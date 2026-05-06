Την ικανοποίηση τους εξέφρασαν οι ηγέτες της Ιορδανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου σε Κοινό Ανακοινωθέν για την πρόοδο της συνεργασίας τους, σημειώνοντας, ταυτόχρονα και την ανησυχία τους για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή.

Οι τρεις ηγέτες, ο βασιλιάς Αμπντάλα Β’ της Ιορδανίας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να αυξήσουν τη συνεργασία στους βασικούς τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, των επενδύσεων και του πολιτισμού και να ενισχύσουν τη συνεργασία σε στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας, όπως η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων, η στήριξη της ασφάλειας των εμπορικών οδών και η ανάπτυξη υποδομών μεταφορών και logistics, κατά τρόπο που ενισχύει την οικονομική διασυνδεσιμότητα και αναδεικνύει την Ανατολική Μεσόγειο σε ζωτικό κόμβο σύνδεσης της Ευρώπης με τον αραβικό κόσμο.

Παράλληλα, επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, τον σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, την απαγόρευση της απόκτησης εδάφους διά της βίας, την προώθηση φιλικών σχέσεων μεταξύ των εθνών και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Εξέφρασαν, δε, τη βαθιά τους ανησυχία για την επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τις σοβαρές ανθρωπιστικές, οικονομικές και συνέπειες ασφαλείας που αυτή συνεπάγεται, και τόνισαν την ανάγκη εντατικοποίησης των διεθνών προσπαθειών για την προώθηση της αποκλιμάκωσης και την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας.

Παράλληλα, στο Κοινό Ανακοινωθέν τονίστηκε η σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν, καθώς και της εργασίας προς μια συνολική και διαρκή λύση, σε βάση που θα αποτρέπει την επανάληψη των εντάσεων και θα διασφαλίζει τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της κρατικής κυριαρχίας, της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.

Αναλυτικά το κοινό ανακοινωθέν (ανεπισημη μετάφραση)

Κοινή Δήλωση

5η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής μεταξύ του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας

Αμμάν, 6 Μαΐου 2026

Εμείς, ο Αμπντουλάχ Β΄ ιμπν Αλ Χουσεΐν, Βασιλιάς του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, συναντηθήκαμε στο Αμμάν στις 6 Μαΐου 2026 για την 5η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής στο πλαίσιο του τριμερούς μηχανισμού, για να εξετάσουμε την πορεία της συνεργασίας μας και να αξιολογήσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία τον Νοέμβριο του 2024.

Αναγνωρίζοντας ότι η παρούσα Σύνοδος Κορυφής συγκαλείται εν μέσω ενός ταχέως εξελισσόμενου διεθνούς και περιφερειακού τοπίου, που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες πολιτικές, οικονομικές και ασφαλιστικές προκλήσεις, τονίζουμε τη σημασία της ανύψωσης της τριμερούς συνεργασίας μας σε πιο αποτελεσματικά επίπεδα, ώστε να ενισχύσουμε τη συλλογική μας ικανότητα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα των χωρών μας.

1. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην τριμερή συνεργασία και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για περαιτέρω προώθηση των υφιστάμενων θεσμικών πλαισίων, συμπεριλαμβανομένης της Μόνιμης Γραμματείας στη Λευκωσία, με τρόπο που να ενισχύει τον συντονισμό και να προσφέρει απτά και πρακτικά αποτελέσματα.

2. Επαναβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητά μας να αυξήσουμε τη συνεργασία μας στους βασικούς τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, των επενδύσεων και του πολιτισμού. Θα ενισχύσουμε επίσης τη συνεργασία μας σε στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού, της υποστήριξης της ασφάλειας των εμπορικών οδών και της ανάπτυξης υποδομών μεταφορών και logistics με τρόπο που ενισχύει την οικονομική διασύνδεση και καθιστά την Ανατολική Μεσόγειο ζωτικό κόμβο που συνδέει την Ευρώπη και την αραβική περιοχή. Τονίζουμε επίσης τη σημασία της εμβάθυνσης της συνεργασίας στους τομείς της επισιτιστικής ασφάλειας και της ασφάλειας του νερού. Για τον σκοπό αυτό, θα εργαστούμε για να διασφαλίσουμε την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης, να ενθαρρύνουμε καινοτόμες και πρακτικές λύσεις και να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα στις περιφερειακές πιέσεις και τις παγκόσμιες αλλαγές, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη ανάπτυξη και σταθερότητα.

3. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στις αρχές που διέπουν τη συνεργασία μας, μεταξύ των οποίων πρωταρχικός είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, ο σεβασμός της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, η απαγόρευση της απόκτησης εδαφών με τη βία, η προώθηση φιλικών σχέσεων μεταξύ των εθνών και η ειρηνική επίλυση των διαφορών.

4. Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τις σοβαρές ανθρωπιστικές, οικονομικές και ασφαλιστικές συνέπειές της. Τονίζουμε την ανάγκη να ενταθούν οι διεθνείς προσπάθειες για την προώθηση των προσπαθειών αποκλιμάκωσης και την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων των συγκρούσεων ως οδού για την επίτευξη ασφάλειας, σταθερότητας και δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Τονίζουμε επίσης τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της εργασίας για μια συνολική και διαρκή λύση με βάση το διεθνές δίκαιο, την κρατική κυριαρχία, τη μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις και την ελευθερία ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982).

5. Τονίζουμε την ανάγκη για συντονισμένες περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχειρίας στον Λίβανο και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλους τους όρους της, καθώς και για την υποστήριξη της λιβανικής κυβέρνησης στην άσκηση της κυριαρχίας της σε όλη την επικράτειά της, τη διασφάλιση ότι τα όπλα παραμένουν αποκλειστικά στα χέρια του κράτους και τη συνέχιση της υποστήριξης των Λιβανέζικων Ενόπλων Δυνάμεων. Τονίζουμε περαιτέρω την ανάγκη εφαρμογής του Ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας και όλων των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επαναβεβαιώνουμε την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας και της προστασίας της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), η οποία διαδραματίζει θεμελιώδη σταθεροποιητικό ρόλο. Επιπλέον, υπογραμμίζουμε τη σημασία των διπλωματικών προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποτροπή περαιτέρω κλιμακώσεων.

Τονίζουμε τη σημασία μιας αποτελεσματικής περιφερειακής και διεθνούς ανθρωπιστικής αντίδρασης στην αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση που προκύπτει από τον εκτοπισμό άνω του ενός εκατομμυρίου Λιβανέζων πολιτών. Επαινούμε, από αυτή την άποψη, τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και παράδοσης νηοπομπών ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο σε συνεργασία με 11 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την εναέρια αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και την οικονομική υλική υποστήριξη που παρείχε η Ελληνική Δημοκρατία και την οικονομική και υλική υποστήριξη από την Κυπριακή Δημοκρατία.

6. Τονίζουμε ότι η εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, έτσι ώστε ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος σε παλαιστινιακό εθνικό έδαφος να μπορεί να ζει ειρηνικά και με ασφάλεια δίπλα στο Ισραήλ, βάσει του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, είναι ο μόνος δρόμος για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Καταδικάζουμε όλα τα παράνομα μονομερή ισραηλινά μέτρα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που υπονομεύουν τη λύση των δύο κρατών. Τονίζουμε την παρανομία των ισραηλινών οικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και την ανάγκη να σταματήσει κάθε εποικιστική δραστηριότητα, η δήμευση γης και η κλιμακούμενη βία των εξτρεμιστών εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων. Επαναλαμβάνουμε την απόρριψή μας σε όλες τις προσπάθειες και τα μέτρα προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ή οποιωνδήποτε τμημάτων της. Τονίζουμε την απόρριψή μας σε οποιαδήποτε εκτόπιση του παλαιστινιακού λαού.

Τονίζουμε την ανάγκη διατήρησης του Ιστορικού και Νομικού Status Quo στους μουσουλμανικούς και χριστιανικούς ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ και της επιτρεπόμενης ασφαλούς πρόσβασης σε αυτούς. Η Κύπρος και η Ελλάδα επιβεβαιώνουν την υποστήριξή τους στην ιστορική Χασεμιτική Κηδεμονία των μουσουλμανικών και χριστιανικών ιερών τόπων στην Ιερουσαλήμ.

7. Ζητούμε την πλήρη εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και του Ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο τον τερματισμό της τρομερής ανθρωπιστικής κρίσης, τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την ταχεία ανάκαμψη, την ανοικοδόμηση και τη δημιουργία μιας αξιόπιστης οδού προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της διασφάλισης της συνεχούς, επαρκούς, ασφαλούς και απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

8. Υπογραμμίζουμε τον απαραίτητο ρόλο της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA). Τονίζουμε τη σημασία της δυνατότητας της Υπηρεσίας να συνεχίσει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την εντολή του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων μέσω της διασφάλισης επαρκούς και βιώσιμης χρηματοδότησης. Καταδικάζουμε επίσης οποιαδήποτε μέτρα που εμποδίζουν ή υπονομεύουν την ικανότητά της να εκπληρώσει την εντολή της.

9. Τονίζουμε ότι η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ευημερία της Συρίας είναι καθοριστικής σημασίας για την περιφερειακή σταθερότητα. Τονίζουμε την υποστήριξή μας προς την Συριακή Κυβέρνηση στις προσπάθειές της να ανοικοδομήσει τη Συρία σε μια ολοκληρωμένη, συριακής ηγεσίας και ιδιοκτησίας βάση, που εγγυάται την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την ενότητα, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητά της και εκπληρώνει τις προσδοκίες όλων των Σύριων και διαφυλάσσει τα δικαιώματά τους. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανάκαμψη, την ανοικοδόμηση και την οικοδόμηση θεσμών στη Συρία και τονίζουμε τη σημασία της διατήρησης των σχέσεων καλής γειτονίας σύμφωνα με όλες τις πτυχές του διεθνούς δικαίου.

Τονίζουμε τη σημασία της πλήρους εφαρμογής του Οδικού Χάρτη που ανακοινώθηκε από την Ιορδανία, τη Συρία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον τερματισμό της κρίσης στη Σουγουάιντα και τη σταθεροποίηση της νότιας Συρίας. Επιπλέον, απορρίπτουμε κατηγορηματικά οποιαδήποτε αυτονομιστική ατζέντα, όλες τις μονομερείς ενέργειες και την παρέμβαση στη Συρία, προτρέποντας το Ισραήλ να αποσυρθεί από τα κατεχόμενα συριακά εδάφη και να σεβαστεί τη Συμφωνία Αποδέσμευσης του 1974.

10. Προειδοποιούμε για τις σοβαρές συνέπειες της μείωσης της υποστήριξης προς τους Σύρους πρόσφυγες και υπογραμμίζουμε τη σημασία της διατήρησης της διεθνούς υποστήριξης προς τους πρόσφυγες και τις χώρες υποδοχής, για να βοηθηθούν οι προσπάθειες για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων και τη διατήρηση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων υποδοχής. Η Ελλάδα και η Κύπρος εκφράζουν την εκτίμησή τους για τον ρόλο του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στη φιλοξενία Σύριων προσφύγων.

11. Επαινούμε την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία από την 1η Ιανουαρίου 2026 και εκφράζουμε την εμπιστοσύνη μας στην ικανότητά της να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της συλλογικής ευρωπαϊκής δράσης, ιδίως στην αντιμετώπιση των εξελισσόμενων περιφερειακών και διεθνών προκλήσεων. Επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, της αντιμετώπισης των προκλήσεων μετανάστευσης και ασύλου, της ενίσχυσης της συνεργασίας με τις γειτονικές περιοχές και της προώθησης της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

12. Χαιρετίζουμε το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο ως ένα σημαντικό πλαίσιο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νότιας Γειτονιάς της.

13. Χαιρετίζουμε τα εγκαίνια του Περιφερειακού Σταθμού Αεροπορικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου (CRAFS), που εγκαινιάστηκαν επίσημα στις 23 Απριλίου 2026 στην πόλη της Πάφου, υπογραμμίζοντας ότι το κέντρο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας και της ταχείας αντιμετώπισης καταστροφών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το κλίμα.

14. Τονίζουμε την υποστήριξή μας σε μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία προβλέπουν δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία. Υπογραμμίζουμε ότι όλα τα μονομερή μέτρα ή πράξεις που είναι ασυμβίβαστα με τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο ή υπονομεύουν τις προσπάθειες για μια ειρηνική λύση μέσω διαπραγματεύσεων πρέπει να σταματήσουν. Τονίζουμε τον σημαντικό ρόλο της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) στη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Τονίζουμε επίσης ότι μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος όχι μόνο θα ωφελήσει τον λαό της Κύπρου, αλλά θα συμβάλει σημαντικά και στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Προς τούτο, επαναβεβαιώνουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στις συνεχιζόμενες διαπραγματευτικές προσπάθειες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

15. Τονίζουμε τη σημασία της σημαντικής προόδου που έχει σημειώσει η εταιρική μας σχέση από την έναρξη της πρώτης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής το 2018. Επαναβεβαιώνουμε ότι ο μηχανισμός τριμερούς συνεργασίας παραμένει ένα ευέλικτο και δυναμικό πλαίσιο, που αντανακλά την κοινή δέσμευση για την οικοδόμηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής εταιρικής σχέσης που συμβάλλει στην ενίσχυση της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

16. Συμφωνήσαμε να συγκαλέσουμε την 6η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής στην Ελληνική Δημοκρατία τον επόμενο χρόνο.

