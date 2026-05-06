Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου με Μηταράκη για την συμμετοχή του στη Θεσμών και Διαφάνειας – «Δεν μπορεί ένας “υπόδικος” να είναι εισηγητής»

«Χαμό» έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν διαπίστωσε ότι στην συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας το ρόλο εισηγητή της ΝΔ είχε ο Νότης Μηταράκης, του οποίου πρόσφατα ήρθη η ασυλία λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην επίθεση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για το ότι δεν γίνεται να είναι εισηγητής στην Θεσμών ένας «υπόδικος» βουλευτής, απάντησε ο Νότης Μηταράκης, με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να εκτροχιαστεί για αρκετά λεπτά με αντεγκλήσεις των δύο και με τον προεδρεύοντα Θανάση Μπούρα να προσπαθεί ματαίως να επαναφέρει την τάξη στην αίθουσα.

Ειδικότερα, το επεισόδιο ξεκίνησε μετά την τοποθέτησή του υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα, ο οποίος κάλεσε τα κόμματα να εκφράσουν θετική γνώμη στο πρόσωπο του προτεινομένου Ν. Μιχαλόπουλου, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γ. Φλωρίδη, για τον διορισμό του σε θέση τακτικού μέλους της Α΄ Μονάδας «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών» της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο Νότης Μηταράκης, προκειμένου να εκφράσει θετική γνώμη, δεν πρόλαβε ωστόσο να ολοκληρώσει τη φράση του και τον διέκοψε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας

Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Άρα εισηγητής της ΝΔ είναι ο κ. Μηταράκης εδώ;»

Θ. Μπούρας: Μη διακόπτετε.

Ζ.Κ.: Επειδή ήρθη η ασυλία του. Έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, τώρα είναι εισηγητής στους Θεσμούς και τη Διαφάνεια, εντάξει, να ξέρουμε η ΝΔ πώς πορεύεται.

Νότης Μηταράκης: Είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας της οποίας η ασυλία έχει επίσης αρθεί από τη βουλή των Ελλήνων, δεν ξέρω αν έχει υποβάλει την παραίτησή της από πρόεδρος του κόμματός της επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.

Ζ.Κ. Θα αστειεύεστε κύριε, συγκρίνετε τα ανομήματά σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την υπεράσπιση των πολιτών και της δημοκρατίας; Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι, ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής, και μιλάτε; Και μιλάτε από πάνω; Θα ποινικοποιήσετε την αντιπολίτευση; Θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε ένας προς έναν; Είχαμε τον Λαζαρίδη, να μας λέει ότι είναι ωραίος και γίνεται ειδικός επιστημονικός σύμβουλος, έχουμε τον Μηταράκη τώρα, υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.

ΝΜ: (…) σε κανέναν από τους βουλευτές της ΝΔ δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

Ζ.Κ.: Είστε αθώοι λοιπόν.

Ν.Μ.: Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά ελληνικά.

Στις εκκλήσεις του προεδρεύοντος Θανάσης Μπούρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε πως «δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη Διαφάνεια ο Μηταράκης. Οι παραιτήσεις από τις θέσεις τι έννοια έχουν; Γιατί παραιτήθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος;

Ν.Μ.: Γιατί σε αντίθεση με σας έχουμε ευθιξία

Ζ.Κ.: Πού πήγε η ευθιξία σας σήμερα που κάνετε τον εισηγητή;

Θ.Μπ.: Κυρία πρόεδρε σας παρακαλώ, έχουμε μία συγκεκριμένη διαδικασία, όσοι μετέχουν εδώ, μετέχουν νόμιμα είναι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου και έχουν το δικαίωμα λόγου.

Ζ.Κ.: Κατά των οποίων ήρθε δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ…

Θ.Μπ.: Όχι άλλη διακοπή!…

Ν.Μ.: Κύριε πρόεδρε παρακαλούμε να αποβάλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου, αδυνατεί να κατανοήσει τις αρχές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας

Τα σωστά ελληνικά και τα πτυχία…

Στην παρατήρηση Μηταράκη ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δε σέβεται τη Δημοκρατία και τους εκλεγμένους βουλευτές, και ενώ ο κ. Θανάσης Μπούρας τον καλούσε να συνεχίσει την τοποθέτησή του – έχοντας αγνοήσει την παραίνεση περί αποβολής της Κωνσταντοπούλου – η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε «…τον Βορίδη και τον Γεωργιάδη, τους μεγάλους Δημοκράτες», προκαλώντας την έκρηξη του προεδρύοντος.

Θ.Μπ: Κυρία πρόεδρε δεν είναι δυνατόν δηλαδή!

Ν.Μ.: Δεν σέβεστε το Κοινοβούλιο και τους εκλεγμένους βουλευτές. Προφασίζεστε πως σας ενδιαφέρουν οι Θεσμοί! Παρά τις διακοπές της προέδρου του κόμματος που…. φέρει το όνομά της, εμείς είμαστε θετικοί για το διορισμό του δόκτωρ στη θέση του….

Ζ.Κ.: Ο δόκτωρ, του δόκτωρ; Εσείς τι πτυχίο έχετε κύριε Μηταράκη; Κορακίστικα μιλάνε… Ακούνε και παιδιά!

Βουλευτής: Είναι ξενικό και δεν κλείνεται!

Θανάσης Μπούρας: Θα διακόψω την συνεδριάση!

Ζ.Κ.: Στο Southeastern College σπουδάσατε κι εσείς;

Πριν το επεισόδιο πάντως, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε την κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ζητώντας από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να συναινέσουν στο αίτημά της.

