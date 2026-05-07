Η νέα έκρηξη ακρίβειας αποκαλύπτει ξανά τα ευάλωτα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς

Η επιστροφή των πληθωριστικών πιέσεων επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ερώτημα που η κυβέρνηση επιχείρησε να αφήσει πίσω τους τελευταίους μήνες: πόσο πραγματικά θωρακισμένη είναι η ελληνική οικονομία απέναντι στις διεθνείς κρίσεις; Η νέα άνοδος στις τιμές ενέργειας, σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, προκαλεί ήδη αλυσιδωτές επιπτώσεις στην αγορά, επιβαρύνοντας ξανά νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό δείχνουν ότι η εικόνα σταθεροποίησης που είχε καλλιεργηθεί το προηγούμενο διάστημα αρχίζει να αμφισβητείται. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους μεταφέρεται σταδιακά σε ολόκληρη την οικονομία, επηρεάζοντας μεταφορές, τρόφιμα, υπηρεσίες και στέγαση. Και μπορεί οι επίσημες προβλέψεις να εξακολουθούν να μιλούν για ανάπτυξη, ωστόσο η πραγματική οικονομία εμφανίζει πλέον σαφή σημάδια πίεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση τον Απρίλιο, ξεπερνώντας αισθητά τα επίπεδα του προηγούμενου μήνα. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή είχε η εκτίναξη του κόστους ενέργειας, το οποίο αυξήθηκε με ρυθμούς πολύ υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Παρά τις συζητήσεις περί ενεργειακής μετάβασης και μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, η χώρα εξακολουθεί να επηρεάζεται άμεσα από κάθε διεθνή αναταραχή στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η διεθνής αγορά πετρελαίου κινείται πλέον σε επίπεδα που προκαλούν έντονο προβληματισμό. Οι τιμές πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι δημιουργούν φόβους για παρατεταμένη πίεση στο κόστος ζωής, ιδιαίτερα αν η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί ή επεκταθεί.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην ενέργεια. Οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να διαχέονται σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, μετατρέποντας την ακρίβεια σε μόνιμο στοιχείο της καθημερινότητας. Τα τρόφιμα συνεχίζουν να επιβαρύνουν σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ενώ η στέγαση παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά βάρη για χιλιάδες νοικοκυριά.

Παράλληλα, η άνοδος των τιμών σε καύσιμα και μεταφορές επηρεάζει συνολικά την αγορά, αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος επιχειρήσεων και περιορίζοντας την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μικρές καθημερινές δαπάνες αποκτούν πλέον μεγαλύτερο οικονομικό βάρος.

Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς η νέα επιδείνωση του πληθωριστικού περιβάλλοντος δυσκολεύει τον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου. Οι αναθεωρήσεις στις προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας αποτυπώνουν ήδη αυτή τη μεταβολή του κλίματος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικοί για την πορεία του πληθωρισμού, ενώ παράλληλα συγκρατούν τις εκτιμήσεις για ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η κυβέρνηση είχε στηρίξει μεγάλο μέρος της οικονομικής της αφήγησης στην εικόνα σταθερής ανάπτυξης και σταδιακής αποκλιμάκωσης της ακρίβειας. Η νέα ενεργειακή κρίση έρχεται ουσιαστικά να δοκιμάσει αυτή την εικόνα.

Την ίδια στιγμή, τα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη εφαρμοστεί εμφανίζουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα απέναντι στη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών. Τα ποσά που διατέθηκαν για την ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών απορροφώνται γρήγορα από τις αυξήσεις στην αγορά, ενώ αρκετοί οικονομικοί παράγοντες εκτιμούν ότι τυχόν νέα πακέτα στήριξης δύσκολα θα μπορέσουν να αλλάξουν ουσιαστικά την κατάσταση.

Στην αγορά, οι επιπτώσεις γίνονται ήδη ορατές. Επιχειρήσεις λιανεμπορίου καταγράφουν πιο συγκρατημένη καταναλωτική συμπεριφορά, με τους πολίτες να περιορίζουν αγορές και να στρέφονται σε φθηνότερες επιλογές. Η εικόνα αυτή προκαλεί ανησυχία για πιθανή επιβράδυνση της κατανάλωσης, η οποία παραμένει βασικός κινητήρας της οικονομίας.

Παράλληλα, ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες χωρίς περικοπές σε άλλες δαπάνες. Η πίεση στα εισοδήματα ενισχύει το αίσθημα αβεβαιότητας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου το κόστος στέγασης, ενέργειας και τροφίμων παραμένει σταθερά υψηλό.

Η νέα πληθωριστική έξαρση αναδεικνύει έτσι ένα βαθύτερο πρόβλημα: ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει περιορισμένες αντοχές απέναντι σε διεθνείς κρίσεις και παραμένει εξαρτημένη από παράγοντες που δεν μπορεί να ελέγξει.

Και ενώ η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται συχνά στους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες, η εικόνα στην κοινωνία και στην αγορά δείχνει ότι μεγάλο μέρος των πολιτών συνεχίζει να βιώνει συνθήκες διαρκούς οικονομικής πίεσης, χωρίς ορατή προοπτική ουσιαστικής αποκλιμάκωσης της ακρίβειας στο άμεσο μέλλον.

