Άρση ασυλίας για τον Κυριάκο Βελόπουλο

Την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου αποφάσισε ομόφωνα η επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας στη σημερινή (6/5) της συνεδρίαση.

Το αίτημα για την άρση ασυλίας ήρθε μετά από μήνυση πολίτη κατά του προέδρου της «Ελληνικής Λύσης» για δημόσια εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο μηνυτής είναι μέλος του σχηματισμού «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου, ενώ την άρση ασυλίας του αιτήθηκε και ο ίδιος ο Κυριάκος Βελόπουλος, μέσω του Κωνσταντίνου Χήτα που μετέχει στην επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας.

