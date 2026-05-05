Ρωσία και Ουκρανία ανακοινώνουν μονομερείς και αντικρουόμενες εκεχειρίες καθώς συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις

Η Ρωσία και η Ουκρανία κήρυξαν μονομερείς εκεχειρίες ξεκινώντας από αυτήν την εβδομάδα, ενόψει των εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει η Ρωσία για να σηματοδοτήσει τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας το Σάββατο.

Η Ρωσία δήλωσε ότι θα τηρήσει εκεχειρία στις 8 και 9 Μαΐου και απείλησε με «μαζική πυραυλική επίθεση» στο κέντρο του Κιέβου εάν η Ουκρανία παραβιάσει την εκεχειρία.

Ωστόσο, το Κίεβο ανακοίνωσε ότι θα τηρήσει εκεχειρία αόριστης διάρκειας από τα μεσάνυχτα της 6ης Μαΐου και ότι η Ουκρανία θα ενεργήσει «συμμετρικά» από εκείνο το σημείο και μετά.

Ο αρχηγός του επιτελείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Κύριλο Μπουντάνοφ, δήλωσε ότι εάν η εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος τηρηθεί αμοιβαία, «θα συνεχίσουμε να την τηρούμε… Η επόμενη κίνηση είναι της Ρωσίας».

Λίγο αφότου οι αντιμαχόμενες πλευρές ανακοίνωσαν τις κινήσεις, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε συνδυασμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε όλη την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στη Ρωσία, οι αρχές της Δημοκρατίας των Τσουβάς δήλωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη το πρωί της Τρίτης.

Οι δύο εκεχειρίες φαίνεται να είναι μονομερείς – που σημαίνει ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν συμφωνήσει για τους όρους, τη διάρκεια ή την παρακολούθησή τους.

«Έχουμε κάνει την πρότασή μας», είπε ο Ζελένσκι, προτρέποντας τη Ρωσία να καταθέσει τα όπλα «και να προχωρήσει σε πραγματική διπλωματία».

«Είναι απόλυτος κυνισμός να ζητάμε σιωπή για να διοργανώνουμε εορτασμούς προπαγάνδας και να εξαπολύουμε τέτοιες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάθε μέρα εκ των προτέρων», πρόσθεσε.

Η προηγούμενη, αόριστης διάρκειας εκεχειρία της Ουκρανίας είναι πιθανώς ένας τρόπος για να δείξει ο Ζελένσκι ότι η χώρα του είναι πρόθυμη να ξεκινήσει μια άμεση και διαρκή εκεχειρία και ότι τυχόν παραβιάσεις θα επιρρίπτονται στη Ρωσία.

«Πιστεύουμε ότι η ανθρώπινη ζωή έχει ασύγκριτα μεγαλύτερη αξία από τον “εορτασμό” οποιασδήποτε επετείου», έγραψε στο Telegram.

Πριν από τη δική της εκεχειρία που τίθεται σε ισχύ τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίσης μια σειρά αεροπορικών επιθέσεων στη Ρωσία, χτυπώντας μια βιομηχανική περιοχή στο Κιρίσι στην περιοχή του Λένινγκραντ και ένα εργοστάσιο που παράγει στρατιωτικά εξαρτήματα στο Τσεμποκσάρι, στη Δημοκρατία των Τσουβάς.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εγχώριας παραγωγής πύραυλοι κρουζ Flamingo χρησιμοποιήθηκαν για να χτυπήσουν το εργοστάσιο του Τσεμποκσάρι, περίπου 1.500 χιλιόμετρα μακριά από την πρώτη γραμμή. Ένα μη επαληθευμένο νυχτερινό βίντεο έδειξε ένα γρήγορα κινούμενο αντικείμενο και μια μεγάλη έκρηξη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε αργότερα ότι είχε καταρρίψει έξι ουκρανικούς πυραύλους Flamingo καθώς και 601 drones.

Το πρωί της Τρίτης, πολλά αεροδρόμια σε όλη τη Ρωσία έκλεισαν προσωρινά. Αργότερα, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν πολλά drones κοντά στην πρωτεύουσα.

Το Κρεμλίνο έχει δείξει σημάδια νευρικότητας ενόψει της Ημέρας της Νίκης.

Οι εορτασμοί της 9ης Μαΐου, που σηματοδοτούν τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας, έχουν αυξηθεί σε κλίμακα και μεγαλοπρέπεια από την έναρξη της διακυβέρνησης του Βλαντιμίρ Πούτιν στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ωστόσο, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι φέτος η κεντρική εκδήλωση – μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία – θα μειωθεί λόγω της «τρομοκρατικής απειλής» από την Ουκρανία και ότι δεν θα εκτεθεί βαρύ στρατιωτικό υλικό.

Οι Μοσχοβίτες προειδοποιήθηκαν επίσης ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητού θα διακοπεί για αρκετές ημέρες πριν από τις 9 Μαΐου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το γεγονός ότι η Ρωσία ένιωθε ότι δεν μπορούσε «να πραγματοποιήσει παρέλαση στη Μόσχα χωρίς την καλή θέληση της Ουκρανίας» να τηρήσει μια εκεχειρία σήμαινε ότι ήταν καιρός οι Ρώσοι ηγέτες να «λάβουν μέτρα για να τερματίσουν τον πόλεμό τους».

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με drone σε βάθος κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας με επιτυχία ενεργειακές εγκαταστάσεις και διυλιστήρια πετρελαίου και διαταράσσοντας το ρωσικό εμπόριο πετρελαίου.

Τα drone της μπορούν πλέον να πετούν βαθιά στη Ρωσία, συχνά αποφεύγοντας τις αεράμυνες, και το πρωί της Δευτέρας ένα χτύπησε έναν ουρανοξύστη στο κέντρο της Μόσχας.

