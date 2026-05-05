Nέα Υόρκη: Άφαντο πρώην μοντέλο που είχε καταγγείλει τον Επστάιν για σεξουαλική κακοποίηση – Αγνοείται από τον Απρίλιο

Μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση της 50χρονης Ιταλίδας Ελιζαμπέτα Τάι Φερέτο από τη Νέα Υόρκη, η οποία ήταν μία από τις πρώτες γυναίκες που κατήγγειλαν τον Τζέφρι Επστάιν για σεξουαλική κακοποίηση. Τα ίχνη της χάθηκαν μετά την επιστροφή της στις ΗΠΑ στις 22 Απριλίου, με τις αρχές να διερευνούν την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, η Φερέτο, με καταγωγή από τη Μοντανιάνα της βόρειας Ιταλίας, αγνοείται από τις 22 Απριλίου, όταν επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια ζούσε στη Νέα Υόρκη από το 2001 και στις αρχές Απριλίου είχε ταξιδέψει στην περιοχή του Βένετο για να επισκεφθεί τους γονείς και τον αδελφό της.



Ωστόσο, μετά την επιστροφή της στο Μανχάταν, η καθημερινή επικοινωνία με την οικογένειά της διακόπηκε αιφνιδιαστικά. Οι συγγενείς της αναφέρουν ότι οι τηλεφωνικές κλήσεις παραμένουν αναπάντητες, ενώ οι λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να έχουν απενεργοποιηθεί ή διαγραφεί.

ULTIMORA: Il fantasma di Epstein inizia a tormentare anche l'Italia. Rispuntato a sorpresa nel caso dell'assai frettolosa grazia alla Minetti (via Cipriani), ora aleggia sulla scomparsa recentissima della prima modella che lo denunciò, Elisabetta Ferretto. — Abbè de Thélème (@AbbedeTheleme) May 5, 2026

Την ψάχνουν οι αμερικανικές αρχές

Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της στις εισαγγελικές αρχές της Ροβίγκο, οι οποίες άνοιξαν σχετικό φάκελο, καθώς πρόκειται για Ιταλίδα πολίτη που βρίσκεται στο εξωτερικό. Η υπόθεση διαβιβάστηκε και στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας, το οποίο ενεργοποίησε διπλωματικά κανάλια επικοινωνίας με τις αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμερικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, ωστόσο μέχρι στιγμής η Φερέτο δεν έχει εντοπιστεί σώα.



Το πρώην μοντέλο εργάστηκε στον χώρο της μόδας μετά τη μετεγκατάστασή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αργότερα δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των ακινήτων στη Νέα Υόρκη. Το όνομά της ήρθε στο προσκήνιο το 2019, όταν μίλησε δημόσια για μία φερόμενη συνάντησή της με τον Τζέφρι Επστάιν, η οποία, όπως υποστήριξε, είχε πραγματοποιηθεί το 2004.



Η ίδια είχε αναφέρει ότι γνώρισε τον Επστάιν μέσω του ατζέντη της στον χώρο της μόδας, ο οποίος της είχε πει ότι μπορούσε να τη βοηθήσει να συνεργαστεί με μεγάλους οίκους. Ο ατζέντης της πρότεινε να συναντήσει έναν άνδρα «που θα της άλλαζε τη ζωή», δίνοντάς της την ευκαιρία να ξεκινήσει συνεργασία με τη γνωστή εταιρεία Victoria’s Secret. Ο άνδρας αυτός ήταν ο ίδιος ο Επστάιν, στενός φίλος και οικονομικός σύμβουλος του Λέσλι Γουέξνερ, ιδιοκτήτη της Victoria’s Secret.

Κατήγγειλε τον Επστάιν ότι της ζήτησε μασάζ

Η Φερέτο είχε δηλώσει ότι μετέβη στην κατοικία του Επστάιν στην περιοχή Upper East Side του Μανχάταν, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για επαγγελματική συνάντηση ή δοκιμαστικό. Ωστόσο, όπως κατέθεσε αργότερα σε ερευνητές και μέσα ενημέρωσης, την υποδέχθηκε στην έπαυλη η συνεργός του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, και την οδήγησε στο γραφείο του.



Εκεί, σύμφωνα με την ίδια, ο καταδικασμένος χρηματιστής δεν εξέτασε το portfolio ή το βιογραφικό της, αλλά γδύθηκε και ξάπλωσε σε ένα τραπέζι μασάζ. Η Φερέτο υποστήριξε ότι αρνήθηκε και αποχώρησε άμεσα από το ακίνητο.

Ο Τζέφρι Επστάιν, καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 2019, ενώ ανέμενε τη δίκη του για κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.



Η οικογένεια της Φερέτο επισημαίνει ότι διατηρούσε τακτική επικοινωνία μαζί τους μέχρι την ημέρα της εξαφάνισής της και ότι η ξαφνική σιωπή δεν συνάδει με τον χαρακτήρα της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές επιβεβαιωμένες εμφανίσεις της, ούτε υπάρχει επίσημη εξήγηση για την εξαφάνισή της.

