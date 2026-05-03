Ηράκλειο: Παραδόθηκε και ο τρίτος νεαρός για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ

Παραδόθηκε το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου και ο τρίτος νεαρός που φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου, τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Πρόκειται για ανήλικο, ο οποίος εμφανίστηκε στην Αστυνομία συνοδευόμενος από τη δικηγόρο του, ενώ νωρίτερα είχε παραδοθεί και ο 18χρονος αδελφός του 23χρονου που έχει ήδη συλληφθεί.

Παραδόθηκε ο ανήλικος στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου

Σύμφωνα με το CRETA24, ο ανήλικος βρίσκεται στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, καθώς παραδόθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Αστυνομία, συνοδευόμενος από τη δικηγόρο του, Θ. Μπέρκη.

Νωρίτερα, το μεσημέρι της Κυριακής 3 Μαΐου, είχε παραδοθεί ενώπιον των αστυνομικών αρχών και ο 18χρονος, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούσαν τόσο τον ίδιο όσο και τον ανήλικο.

Ο 18χρονος είναι αδελφός του 23χρονου που έχει συλληφθεί, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις.

Τι είπε ο 18χρονος μέσω του δικηγόρου του

Ο 18χρονος παρουσιάστηκε στις αστυνομικές αρχές μαζί με τον δικηγόρο του, Γιώργο Λιονάκη.

«Ο ίδιος είναι σε καλή κατάσταση. Ανέφερε συνοπτικά πράγματα για το περιστατικό και επιφυλάχθηκε να καταθέσει ενώπιον της κας ανακρίτριας και του κ. εισαγγελέα τη θέση του, τι έγινε και για ποιο λόγο έγινε», δήλωσε στο CRETA24 ο κ. Λιονάκης.

Για τον νεαρό κατηγορούμενο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Παρότι έχει παρέλθει το αυτόφωρο, ο 18χρονος κρατείται μαζί με τον 23χρονο αδελφό του μέχρι την Τετάρτη 6 Μαΐου, οπότε και αναμένεται να απολογηθούν.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο 18χρονος ισχυρίστηκε ότι απομακρύνθηκε από το σημείο επειδή φοβήθηκε και δεν γνώριζε πώς να διαχειριστεί την κατάσταση.

«Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο, γι’ αυτό έφυγε. Αμέσως όμως επικοινώνησε με τους γονείς και την οικογένειά του. Τους ανέφερε τι είχε συμβεί, ότι είναι καλά και τους γνωστοποίησε την πρόθεσή του ότι θα παρουσιαστεί στις αρχές. Σε κάθε περίπτωση οφείλεται σε δικό μου, προσωπικό πρόβλημα υγείας, το ότι μέχρι σήμερα δεν είχε εμφανιστεί στις αρχές», ανέφερε ο κ. Λιονάκης.

Ο ίδιος είχε μεταφέρει στο CRETA24 την πληροφορία ότι εντός της ημέρας θα παραδινόταν και ο ανήλικος.

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Και στους τρεις έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο 23χρονος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ ο 18χρονος και ο ανήλικος παραδόθηκαν στις αρχές την Κυριακή 3 Μαΐου.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα ξεκίνησαν όταν ο 23χρονος, με καταγωγή από χωριό της Μεσαράς, επιχείρησε να μπει στο μπαρ. Ωστόσο, ο 57χρονος εργαζόμενος στην είσοδο του καταστήματος, αλβανικής καταγωγής, του απαγόρευσε την είσοδο, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως θα προκαλούσε προβλήματα.

Ο νεαρός αποχώρησε, όμως λίγο αργότερα επέστρεψε συνοδευόμενος από τον 18χρονο αδελφό του και τον 17χρονο φίλο τους. Οι τρεις φέρονται να είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες, ενώ είχαν μαζί τους δύο όπλα κρότου, ένα μαχαίρι και μία μαγκούρα.

Η επίθεση στον 57χρονο εργαζόμενο

Κατά την επιστροφή τους στο κατάστημα, οι τρεις νεαροί φέρονται να απείλησαν τον 57χρονο εργαζόμενο στην είσοδο και στη συνέχεια να του επιτέθηκαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον έριξαν στο έδαφος και τον χτύπησαν με τη μαγκούρα, ενώ φέρονται να τον απείλησαν και με μαχαίρι.

Στη συμπλοκή επενέβησαν θαμώνες και εργαζόμενοι του καταστήματος, επιχειρώντας να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Το βίντεο και η καταδίωξη

Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σε βιντεοληπτικό υλικό που δημοσίευσε η ΕΡΤ, φέρονται να απεικονίζονται οι δράστες να κρατούν τα όπλα κρότου, να πυροβολούν στον αέρα και να απειλούν τον εργαζόμενο στην είσοδο του καταστήματος.

Αμέσως μετά την ειδοποίηση των αρχών, οι τρεις νεαροί επιβιβάστηκαν σε όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους του Ηρακλείου, με το όχημά τους να κινείται ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ιωνίας, προκαλώντας πανικό στους διερχόμενους οδηγούς.

Κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν, προσέκρουσαν σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον 23χρονο.

Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του 57χρονου

Ο 57χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε στα πόδια, φέροντας κοψίματα και χάνοντας σημαντική ποσότητα αίματος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

