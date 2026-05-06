Άρση ασυλίας για τον Κυριάκο Βελόπουλο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου αποφάσισε ομόφωνα η επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας στη σημερινή (6/5) της συνεδρίαση.
Το αίτημα για την άρση ασυλίας ήρθε μετά από μήνυση πολίτη κατά του προέδρου της «Ελληνικής Λύσης» για δημόσια εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση.
Ο μηνυτής είναι μέλος του σχηματισμού «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου, ενώ την άρση ασυλίας του αιτήθηκε και ο ίδιος ο Κυριάκος Βελόπουλος, μέσω του Κωνσταντίνου Χήτα που μετέχει στην επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας.
Διαβάστε επίσης:
Λάβρη Κωνσταντοπούλου κατά Φλωρίδη: Είναι φασίστας
Αδιαφορία στην ευρωβουλή για τους κτηνοτρόφους: Οι μισοί Έλληνες ευρωβουλευτές έφυγαν πριν την κρίσιμη ψηφοφορία
Σε εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσουν Δούκας και Καστανίδης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.