ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 16:21
Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για απαξίωση της εκεχειρίας

Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα την Ρωσία ότι παραβιάζει προτεινόμενη από το Κίεβο εκεχειρία, διεξάγοντας δεκάδες επιθέσεις στο πεδίο των μαχών, αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε αυτό που ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιέγραψε ως «προφανή απαξίωση» της ειρήνης από τη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι πρότεινε την κατάπαυση, ξεκινώντας από τις 6 Μαΐου, σε απάντηση στην προτεινόμενη από τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν κατάπαυση πυρό από τις 8 έως τις 9 Μαΐου για συμπέσει με τους εορτασμούς για τη νίκη της Μόσχας στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Σε ανακοίνωση, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία –που δεν επιβεβαίωσε την τήρηση από την πλευρά της της ουκρανικής πρότασης—έχει διαπράξει 1.820 παραβιάσεις έως σήμερα το πρωί.

«Η επιλογή της Ρωσίας είναι μια προφανής απαξίωση της εκεχειρίας και της προστασίας της ζωής», δήλωσε.

Δύο νεκροί σε πλήγματα με drones

Αξιωματούχοι στη βορειοανατολική περιφέρεια του Σούμι δήλωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές ρωσικές επιθέσεις με drone κατά πολιτικού οχήματος και ενός παιδικού σταθμού, στον οποίο δεν υπήρχαν παιδιά.

Σε μεγάλες πόλεις, όπως το Χάρκοβο, το Κρίβι Ριχ και η Ζαπορίζια –όπου 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση χθες– ιδιωτικά κτίρια, υποδομές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές σε αεροπορικές επιθέσεις μετά τα μεσάνυχτα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Αυτό δείχνει ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και ότι οι ψεύτικες εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός στις 9 Μαΐου δεν έχουν καμία σχέση με την διπλωματία», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα στο Χ. «Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται παρά για τις στρατιωτικές παρελάσεις, όχι για τις ζωές των ανθρώπων», σχολίασε.

Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει αυτή την εβδομάδα μιας μικρότερης κλίμακας εκδοχή της ετήσιας στρατιωτικής της παρέλασης στο κέντρο της Μόσχας, επικαλούμενη αυξημένη απειλή ουκρανικών επιθέσεων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία θα αποφασίσει για «περαιτέρω ενέργειες» αργότερα σήμερα σε απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι το Κίεβο θα αντιδράσει «κατά συμμετρικό τρόπο» σε κάθε παραβίαση της εκεχειρίας.

