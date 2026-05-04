ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 01:53
04.05.2026 01:04

Γερμανία: Το 58% των Γερμανών δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα αντέξει έως τις εκλογές

Η πλειοψηφία των Γερμανών θεωρεί ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα διαλυθεί πριν ολοκληρώσει τη θητεία του το 2029, αναδεικνύει νέα δημοσκόπηση, στην οποία η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατηρεί προβάδισμα τεσσάρων μονάδων.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της Bild am Sonntag, το 58% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο συνασπισμός της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει τη θητεία του έως το 2029, ενώ μόνο το 24% διατυπώνει αντίθετη γνώμη. Το 18% είτε δεν απάντησε είτε δήλωσε ότι δεν γνωρίζει. Στο ίδιο κλίμα, τα 2/3 των ερωτηθέντων εξέφρασαν δυσαρέσκεια για το έργο της κυβέρνησης, με μόλις το 16% να εκτιμά ότι ο συνασπισμός «κάνει καλή δουλειά».

Στην ίδια δημοσκόπηση, η AfD προηγείται όπως και την προηγούμενη εβδομάδα με 28% και ακολουθεί η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) με 24%. Στην τρίτη θέση χωρίς μεταβολή βρίσκεται το συγκυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 14%, στην τέταρτη οι Πράσινοι με 13% (+1) και στην τελευταία η Αριστερά με 11%, όπως και στην προηγούμενη μέτρηση.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

