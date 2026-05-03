Μέση Ανατολή: Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση μετά την απόρριψη της πρότασης του Ιράν από τον Τραμπ

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται και πάλι η Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απορρίπτει ως «απαράδεκτη» την πρόταση δεκατεσσάρων σημείων του Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη δηλώνει ότι «εξετάζει» την απάντηση των ΗΠΑ στην πρότασή της.

Εξέτασα τη νέα πρόταση του Ιράν, και την απορρίπτω, ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο ισραηλινό κρατικό δίκτυο Kan News.

Ο Τραμπ είπε ότι η πρόταση του Ιράν είναι «απαράδεκτη», προσθέτοντας ότι έχει «μελετήσει τα πάντα» και την απέρριψε ως μη συμφέρουσα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Τεχεράνη επανεξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην τελευταία της πρόταση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, σύμφωνα με το δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan του Ιράν.

Ωστόσο, «σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε πυρηνικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Μπαγκάεϊ. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το εμπλουτισμένο ουράνιο αποτελούν εδώ και καιρό το κεντρικό ζήτημα στις εντάσεις με τις ΗΠΑ, αλλά η Τεχεράνη προτιμά να το αντιμετωπίσει αργότερα.

Η πρόταση του Ιράν

Η πρόταση του Ιράν θέλει να επιλυθούν άλλα ζητήματα εντός 30 ημερών και στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου παρά στην παράταση της εκεχειρίας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι επανεξετάζει την πρόταση, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το αν θα οδηγήσει σε συμφωνία, προσθέτοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «δεν έχουν ακόμη πληρώσει αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έχουν κάνει» στα σχεδόν 50 χρόνια από την Ισλαμική Επανάσταση εκεί.

Η πρόταση 14 σημείων του Ιράν ζητά την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ, την απόσυρση δυνάμεων από την περιοχή και τον τερματισμό όλων των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, σύμφωνα με τα ημιεπίσημα πρακτορεία Nour News και Tasnim, τα οποία έχουν στενούς δεσμούς με τους οργανισμούς ασφαλείας του Ιράν.

Το Ιράν έστειλε την πρότασή του μέσω του Πακιστάν, το οποίο φιλοξένησε τον περασμένο μήνα κατ’ ιδίαν συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Εξωτερικών και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν συνεχίζουν να ενθαρρύνουν τις ΗΠΑ και το Ιράν να μιλήσουν απευθείας, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους στο Πακιστάν που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.

Επίσης την Κυριακή, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συνομίλησε με τον ομόλογό του στο Ομάν, το οποίο επέβλεψε προηγούμενους γύρους συνομιλιών πριν από τον πόλεμο, και στη Βραζιλία.

Το Ιράν παραμένει σταθερό στα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ έχει προτείνει ένα σχέδιο για το άνοιγμα του Ορμούζ στο στόμιο του Περσικού Κόλπου, από όπου συνήθως διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου, μαζί με λιπάσματα που χρειάζονται επειγόντως οι αγρότες σε όλο τον κόσμο.

Ο έλεγχος του Ιράν στα στενά, που επιβλήθηκε μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, έχει συγκλονίσει τις παγκόσμιες αγορές.

Το βρετανικό παρατηρητήριο της Ναυτιλίας δήλωσε την Κυριακή ότι έλαβε αναφορές ότι πλοία κοντά στο Ρας αλ-Καϊμά, το βορειότερο εμιράτο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και κοντά στο στενό, έχουν λάβει προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτου για να απομακρυνθούν από τα αγκυροβόλια. Δεν ήταν σαφές ποιος έστειλε τα μηνύματα VHF.

Η Τεχεράνη «δεν θα υποχωρήσει από τη θέση της στα Στενά του Ορμούζ και δεν θα επιστρέψει στις προπολεμικές συνθήκες», δήλωσε την Κυριακή ο αναπληρωτής πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Αλί Νικζάντ, κατά την επίσκεψή του σε λιμενικές εγκαταστάσεις στο στρατηγικό νησί Λαράκ.

Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κυρώσεις επειδή πληρώνουν το Ιράν σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, για την ασφαλή διέλευση από το Ορμούζ.

Εν τω μεταξύ, ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ από τις 13 Απριλίου στερεί την Τεχεράνη από τα έσοδα από το πετρέλαιο που χρειάζεται για να στηρίξει την προβληματική οικονομία της. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε την Κυριακή ότι 49 εμπορικά πλοία έχουν λάβει εντολή να επιστρέψουν.

«Πιστεύουμε ότι έχουν λάβει λιγότερα από 1,3 εκατομμύρια δολάρια σε διόδια, ποσό που είναι πενιχρό σε σχέση με τα προηγούμενα ημερήσια έσοδα από το πετρέλαιο», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, στο Fox News την Κυριακή. Είπε ότι οι αποθήκες πετρελαίου του Ιράν γεμίζουν γρήγορα και «θα πρέπει να αρχίσουν να κλείνουν πηγάδια, κάτι που πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να γίνει την επόμενη εβδομάδα».

Το νόμισμα του Ιράν συνεχίζει να υποχωρεί

Την Κυριακή, τη δεύτερη ημέρα της εργάσιμης εβδομάδας του Ιράν, το ριάλ υποχώρησε περαιτέρω έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Στην οδό Ferdowsi της Τεχεράνης, το κύριο κέντρο ανταλλαγής συναλλάγματος της πρωτεύουσας, το δολάριο διαπραγματευόταν στα 1.840.000 ριάλ.

Οι αναλυτές λένε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το νόμισμα να υποχωρήσει περαιτέρω.

Το ριάλ διαπραγματευόταν στα 1,3 εκατομμύρια ανά δολάριο τον Δεκέμβριο, ένα ιστορικό χαμηλό για την εποχή, και πυροδότησε εκτεταμένες διαμαρτυρίες για την επιδείνωση της οικονομίας. Οι αγορές στην Τεχεράνη παραμένουν ασταθείς, με τις τιμές ορισμένων αγαθών να αυξάνονται καθημερινά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, πολλά εργοστάσια δεν έχουν ανανεώσει τις συμβάσεις για τους εργαζομένους μετά την ιρανική πρωτοχρονιά τον Μάρτιο και σημαντικός αριθμός έχει χάσει τις δουλειές του.

Ο Γιουσέφ Πεζεσκιάν, γιος και σύμβουλος του Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, έγραψε στο Telegram ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές του πολέμου και δεν είναι πρόθυμοι να υποχωρήσουν.

