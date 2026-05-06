Η τουριστική άνθηση στην Ανταρκτική εγείρει ανησυχίες για μόλυνση και ασθένειες

Εν μέρει λόγω των φόβων ότι τα παγωμένα τοπία της Ανταρκτικής ενδέχεται να λιώνουν ραγδαία λόγω της κλιματικής αλλαγής, ο τουρισμός αυξάνεται ραγδαία. Και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι με περισσότερους επισκέπτες αυξάνεται ο κίνδυνος μόλυνσης, ασθενειών και άλλων σημαντικών επιπτώσεων στην ήπειρο.

Ενώ ο αριθμός των επισκεπτών είναι ακόμη μικρός — εν μέρει λόγω του υψηλού κόστους — αυξάνεται τόσο γρήγορα που επιστήμονες και περιβαλλοντολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press.

Ένα θανατηφόρο ξέσπασμα του σπάνιου ιού hantavirus σε ένα ολλανδικό πλοίο που πραγματοποιούσε μια εβδομαδιαία πολική κρουαζιέρα έχει επιστήσει την προσοχή στην αυξανόμενη τάση του τουρισμού.

Οι περισσότερες αποστολές κατευθύνονται προς την Ανταρκτική Χερσόνησο, ένα από τα μέρη στον κόσμο που θερμαίνονται ταχύτερα. Από το 2002 έως το 2020, περίπου 149 δισεκατομμύρια μετρικοί τόνοι (164 δισεκατομμύρια τόνοι) πάγου της Ανταρκτικής έλιωσαν ετησίως, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος.

Μια συνηθισμένη διαδρομή είναι να ταξιδέψει κανείς νότια από την Αργεντινή προς την Ανταρκτική πριν κατευθυνθεί βόρεια στις ακτές της Αφρικής — την ίδια διαδρομή που ακολουθεί το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

«Οι τοποθεσίες που θα δείτε στην Ανταρκτική είναι εξαιρετικά μοναδικές και δεν μπορούν να αναπαραχθούν πουθενά αλλού στον πλανήτη — οι φάλαινες, οι φώκιες, οι πιγκουίνοι, τα παγόβουνα — όλα είναι πραγματικά εκπληκτικά και κάνουν τεράστια εντύπωση στους ανθρώπους», δήλωσε η Κλερ Κρίστιαν, εκτελεστική διευθύντρια της περιβαλλοντικής ομάδας Antarctic and Southern Ocean Coalition.

Εκρηκτική αύξηση των ταξιδιών στη νότια ήπειρο

Το 2024, περισσότεροι από 80.000 τουρίστες προσγειώθηκαν στην απέραντη, καλυμμένη με πάγο, ήπειρο και 36.000 την παρακολούθησαν με ασφάλεια από τα πλοία, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η Διεθνής Ένωση Τουριστικών Πρακτορείων της Ανταρκτικής.

Η Διεθνής Ένωση Ανησυχούντων Επιστημόνων εκτιμά ότι ο τουρισμός προς την Ανταρκτική έχει δεκαπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια.

Αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω την επόμενη δεκαετία, καθώς το κόστος μειώνεται με την είσοδο περισσότερων σκαφών ικανών να αντέξουν τον πάγο στο νερό και την τεχνολογική πρόοδο, δήλωσε η Χάνε Νίλσεν, λέκτορας του δικαίου της Ανταρκτικής στο Πανεπιστήμιο της Τασμανίας. Οι συνάδελφοί της στο πανεπιστήμιο εκτιμούν ότι ο ετήσιος αριθμός θα μπορούσε να τριπλασιαστεί ή να τετραπλασιαστεί σε πάνω από 400.000 επισκέψεις σε αυτό το διάστημα.

Μερικοί τουρίστες έρχονται στην Ανταρκτική για «τουρισμό τελευταίας ευκαιρίας», γνωρίζοντας ότι το τοπίο που λιώνει αλλάζει ραγδαία, δήλωσε η Νίλσεν.

Κίνδυνοι μόλυνσης

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν αναφέρει καμία ένδειξη μόλυνσης από το MV Hondius.

Ωστόσο, σμήνη αποδημητικών πτηνών έφεραν τη γρίπη των πτηνών από τη Νότια Αμερική στην Ανταρκτική τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ.

Αυτό το ξέσπασμα ώθησε τη Διεθνή Ένωση Τουριστικών Πράκτορων της Ανταρκτικής και άλλους φορείς να αυστηροποιήσουν τους κανόνες συμπεριφοράς και υγιεινής των τουριστών, ώστε να προστατεύσουν τους επισκέπτες από τη μόλυνση. Για την προστασία του εύθραυστου οικοσυστήματος από τα χωροκατακτητικά είδη, μεγάλα και μικροσκοπικά, οι επισκέπτες καλούνται να μένουν μακριά από τα ζώα και να αποφεύγουν να αγγίζουν το έδαφος με οτιδήποτε άλλο εκτός από τα πόδια τους.

«Υπάρχουν κανόνες που δεσμεύουν τους ανθρώπους όταν κατευθύνονται νότια», είπε η Νίλσεν, περιγράφοντας τα πέντε ταξίδια της ως πρώην ξεναγός. Τα πληρώματα και οι επιβάτες χρησιμοποιούν ηλεκτρικές σκούπες, απολυμαντικά και βούρτσες για να τρίβουν τα παπούτσια και τον εξοπλισμό τους από έντομα, φτερά, σπόρους και βρωμιά που μεταφέρουν μικρόβια.

«Ανάμεσα στις γλώσσες και τα κορδόνια των μπότες μπορείς να βρεις πολλά πράγματα», είπε.

Τα κρουαζιερόπλοια έχουν πληγεί από επιδημίες ασθενειών όπως ο νοροϊός, ο οποίος μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα σε κοντινή απόσταση από το πλοίο. Το 2020, ένα ξέσπασμα COVID-19 στο Diamond Princess μετέτρεψε το κρουαζιερόπλοιο σε θερμοκοιτίδα για τον τότε μυστηριώδη ιό.

Ο ιός Hantavirus συνήθως μεταδίδεται με την εισπνοή μολυσμένων περιττωμάτων τρωκτικών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε την Τρίτη ότι το MV Hondius αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου και επισκέφθηκε την Ανταρκτική και πολλά απομονωμένα νησιά.

Ο ΠΟΥ διερευνά την πιθανή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο στο κρουαζιερόπλοιο, δήλωσε η Δρ. Μαρία Βαν Κέρκοβε, διευθύντρια ετοιμότητας για επιδημίες και πανδημίες του ΠΟΥ. Οι αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι το πρώτο μολυσμένο άτομο πιθανότατα κόλλησε τον ιό πριν από την επιβίβαση, είπε, και οι αξιωματούχοι έχουν ενημερωθεί ότι δεν υπάρχουν αρουραίοι στο πλοίο.

Η Ανταρκτική διέπεται από τη Συνθήκη της Ανταρκτικής, η οποία το 1959 κατοχύρωσε την περιοχή ως επιστημονικό καταφύγιο που χρησιμοποιείται μόνο για ειρηνικούς σκοπούς. Μια σειρά κανόνων που ακολούθησαν «στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι όλες οι επισκέψεις, ανεξάρτητα από την τοποθεσία, δεν επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον της Ανταρκτικής ή τις επιστημονικές και αισθητικές του αξίες», σύμφωνα με τη γραμματεία της συνθήκης.

Οι εταιρείες και οι επιστημονικές επιχειρήσεις συμμορφώνονται οικειοθελώς με τις οδηγίες βιοασφάλειας και υποβάλλουν εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις επιχειρήσεις στην Ανταρκτική.

Η συνθήκη γράφτηκε όταν οι αριθμοί του τουρισμού ήταν πολύ χαμηλότεροι.

«Μπορείς να αφήσεις ένα αποτύπωμα στην Ανταρκτική και να είναι ακόμα εκεί 50 χρόνια αργότερα», λένε οι επιστήμονες.

