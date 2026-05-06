ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 21:27
06.05.2026 20:09

Στη σκιά της παραίτησης Καστανίδη το Πολιτικό Συμβούλιο ΠΑΣΟΚ – «Καρφιά» σε Ανδρουλάκη και για διεύρυνση-όριο θητειών

Μήνυμα στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι η ρύθμιση με το όριο θητειών για τους υποψήφιους βουλευτές πρέπει να ισχύει για όλους, έστειλε μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, η Έφη Χαλάτση.

Στη σκιά της παραίτησης του Χάρη Καστανίδη και της κατηγορίας ότι η ρύθμιση ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του για να αποκλειστεί από τα ψηφοδέλτια όποιος έχει πάνω από 20 έτη στα κοινοβουλευτικά έδρανα, πραγματοποιήθηκε, στη Χαριλάου Τρικούπη, το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη

Η Έφη Χαλάτση που ανήκει στην ομάδα Γερουλάνου, τόνισε απευθυνόμενη στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ ότι «η απόφαση του Συνεδρίου πρέπει να ισχύει για όλους- και για αυτούς που φεύγουν και γι’ αυτούς που έρχονται». Σύμφωνα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ η επισήμανση παραπέμπει επί της ουσίας και στο σενάριο «επιστροφής» της Θεοδώρας Τζάκρη.

Ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Μιχάλης Κατρίνης πάντως τάχθηκαν υπέρ των ανοικτών προσκλήσεων χωρίς face control, ώστε να προχωρήσει ανεμπόδιστη η επιχείρηση διεύρυνσης που έχει αναλάβει ως επικεφαλής ο Κώστας Σκανδαλίδης. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης είπε τα πρόσωπα που «επιστρέφουν» να κάνουν ένα είδος αυτοκριτικής, αναγνωρίζοντας την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ.

Η Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προχωρήσει γρήγορα στον σχεδιασμό του για να είναι πανέτοιμο για εκλογές τον Σεπτέμβριο, σενάρια που ακούγεται και από κυβερνητικά στελέχη». Η κυρία Αποστολάκη απευθυνόμενη στον Πέτρο Λάμπρου, τον επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, αναφέρθηκε και στη σημασία το κόμμα να προχωρήσει με ταχύτητα στη συγκρότηση της κάθε λίστας και στις σχετικές ανακοινώσεις.

Η Τόνια Αντωνίου επισήμανε ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τελευταίως κάνουν επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ, που δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητες.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στάθηκε στη σημασία της ενωτικής και συλλογικής προσπάθειας του ΠΑΣΟΚ. Για το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, υπενθύμισε τη θέση του ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προχωρήσει στην κατάργηση του άρθρου 16 για να ρυθμιστεί το πανεπιστημιακό πλαίσιο.

