Συναγερμός στα ΗΑΕ: «Αναχαιτίσαμε τρεις πυραύλους από το Ιράν» – Φωτιά σε πετρελαϊκή από επίθεση με drone

Στο «κόκκινο» βρίσκεται ξανά η Μέση Ανατολή, καθώς οι εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνονται, ενώ για πρώτη φορά από την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ήχησε συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για επικείμενη επίθεση.

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κρίσεων Έκτακτης Ανάγκης και Καταστροφών των ΗΑΕ εξέδωσε προειδοποίηση ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους ανταποκρίνονται σε απειλή πυραύλων.

Παρόμοια προειδοποίηση εκδόθηκε πριν από περίπου δύο ώρες, στην πρώτη του είδους από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 4 πύραυλοι κρουζ από το Ιράν, οι 3 αναχαιτίστηκαν πάνω από χωρικά ύδατα και ένας έπεσε στη θάλασσα.

Τα ΗΑΕ έστειλαν ειδοποιήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων προειδοποιώντας για πιθανές απειλές πυραύλων σε Ντουμπάι αλλά και την πρωτεύουσα Άμπου Ντάμπι.

Πριν από τις αναχαιτίσεις, τα ΗΑΕ δήλωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους αντιδρούσαν σε μια πυραυλική απειλή, προτρέποντας τους πολίτες να παραμείνουν σε «ασφαλή τοποθεσία».

Οι πτήσεις έχουν επίσης ανασταλεί στα αεροδρόμια του Ντουμπάι και της Σάρτζα εδώ και λίγα λεπτά.

Πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα από επίθεση με drone

Το Γραφείο Τύπου της Φουτζάιρα αναφέρει ότι «ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά» σε βιομηχανική εγκατάσταση πετρελαίου στο εμιράτο μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος από το Ιράν.

Τρεις Ινδοί υπήκοοι τραυματίστηκαν στην επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα, για την οποία αποδόθηκε η ευθύνη στο Ιράν, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Φουτζάιρα.

Οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και τα τραύματά τους χαρακτηρίστηκαν «μέτριας βαρύτητας».

Εν τω μεταξύ, το Ομάν αναφέρει ότι ένα κτίριο κατοικιών δέχθηκε επίθεση

με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ομογενών σε μέτρια κατάσταση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Τα ΗΑΕ δηλώνουν ότι διατηρούν το «πλήρες και νόμιμο δικαίωμα» να απαντήσουν

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τα ΗΑΕ διατηρούν το «πλήρες και νόμιμο δικαίωμα» τους να απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις.

Επίσης, ανέφερε ότι οι ιρανικές επιθέσεις σηματοδοτούν μια σοβαρή κλιμάκωση και αποτελούν άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας.

Σημειώνεται πως νωρίτερα το Ιράν διαβεβαίωσε πως δεν έχει καμία πρόθεση στοχοποίησης των ΗΑΕ.

Ένταση στο Ορμούζ

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κινούνταν αρχικά στη Θάλασσα του Ομάν έχοντας απενεργοποιήσει τα ραντάρ τους και προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα Στενά του Ορμούζ. Όταν τα ενεργοποίησαν εκ νέου, εντοπίστηκαν άμεσα από τις ιρανικές δυνάμεις οι οποίες προειδοποίησαν ότι παραβιάζεται η εκεχειρία, με τα αμερικανικά αντιτορπιλικά να αγνοούν την προειδοποίηση.

Σύμφωνα με το AlJazeera, το ιρανικό ναυτικό προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά με πυραύλους κρουζ, ρουκέτες και drones σε κοντινή απόσταση από τα αμερικανικά πλοία.

Τα ηχητικά

Το Fars Plus δημοσίευσε δύο ηχητικά μηνύματα που αποδίδονται στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Σε αυτά, εκδίδονται προειδοποιήσεις στα περσικά και στα αγγλικά προς πλοία στον Κόλπο, το Στενό του Ορμούζ και τη Θάλασσα του Ομάν, αναφέροντας ότι το Στενό «παραμένουν κλειστά»:

«Αυτή είναι μια σοβαρή προειδοποίηση από τις ναυτικές δυνάμεις του IRGC. Το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό και η διέλευση από αυτό χωρίς την άδεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και εκτός της καθορισμένης διαδρομής απαγορεύεται. Εάν οποιοδήποτε πλοίο περάσει χωρίς άδεια στο γεωγραφικό μήκος 56°00′ Ανατολικά στον Περσικό Κόλπο και στο γεωγραφικό πλάτος 25°40′ Βόρεια στη Θάλασσα του Ομάν, θα πληγεί και θα καταστραφεί».

Οι αμερικανικές δυνάμεις «πυροβολούν μόνο όταν δέχονται πυρά»

Από την πλευρά του, οπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, τόνισε ότι «τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή» για τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την πίεση προς την Τεχεράνη.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Μπέσεντ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν «απόλυτο έλεγχο» του Ορμούζ. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον προχωρά στο «άνοιγμα» των Στενών, επιχειρώντας να αποκαταστήσει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Οι αμερικανικές δυνάμεις «πυροβολούν μόνο όταν δέχονται πυρά», ανέφερε.

Δύο πλοία με σημαία ΗΠΑ διέσχισαν το Στενό, ανακοίνωσε η CENTCOM

«Αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Αραβικό Κόλπο, αφού διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ για την υποστήριξη του Project Freedom. Οι αμερικανικές δυνάμεις βοηθούν ενεργά τις προσπάθειες αποκατάστασης της διέλευσης της εμπορικής ναυτιλίας. Ως πρώτο βήμα, 2 εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ διέσχισαν με επιτυχία το Στενό του Ορμούζ και κατευθύνονται με ασφάλεια στο ταξίδι τους» αναφέρεται σε ανάρτηση της CENTCOM στο Χ.

U.S. Navy guided-missile destroyers are currently operating in the Arabian Gulf after transiting the Strait of Hormuz in support of Project Freedom. American forces are actively assisting efforts to restore transit for commercial shipping. As a first step, 2 U.S.-flagged merchant… pic.twitter.com/SVDxDhK72I — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Νωρίτερα σήμερα, το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο επιχείρησε να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία αφού αγνόησε προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο νησί Τζασκ, όπου – όπως αναφέρεται – δύο πύραυλοι έπληξαν το πλοίο, ενώ αυτό βρισκόταν εν πλω, και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Οι πληροφορίες προέρχονται από τοπικές πηγές που επικαλείται το Fars, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επιβεβαίωση. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ανακοίνωση του Ναυτικού, σύμφωνα με την οποία απετράπη η είσοδος αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή του Ορμούζ.

Το Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό των ΗΠΑ ότι πλοία έχουν διασχίσει το Στενό του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν δήλωσαν ότι κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει διασχίσει το Στενό του Ορμούζ τις τελευταίες ώρες, ανέφερε τη Δευτέρα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το IRGC χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς Αμερικανών αξιωματούχων «αβάσιμους και εντελώς ψευδείς».

Νωρίτερα τη Δευτέρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι δύο εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ είχαν διασχίσει το στενό.

Υπήρξαν κάποιες αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με ισχυρισμούς και αντεπιχειρήματα σχετικά με το τι συμβαίνει στην πλωτή οδό.

Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Σημειώνεται ότι Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε την αναφορά ότι πλοίο επλήγη από ιρανικούς πυραύλους κοντά στο Ορμούζ, σύμφωνα με το Axios. Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη αντίδραση που σημειώνεται από τις ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει προηγουμένως προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε ενέργεια παρεμποδίζει την αμερικανική επιχείρηση «θα αντιμετωπιστεί δυναμικά».

Επίσης, άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο ισχυρισμός του Ιράν πως έπληξε σκάφος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού με δύο πυραύλους δεν ευσταθεί. «Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κατασκεύασαν την είδηση περί πλήγματος σε πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, η είδηση είνα ψευδής», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει την έναρξη της «Επιχείρησης Ελευθερία» με τους περισσότερους αναλυτές να θεωρούν αμφίβολο κατά πόσο θα μπορέσει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να βγάλει από τη περιοχή πλοία τρίτων χωρών, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης και το Ιράν, μίλησαν ξεκάθαρα πως μια τέτοια ενέργεια θα θεωρηθεί παραβίαση και θα επιτεθεί ακόμη κι αν πλησιάσουν στα Στενά.

Στην πραγματικότητα πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για μία ακόμα επικοινωνιακού τύπου, με στόχο τον εντυπωσιασμό, κίνηση του Τραμπ, προκειμένου να διαχειριστεί το δεδομένο αδιέξοδο στην περιοχή, από τη στιγμή που δεν βρίσκεται λύση για την ειρήνευση, αλλά και μοιά

