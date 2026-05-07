Μητσοτάκης στην Κ.Ο. της ΝΔ: Είμαστε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας, προοπτικής – Όλοι οι βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτια (Video)

Με αντικείμενο την συνταγματική αναθεώρηση ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνθηκε στην «γαλάζια» Κ.Ο., ενώ ακολουθεί συζήτηση με τους βουλευτές.

Εισαγωγικά, ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η ΝΔ καταγράφει ποσοστά υπεριδπλάσια από το δεύτερο. Είμαστε η μόνη δύναμη σιγουριάς ασφάλειας προοπτικής που θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε μια τροχιά προόδου. Όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία η ΝΔ έχει να κάνει πολλά για τη χώρα. Συνεχίζοντας τη διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για τη συνταγματική αναθεώρηση, λέγοντας ότι «προτείνουμε να υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη για την προσιτή στέγη. Ανοίγουμε το θέμα της μονιμότητας στο Δημόσιο με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης. Πρέπει να αναθεωρήσουμε το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής για την ευθύνη των υπουργών και κατοχυρώνουμε συνταγματικά αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνηση να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, ώστε ποτέ ξανά κανείς να πειραματιστεί με τις τύχες της χώρας».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε δηκτικά ότι «στο σχέδιο περιέχονται και ρυθμίσεις που θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει όπως η ρητή συνταγματική πρόβλεψη για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτό συζητήθηκε και το 2019 με την εντυπωσιακή στροφή των 180 μοιρών του ΠΑΣΟΚ που στην αρχή είχε συμφωνήσει και μετά το πήρε πίσω» προσθέτοντας ότι «μας άφησε δυσάρεστη γεύση αυτό που έγινε με τις ανεξάρτητες αρχές όταν το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια πολιτική συμφωνία ενώ την ίδια ώρα μιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση κοροϊδεύοντας και τις δύο πλευρές. Μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα αλλά δεν ταιριάζουν στη Βουλή και δείχνουν έλλειψη θεσμικής σοβαρότητας».

Επίσης, υπογράμμισε ότι «ένα νέο Σύνταγμα απαντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου και μαζί με τις αλλαγές απελευθερώνεται ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κίνημα ώστε το 2030 να έχουμε ξεριζώσει πολιτικά και θεσμικά παθογένειες που αντιμετωπίζαμε ενίοτε σποραδικά», και τόνισε ότι «Κράτος Δικαίου εν τη ευρεία ενοία είναι και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η στήριξη του εισοδήματος απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής».

Τόνισε, δε, ότι «στα κατάλοιπα του παλαιοκομματισμού έρχεται να αντιταχθεί ο νέος Καταστατικός Χάρτης, μια θεσμική ρήξη και μια φυγή προς τα μπρος», κάνοντας λόγο για «ενιαία δέσμη κανόνων που θα ισχύουν για όλους, αποκλείοντας εκτροπές και Οδικός Χάρτης με επιμέρους πυξίδες που θα οδηγούν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα στη νέα εποχή. Γι’ αυτό και θα αποτελέσει μία από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις».

Κάνοντας ειδική αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «συγχαίρω την ΚΟ για τη στάση της με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι βουλευτές άνοιξαν τον δρόμο της δικαίωσης. Αυτός ο δρόμος πρέπει να είναι ταχύτατος, σαφής, απρόσκοπτος. Όπως οι βουλευτές αντέδρασαν με θάρρος – όποιος παρακολούθησε τη σύζητηση για την άρση ασυλίας – είδαν τη δικαιολογημένη πίκρα που βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση αλλά εκαναν το σωστό. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ευρωπαική Εισαγγελία διαψεύδοντας την εντύπωση ότι εμπλέκεται στην πολιτική διαπάλη».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «όλοι οι βουλευτές της ΝΔ θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν γροθιά», ενώ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι «στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων αλλά και το χυδαίο δηλητήριο των απαράδεκτων χαρακτηρισμών για το κόμμα μας, για μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Το ποιος είναι ο αδίστακτος ένοχος το μαρτυρεί η μάχη ζωής που δίνει ο Γιάννης Μυλωνάκης και του ευχόμαστε να είναι σύντομα κοντά μας. Οποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει το θράσος».

Δεδομένης της αναταραχής στην Κ.Ο. ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι είναι «κορυφαία τιμή ο τίτλος του βουλευτή αυτής της παράταξης. Σε ένα κόμμα όλοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να το υπηρετήσουν από κάθε θέση. Η προσωπική επιτυχία του καθενός μας περνάει μέσα από την επιτυχία της ΝΔ», προσθέτοντας, πάντως, ενόψει των εκλογών ότι «θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα για να κερδίσουμε τρίτες εκλογές».

Παράλληλα, δήλωσε ότι «σήμερα θα μιλήσουμε με ειλικρίνεια και δεν θα κρύψουμε τυχόν λάθη, αλλά θα το συνοδεύσουμε και με εναλλακτικές προτάσεις», κάνοντας λόγο για «κόκκινη λεπτή γραμμή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια», αλλά και επισημαίνοντας ότι η ΝΔ ακούει και μαθαίνει από τα λάθη της.

«Δεν νομίζω να έχετε δυσκολία να επικοινωνήσετε με το πρωθυπουργικό γραφείο. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι με την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου όχι μόνο χρονικά αλλά και γεωγραφικά», είπε ο πρωθυπουργός στους βουλευτές και τόνισε ότι «νομίζω ότι με τη σειρά τους οι βουλευτές θα πρέπει να προτάσσουν όχι μόνο τι ζητούν αλλά και τι οφείλουν στη ΝΔ, με παρουσία στις επιτροπές, στις εκλογικές περιφέρειες».

Σημείωσε, δε, ότι «θυμίζω ότι κερδίσαμε 3 εκλογές όχι τόσο σε μια λογική σκληρής αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση. Αυτή είναι απαραίτητο να γίνεται στη Βουλή, τις κερδίσαμε γιατί πείσαμε την κοινωνία ότι έχουμε σχέδιο, ότι πείσαμε ότι αυτά που υποσχεθήκαμε το 2019 το κάναμε» και υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε κανένα λόγο να μπούμε σε συγκρουσιακό λόγο απέναντι σε μια αντιπολίτευση που το επιδιώκει γιατί δεν έχει σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Η αυτοκριτική είναι απαραίτητη για να γίνουμε καλύτεροι».

