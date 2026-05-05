«Eπιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» από το Ιράν δέχονται τα ΗΑΕ

Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι «η αεράμυνά τους αντιμετωπίζει επί του παρόντος επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονται από το Ιράν».

«Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι ήχοι που ακούγονται σε διάσπαρτες περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τα συστήματα αεράμυνας των ΗΑΕ», ανέφερε το υπουργείο στο X.

Σε σύντομη δήλωση την Τρίτη, το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Το εύρος της επίθεσης δεν ήταν άμεσα σαφές. Έρχεται μια ημέρα αφότου το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των ΗΑΕ για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχειρίας στις αρχές Απριλίου.

Διαβάστε επίσης:

Με μήνυμα ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος το Ιράν πριν από τη νέα επιχείρηση στο Ορμούζ

Το έριξε στο… τραγούδι ο Μακρόν στην Αρμενία: Πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το La Bohème (Video)

Ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Τραμπ ότι θέλει να κλιμακώσει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ