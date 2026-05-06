NASA: Σκοτεινό μυστήριο με 12 επιστήμονες νεκρούς και αγνοούμενους! (video)

Όταν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο, την Τετάρτη 15 Απριλίου, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του Fox News «αν η κυβέρνηση θα ερευνήσει την εξαφάνιση Αμερικανών ερευνητών με πρόσβαση σε διαβαθμισμένο υλικό», εκείνη απάντησε ότι θα μιλήσει με «τις αρμόδιες υπηρεσίες». Μια εβδομάδα αργότερα και ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα πρέπει να ερευνηθούν οι θάνατοι και οι εξαφανίσεις των επιστημόνων.

Όλοι τους εργάζονταν σε διάφορες εταιρείες, άμεσα ή έμμεσα για τη NASA, και ειδικεύονταν σε θέματα που άπτονταν της αεροναυτικής, της πυραυλικής προώθησης, των πυρηνικών, και των εξωγήινων σχέσεων.

Από το 2023, τουλάχιστον 12 Αμερικανοί επιστήμονες και στρατιωτικοί έχουν εξαφανιστεί ή πεθάνει κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, σύμφωνα με το Fox News στις 16 Απριλίου. Μεταξύ αυτών είναι ο απόστρατος πτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας William McCasland, 68 ετών, ο οποίος εξαφανίστηκε από το σπίτι του στην Αλμπουκέρκη τον Φεβρουάριο χωρίς το κινητό του ή τα γυαλιά του.

Ο βουλευτής του Τενεσί, Tim Burchett, ανέφερε, στη Daily Mail, τον Μάρτιο ότι υποψιάζεται πως η εξαφάνιση του McCasland σχετίζεται με την αεροδιαστημική του έρευνα για τα UFO και την προηγούμενη διοίκησή του στο «Εργαστήριο Έρευνας Πολεμικής Αεροπορίας» στη βάση Ράιτ – Πάτερσον στο Οχάιο.

Η συνάδελφός του, η Monica Reza, δηλώθηκε επίσης αγνοούμενη τον Ιούνιο όταν δεν επέστρεψε από πεζοπορία στο Εθνικό Δάσος Angeles στη Νότια Καλιφόρνια, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Ο πρώην αναλυτής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Marik von Rennenkampff, δήλωσε στο News Nation ότι οι εξαφανίσεις των επιστημόνων ενδέχεται να συνδέονται.

Οι επιστήμονες σκοτώθηκαν με άγριο τρόπο ή χάθηκαν υπό μυστηριώδεις συνθήκες αφήνοντας πίσω τα κινητά τους, τα κλειδιά τους, τα προσωπικά τους έγγραφα, τα πορτοφόλια και τις ηλεκτρονικές συσκευές τους, σαν να μην ήθελαν να βρεθούν…

Εκτός από τους δύο επιστήμονες που αναφέρθηκαν πιο πάνω ως αγνοούμενοι (Ουίλιαμ ΜακΚάσλαντ και Μόνικα Ρέζα), οι υπόλοιποι είναι οι: Μελίσα Κασίας (53) εξαφανίστηκε, Άντονι Τσάβες (79 ετών) εξαφανίστηκε, Στίβεν Γκαρσία (48) εξαφανίστηκε, Μάικλ Ντέιβιντ Χικς (59) νεκρός, Φρανκ Μέιγουολντ (61) νεκρός, Νούνο Λουρέιρο (47) νεκρός, Τζέισον Τόμας (45) νεκρός, Καρλ Γκριλμάιρ (47) νεκρός, Έιμι Έσκριτζ (34) νεκρή.

Άλλοι απ’ αυτούς συνεργάζονταν με την κυβέρνηση των ΗΠΑ στην παραγωγή πυρηνικών εξαρτημάτων, άλλοι εργάζονταν στο «Εθνικό Εργαστήριο» του Λος Άλαμος με υψηλό επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας, άλλοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα αποτροπής αστεροειδών, «DART» της NASA, άλλοι εργάζονταν στην πυρηνική σύντηξη, μερικοί ακόμη και σε εξειδικευμένους τομείς φαρμακευτικής έρευνας.

Η υπόθεση αυτή είναι πολύ σκοτεινή, καθώς υπάρχουν σαφή εγκληματικά μοτίβα που αναπαράγονται και παραπέμπουν σε συγκεκριμένους τρόπους δράσης ή βιομηχανικής κατασκοπείας ή της δράσης μυστικών υπηρεσιών.

Όλοι περιμένουν τα αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας την οποία διεξάγει η εσωτερική ασφάλεια της NASA, ενώ δική του έρευνα άρχισε και το FBI.

Διαβάστε επίσης:

Χωρίς τέλος το θρίλερ του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό – Η ηγεσία των Κανάριων Νήσων διώχνει το πλοίο

Απίστευτος Τραμπ: Μάζεψε παιδάκια στο Οβάλ Γραφείο και τους έλεγε ότι «το Ιράν θα τα σκότωνε σε δύο εβδομάδες» (video)

Αποικία στον Άρη με 1 εκατ. κατοίκους ήθελε να φτιάξει ο Έλον Μάσκ – Εικόνες από το μέλλον