Καρφιά Καραμανλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκανδαλώδης και πελατειακή η διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων

Στην ΚΕΟΣΟΕ, την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων, έδωσε το παρών την Τετάρτη το απόγευμα ο Κώστας Καραμανλής, μιλώντας γιατις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες σήμερα κατά την επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυσή της.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε πως «Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και -μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση- στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Την διαμορφώνει η ταυτόχρονη εκδήλωση έκτακτων συνθηκών και η όξυνση χρόνιων προβλημάτων».

Ο κ. Καραμανλής έκανε λόγο για «υπέρογκη οικονομική επιβάρυνση, ειδικά για τους μικρομεσαίους αγρότες, από την εφαρμογή των βεβιασμένων, απερίσκεπτων και άκαιρων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή μετάβαση».

Αναφερόμενος ταυτόχρονα στην Ελλάδα σημείωσε πως «πάνω σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να κουμπώσουν:

Η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής.

Η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος.

Εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Από φυσικές καταστροφές, ασθένειες και ζωονόσους.

Καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων.

Αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακή αντίληψη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων.

Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και, συνεπώς, μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων».

«Όλα αυτά ήρθαν να σωρευτούν πάνω σε διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και με την πάροδο των ετών κακοφορμίζουν και εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της περιφέρειας. Σήμερα όλοι τα αναγνωρίζουμε και τα αξιολογούμε ως μείζονες προκλήσεις. Το ερώτημα είνα τί θα κάνουμε πριν είναι αργά, για να τα αντιμετωπίσουμε», ανέφερε ο κ. Καραμανλής.

Ο κ. Καραμανλής ζήτησε πρωτοβουλίες «πριν χαθεί οριστικά κάθε δυνατότητα παρέμβασης, με αίσθημα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης, σε πνεύμα συνεννόησης και με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση απαιτείται η εκπόνηση, η επαρκής χρηματοδότηση και η έγκαιρη υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου και την βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας».

Και συνέχισε λέγοντας: «Με έμφαση στη δημιουργία ενός πιο φιλικού, βιώσιμου και ασφαλούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν με αξιοπρέπεια και να παράξουν με όρους ανταγωνιστικότητας οι νέες και οι νέοι της περιφέρειας. Με επένδυση στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση, τη διαρκή επιστημονική στήριξη των νέων αγροτών. Με την επανένταξη στην παραγωγική διαδικασία των σχολαζουσών εκτάσεων, περίπου 6 εκτ. στρέμματα. Με χαμηλότοκα δάνεια προς νέους αγρότες, χωρίς αυστηρές εγγυήσεις».

«Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας: Ανησυχία για την αστάθεια στη Μέση Ανατολή εξέφρασαν οι ηγέτες – To κοινό ανακοινωθέν

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας – Τι συζήτησαν

Επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ ο Ευάγγελος Βενιζέλος: Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρόκληση για τον συνταγματισμό και τη δημοκρατία