Η «αόρατη» φορολογία που λεηλατεί τα νοικοκυριά

Τα στοιχεία-σοκ της ΕΛΣΤΑΤ για τον Απρίλιο, που «κλείδωσαν» τον πληθωρισμό στο 5,4%, δεν είναι απλώς ένας αριθμός σε μια στατιστική έκθεση. Είναι η επίσημη αποτύπωση μιας βίαιης ανακατανομής πλούτου που συντελείται στην ελληνική κοινωνία. Ενώ οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για τους ρυθμούς ανάπτυξης καλά κρατούν, η πραγματική οικονομία –αυτή της τσέπης του πολίτη– βιώνει μια παρατεταμένη κρίση επιβίωσης.

Ο «κλέφτης» των εισοδημάτων

Ο πληθωρισμός στο 5,4% λειτουργεί ως ένας έμμεσος, οριζόντιος και εξαιρετικά άδικος φόρος. Όταν οι τιμές αυξάνονται με αυτόν τον ρυθμό, η αγοραστική δύναμη του μισθωτού και του συνταξιούχου συρρικνώνεται αυτόματα. Στην πραγματικότητα, ένας εργαζόμενος που δεν έλαβε αύξηση ίση με τον πληθωρισμό, είδε τον καθαρό του μισθό να «κουρεύεται» κατά 5,4% μέσα σε ένα χρόνο.

Το πρόβλημα εντείνεται από το γεγονός ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων και των βασικών αγαθών τρέχει συνήθως με διπλάσια ταχύτητα από τον γενικό δείκτη. Αυτό σημαίνει ότι τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, που δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε είδη πρώτης ανάγκης, πλήττονται δυσανάλογα βαριά.

Πώς επηρεάζεται η οικονομική αλυσίδα

Η άνοδος του πληθωρισμού δημιουργεί ένα επικίνδυνο «ντόμινο» στην εθνική οικονομία:

1. Κατανάλωση: Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος οδηγεί σε πτώση της κατανάλωσης. Ο πολίτης περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα, γεγονός που πλήττει το λιανεμπόριο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2. Επιτόκια: Ο υψηλός πληθωρισμός συντηρεί τα επιτόκια των δανείων σε υψηλά επίπεδα. Αυτό μεταφράζεται σε ακριβότερη στέγη (στεγαστικά δάνεια) και δυσκολότερη πρόσβαση σε ρευστότητα για τις επιχειρήσεις.

3. Αποταμίευση: Οι αποταμιεύσεις των Ελλήνων «καίγονται». Με τα επιτόκια καταθέσεων κοντά στο μηδέν, το 5,4% του πληθωρισμού σημαίνει ότι τα χρήματα που έχει κάποιος στην άκρη χάνουν την αξία τους μέρα με τη μέρα.

Η πολιτική διάσταση: Η «αισχροκέρδεια» στο κάδρο

Για το «Ποντίκι», το κρίσιμο ερώτημα είναι: Ποιος κερδίζει από τον πληθωρισμό;

Είναι πλέον φανερό ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού του 5,4% δεν οφείλεται μόνο σε διεθνείς παράγοντες, αλλά και στον λεγόμενο «πληθωρισμό της απληστίας» (greedflation). Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι ενεργειακοί κολοσσοί διατηρούν υψηλά περιθώρια κέρδους, μετακυλίοντας κάθε κόστος στον καταναλωτή, ενώ το κράτος εισπράττει αυξημένα έσοδα από τον ΦΠΑ λόγω των ακριβότερων τιμών.

Ο πολίτης σε απόγνωση

Για τον μέσο πολίτη, η καθημερινότητα μετατρέπεται σε μια άσκηση μαθηματικών για γερά νεύρα. Η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, η πληρωμή του ενοικίου και η κάλυψη των λογαριασμών ΔΕΚΟ απαιτούν πλέον «κόψιμο» από άλλες βασικές ανάγκες, όπως η υγεία, η εκπαίδευση ή η ψυχαγωγία. Η κοινωνική συνοχή δοκιμάζεται, καθώς η απόσταση ανάμεσα στα «νούμερα της ευημερίας» και την πραγματικότητα του νοικοκυριού μεγαλώνει επικίνδυνα.

Το 5,4% της ΕΛΣΤΑΤ είναι μια προειδοποίηση που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αν η κυβέρνηση συνεχίσει να πριμοδοτεί την πλευρά της προσφοράς και των μεγάλων ομίλων, αφήνοντας την πλευρά της ζήτησης (τον πολίτη) απροστάτευτη, η κοινωνική έκρηξη δεν θα είναι θέμα «αν», αλλά «πότε». Η ακρίβεια δεν είναι καιρικό φαινόμενο· είναι το αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που επιτρέπουν την ασύδοτη κερδοφορία εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης: Ενίσχυση 300 ευρώ και σε χήρες άνω των 60 ετών

ΕΛΣΤΑΤ: Πληθωρισμός – σοκ τον Απρίλιο – Στο 5,4% ο ΔΤΚ, «φωτιά» από καύσιμα και τρόφιμα

Reuters: «Παιχνίδια» με τον πόλεμο στο Ιράν: Υπόνοιες εσωτερικής πληροφόρησης και στοιχήματα 7 δισ. στο πετρέλαιο











