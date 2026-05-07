Στην “ITHACA CONFERENCE – Greece at Demographic Crossroads”, που πραγματοποιήθηκε στην Ιθάκη στις 6 Μαΐου 2026, με θέμα το δημογραφικό και το μέλλον της ελληνικής περιφέρειας, παρενέβη ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, στη Συνεδρία ΙΙΙ με τίτλο: «Περιφέρειες, Νεολαία και Δημογραφικό: Γεφυρώνοντας τις Ανισότητες στην Ευρώπη».

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Αρναούτογλου ανέδειξε το οξύ δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές, τα μικρά νησιά και οι απομακρυσμένες κοινότητες της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η κοινωνική συνοχή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ζωντανή και βιώσιμη περιφέρεια.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε τη συζήτηση στην Ιθάκη με τη νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία “Right to Stay Strategy”, που παρουσιάστηκε την ίδια ημέρα στις Βρυξέλλες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη αρχίζει πλέον να αναγνωρίζει πως οι πολίτες πρέπει να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους από επιλογή και όχι να εξαναγκάζονται να τον εγκαταλείπουν λόγω έλλειψης υπηρεσιών, υποδομών και προοπτικής.

«Το δημογραφικό δεν είναι μόνο ένας αριθμός ή μια στατιστική. Είναι μια σιωπηλή κρίση που απειλεί τη συνοχή της ίδιας της Ευρώπης. Όταν ένα χωριό χάνει το Κέντρο Υγείας, το ταχυδρομείο, το παντοπωλείο ή τις βασικές υπηρεσίες ιδίως της υγείας, τότε χάνει σταδιακά και το μέλλον του», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αρναούτογλου αναφέρθηκε εκτενώς στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για την ανάδειξη των προβλημάτων της Ελληνικής περιφέρειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη φέρει στις Βρυξέλλες Δημάρχους μικρών νησιών και ορεινών περιοχών, ώστε να συνομιλήσουν απευθείας με Ευρωπαίους Επιτρόπους και θεσμούς της Ε.Ε. για ζητήματα νησιωτικότητας, ερημοποίησης, υγείας και περιφερειακής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μεγάλη εκδήλωση των Σοσιαλιστών που διοργανώθηκε στο Ραπτόπουλο Ευρυτανίας για την ερημοποίηση και τη δημογραφική συρρίκνωση της υπαίθρου, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική συνοχή χωρίς εδαφική δικαιοσύνη».

Παράλληλα, ανέδειξε το κρίσιμο ζήτημα της πρόσβασης στην υγεία στις απομακρυσμένες περιοχές, σημειώνοντας ότι σε πολλές ορεινές και νησιωτικές κοινότητες τα Κέντρα Υγείας υπολειτουργούν, τα αγροτικά ιατρεία παραμένουν χωρίς προσωπικό και οι πολίτες αισθάνονται ανασφάλεια για την καθημερινότητά τους.

Ο Σάκης Αρναούτογλου στάθηκε επίσης στην ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα, των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, αναφερόμενος τόσο στη μάχη κατά της παράνομης αλιείας όσο και στην πρόσφατη υπερψήφιση της έκθεσής του στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου ευρωπαϊκού πλαισίου δεδομένων για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη νέα γενιά της περιφέρειας, ανακοινώνοντας ότι μετά τις επισκέψεις μαθητών από το Ραπτόπουλο και τις Οινούσσες στις Βρυξέλλες, φέτος θα προσκληθούν νέοι από την Ιθάκη και τα Τζουμέρκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η Ιθάκη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως ένας τουριστικός προορισμός του καλοκαιριού. Είναι ένας ζωντανός τόπος που χρειάζεται μόνιμους κατοίκους, υπηρεσίες, υγειονομική κάλυψη, συνδεσιμότητα και πραγματικές ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους», σημείωσε.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε:

«Η Ευρώπη δεν είναι μόνο οι μεγάλες πόλεις. Είναι και τα χωριά, τα μικρά νησιά και οι ορεινές κοινότητες που κρατούν ζωντανή την παραγωγή, την κοινωνική συνοχή και την ταυτότητα της Ευρώπης. Η γεφύρωση των ανισοτήτων δεν είναι επιλογή. Είναι προϋπόθεση για το κοινό μας μέλλον».

Τέλος ο κ. Αρναούτογλου ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Δικτύου Μικρών Νησιών, Λευτέρη Κεγχαγιόγλου, για τη διαχρονική και ουσιαστική συμβολή του στην ανάδειξη των προβλημάτων της νησιωτικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι αποτελεί μία από τις πλέον σταθερές και τεκμηριωμένες φωνές υπέρ των μικρών νησιωτικών κοινωνιών της χώρας.

Όπως τόνισε, η συζήτηση που ανοίγει σήμερα στην Ευρώπη για το “Right to Stay” δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό τον πολυετή αγώνα ανθρώπων που επί χρόνια διεκδικούν ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική στήριξη για τα μικρά νησιά και την ελληνική περιφέρεια.

