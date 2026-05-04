«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία – Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

Σε διπλό μέτωπο κινείται η Ουάσινγκτον, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει επιχείρηση απεγκλωβισμού πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και ταυτόχρονα να κάνει λόγο για «πολύ θετικές συζητήσεις» με το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις παραμένουν αβέβαιες και οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζονται.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό θα ξεκινήσει από σήμερα επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «ανθρωπιστική χειρονομία» που αφορά ουδέτερες χώρες και διευκρίνισε ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε: «Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ, ενημερώσαμε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις περιορισμένες θαλάσσιες οδούς, ώστε να μπορούν ελεύθερα να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους», χωρίς να κατονομάζει τα κράτη που αφορά η επιχείρηση.

Όπως πρόσθεσε, η επιχείρηση με την ονομασία «Project Freedom» θα ξεκινήσει άμεσα, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε παρεμπόδιση «θα αντιμετωπιστεί δυναμικά».

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), θα υποστηρίξει εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν από τον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο. Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για αποστολή συνοδείας πλοίων.

Η στρατιωτική συνδρομή των ΗΠΑ περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και περίπου 15.000 στρατιωτικούς.

«Έχω όλα τα χαρτιά»

Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ να κρατά κάρτες Uno με τη φράση «I have all the cards» («έχω όλα τα χαρτιά»), σε μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως μήνυμα ισχύος προς το Ιράν.

Επιπλέον, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό θα συνοδεύει πλοία στην περιοχή, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική αποστολή με την ονομασία «Project Freedom». Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχουν «πολύ θετικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αντίδραση του Ιράν στην επιχείρηση «Ελευθερία»

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε «αμερικανική ανάμιξη» στα Στενά του Ορμούζ «παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, μετά την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ πως σχεδιάζεται ναυτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων αποκλεισμένων στον Κόλπο.

«Προειδοποίηση: Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», τόνισε στα αγγλικά και στα περσικά μέσω X ο Εμπραχίμ Αζιζί, πρόεδρος της επιτροπής του ιρανικού κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για υποθέσεις εθνικής ασφαλείας.

⚠ WARNING



Any American interference in the new maritime regime of the Strait of Hormuz will be considered a violation of the ceasefire.



The Strait of Hormuz and the Persian Gulf would not be managed by Trump's delusional posts!



No one would believe Blame Game scenarios! — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) May 3, 2026

Η παρέμβαση των ΗΠΑ έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης, καθώς η περιορισμένη διέλευση από τα Στενά έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών ενέργειας. Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει φτάσει τα 4,45 δολάρια ανά γαλόνι, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 50% από την έναρξη του πολέμου.

Την ίδια ώρα, ο ΟΠΕΚ ανακοίνωσε αύξηση της παραγωγής, χωρίς να κάνει αναφορά σε ενδεχόμενη αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον οργανισμό.

Τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Το UKMTO έλαβε αναφορά για συμβάν 78 ναυτικά μίλια (σ.σ. 145 χιλιόμετρα) βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ανέφερε μέσω X η υπηρεσία, που υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας πως το «συμβάν» αυτό της αναφέρθηκε χθες Κυριακή στις 22:40 (ώρα Ελλάδας).

«Δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.

Δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις, ιδίως από πού είχε αποπλεύσει το σκάφος που έγινε στόχος.

Θετικές δηλώσεις Τραμπ αλλά επιφυλάξεις για τη συμφωνία

Την ίδια ώρα ο Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία των επαφών με την Τεχεράνη.

«Οι εκπρόσωποί μου έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους», σημείωσε λίγο πριν ανακοινώσει την επιχείρηση «Ελευθερία».

Ωστόσο, λίγες ώρες νωρίτερα είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για την ιρανική πρόταση, αναφέροντας ότι «δεν μπορεί να φανταστεί» πως θα γίνει αποδεκτή, καθώς το Ιράν «δεν έχει πληρώσει ακόμη αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί για το περιεχόμενο της πρότασης και αναμένει την τελική της διατύπωση, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών πληγμάτων, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί «μια πιθανότητα» αν η Τεχεράνη «συμπεριφερθεί άσχημα».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να αποχωρήσουν από την περιοχή, δηλώνοντας: «Δεν φεύγουμε».

Η αμερικανική απάντηση και η ιρανική πρόταση των 14 σημείων

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη έχει λάβει απάντηση από τις ΗΠΑ στην πρόσφατη ειρηνευτική της πρόταση, η οποία διαβιβάστηκε μέσω Πακιστάν και βρίσκεται υπό εξέταση.

Από αμερικανικής πλευράς δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την αποστολή απάντησης, ωστόσο ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε σε ισραηλινό μέσο ότι η πρόταση είναι απαράδεκτη.

Η ιρανική πρόταση των 14 σημείων, που αποτελεί απάντηση σε αμερικανικό σχέδιο εννέα σημείων το οποίο προέβλεπε δίμηνη εκεχειρία, ζητεί πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών και όχι απλή αναστολή τους.

Προτείνει συμφωνία εντός 30 ημερών και καλεί τις δύο πλευρές να επικεντρωθούν στον «τερματισμό του πολέμου» αντί στην παράταση της εκεχειρίας.

Οι όροι της Τεχεράνης και οι «κόκκινες γραμμές»

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται η αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στα ιρανικά σύνορα, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και των οικονομικών κυρώσεων, η αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και η καταβολή αποζημιώσεων.

Παράλληλα, η Τεχεράνη ζητεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και στον Λίβανο, καθώς και νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν ουσιαστικά κλειστά από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, ξεκαθάρισε ότι «σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν πυρηνικές διαπραγματεύσεις», απορρίπτοντας βασικό αίτημα της Ουάσινγκτον.

Η Τεχεράνη επαναλαμβάνει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει ειρηνικό χαρακτήρα, αν και παραμένει η μόνη χώρα χωρίς πυρηνικά όπλα που έχει εμπλουτίσει ουράνιο σε επίπεδα κοντά σε αυτά που απαιτούνται για την κατασκευή όπλων.

Η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, μετά από σχεδόν 40 ημέρες αμερικανικών και ισραηλινών επιδρομών και ιρανικών αντιποίνων, παραμένει εύθραυστη, με τις συνομιλίες να έχουν ουσιαστικά βαλτώσει.

Η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια.

Εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες στο Ιράν

Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα αναφέρουν ότι περισσότερα από 12.000 κτίρια κατοικιών που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιδρομών έχουν αποκατασταθεί.

Συνολικά περίπου 60.500 κατοικίες επλήγησαν, εκ των οποίων 46.000 στην Τεχεράνη, 12.300 στο Ισφαχάν και 2.200 στην Κομ, σύμφωνα με τον επικεφαλής του οργανισμού Basij Construction, υποστράτηγο Μοχάμαντ Ζαχράεϊ.

