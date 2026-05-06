ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατά Μαρινάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές: «Άλλαξε γνώμη για το άρθρο 86; – Νέα συγκάλυψη»

Επίθεση κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπέλυσαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στον ΣΚΑΪ για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

«Ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί με σοφιστείες να δημιουργήσει σύγχυση για να δικαιολογήσει την απόφαση της κυβέρνησης να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς της όπως ζητείται με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

«Ας μην αυταπατάται ο κ. Μαρινάκης ότι με μια σειρά αντιφάσεις, η κυβέρνηση θα βγει από τη δύσκολη θέση», τονίζει και ζητά «καθαρές απαντήσεις» ως προς τα εξής:

«Γιατί στην περίπτωση των Κ. Καραμανλή και Χ. Τριαντόπουλου η κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι δεν μπορούν οι βουλευτές να κάνουν τους ανακριτές και ότι πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή και με fast track διαδικασία να στείλει στο δικαστικό συμβούλιο τους δύο υπουργούς, αλλά στην περίπτωση του κ. Λιβανού και της κας Αραμπατζή κάνει η ίδια τον ανακριτή αποφασίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις;

Άλλαξε γνώμη η κυβέρνηση για το άρθρο 86; Τότε ήταν κακό και έπρεπε οι υποθέσεις να πάνε κατευθείαν στον φυσικό δικαστή, ενώ τώρα έγινε καλό και δεν πρέπει;

Ή μήπως ομολογούν εκ των υστέρων ότι υπήρχαν στοιχεία ενοχής για τους κυρίους Καραμανλή και Τριαντόπουλο;».

Ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «η πραγματική αιτία για τις θεσμικές ακροβασίες της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρα τα εσωκομματικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας».

Ως προς τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου «για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων», σχολιάζει ότι «ο κ. Μαρινάκης ομολογεί ευσχήμως ότι δεν θα γίνει διερεύνηση επειδή δε συμφέρει τη κυβέρνηση, την οποία εκβιάζει δημόσια ο ισραηλινός απόστρατος» και θέτει το ερώτημα: «Το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι επειδή έρχονται εκλογές, δεν πρέπει να ερευνηθεί η υπόθεση;».

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέα συγκάλυψη για τις υποκλοπές

«Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη διερεύνηση των σκανδάλων, την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης ως μια δύσκολη πολιτική εξίσωση. Όλα μπαίνουν στο ζύγι της πολιτικής επιβίωσης και της επικοινωνιακής διαχείρισης.

Γι’ αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απέφυγε σήμερα να απαντήσει καθαρά αν η κυβέρνηση θα αποδεχθεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, δηλώνοντας ότι “αξιολογείται η πρόταση”. Δεν απαντούν ούτε θετικά ούτε αρνητικά, γιατί πρώτα μετρούν το πολιτικό κόστος της συγκάλυψης που επιχειρούν.

Η ΝΔ δεν αναζητά την αλήθεια. Αναζητά τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά από ένα σκάνδαλο που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου και εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών διατρέχει πλέον τους ίδιους τους θεσμούς.

Διατρέχει τη Δικαιοσύνη, όπου από τη μία πλευρά το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στάθηκε στο ύψος του, διαβιβάζοντας την υπόθεση για νέες διώξεις, ενώ από την άλλη ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, εμπλεκόμενος ως πρώην αν. επόπτης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, επέλεξε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, παραβιάζοντας κάθε έννοια αμεροληψίας.

Διατρέχει όμως και τη Βουλή.

Η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές απαξιώθηκε και νοθεύτηκε πολιτικά, με καταγγελίες ακόμη και για προσυνεννοημένες ερωτήσεις από βουλευτές της ΝΔ. Και τώρα η κυβέρνηση επιχειρεί ένα νέο πραξικόπημα συγκάλυψης: να αποτρέψει τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής, παραβιάζοντας ευθέως το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής.

Το κυβερνητικό αφήγημα που διαρρέεται, ότι δήθεν για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την ΕΥΠ απαιτούνται 151 βουλευτές λόγω “εθνικής ασφάλειας”, είναι νομικά και κοινοβουλευτικά αβάσιμο.

Το άρθρο 68 του Συντάγματος και το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής είναι απολύτως σαφή: η αυξημένη πλειοψηφία των 151 βουλευτών αφορά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, όχι τη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και της λειτουργίας της ΕΥΠ.

Άλλωστε, και η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές συστάθηκε με βάση το άρθρο 144 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή με τον κανόνα των 120 βουλευτών και όχι των 151.

Εκτός αν η κυβέρνηση είναι πλέον έτοιμη να παραδεχθεί ότι η παρακολούθηση του τότε υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, και του τότε Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνου Φλώρου, συνιστά υπόθεση εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, άρα κακούργημα, και είναι έτοιμη να κινηθεί ποινικά κατά παντός υπευθύνου.

Η δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν μπορούν να λειτουργούν α λα καρτ, ανάλογα με τις ανάγκες της κυβερνητικής συγκάλυψης. Όσο κι αν επιχειρούν να καθυστερήσουν ή να μπλοκάρουν τη διερεύνηση, η αλήθεια για το παρακρατικό κύκλωμα των υποκλοπών δεν πρόκειται να θαφτεί».

