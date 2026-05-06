Πολυθεματικές δράσεις στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Μια πολυεπίπεδη πολιτιστική πρωτοβουλία που γεφυρώνει τη βαθιά ριζωμένη ελληνική πνευματική παράδοση με τις σύγχρονες μορφές τέχνης αποτελεί το πρόγραμμα «Ελληνικός Λόγος και Σύγχρονη Σκηνική Δημιουργία» που διοργανώνει το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο 2026.

Μέσα από τη συνάντηση λογοτεχνίας, θεάτρου, μουσικής και ψηφιακών τεχνών, διαμορφώνεται ένα σύγχρονο, εξωστρεφές πολιτιστικό γεγονός με φιλοδοξία διεθνούς απήχησης.

Ο βασικός θεματικός άξονας του προγράμματος συνδέει τη σύγχρονη ελληνική δραματουργία, τη φιλοσοφική και στοχαστική γραφή, καθώς και τη μουσική σύνθεση και σκηνική ερμηνεία, προτείνοντας ένα ενιαίο πολιτιστικό αφήγημα με σαφή διεθνή προσανατολισμό.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της δυναμικής συνέχειας της ελληνικής πνευματικής παράδοσης μέσα από σύγχρονες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η προώθηση του σύγχρονου ελληνικού λόγου, η σύνδεση του βιβλίου με τις παραστατικές και μουσικές τέχνες, η ενίσχυση της πολιτιστικής εξωστρέφειας της Ελλάδας, η δημιουργία πολιτιστικών δράσεων υψηλής καλλιτεχνικής στάθμης και η ενεργοποίηση διαλόγου με διεθνές και πολυπολιτισμικό ενδιαφέρον.

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.