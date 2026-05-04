Γερμανία: Το 58% των Γερμανών δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα αντέξει έως τις εκλογές

Η πλειοψηφία των Γερμανών θεωρεί ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα διαλυθεί πριν ολοκληρώσει τη θητεία του το 2029, αναδεικνύει νέα δημοσκόπηση, στην οποία η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατηρεί προβάδισμα τεσσάρων μονάδων.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της Bild am Sonntag, το 58% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο συνασπισμός της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει τη θητεία του έως το 2029, ενώ μόνο το 24% διατυπώνει αντίθετη γνώμη. Το 18% είτε δεν απάντησε είτε δήλωσε ότι δεν γνωρίζει. Στο ίδιο κλίμα, τα 2/3 των ερωτηθέντων εξέφρασαν δυσαρέσκεια για το έργο της κυβέρνησης, με μόλις το 16% να εκτιμά ότι ο συνασπισμός «κάνει καλή δουλειά».

Στην ίδια δημοσκόπηση, η AfD προηγείται όπως και την προηγούμενη εβδομάδα με 28% και ακολουθεί η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) με 24%. Στην τρίτη θέση χωρίς μεταβολή βρίσκεται το συγκυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 14%, στην τέταρτη οι Πράσινοι με 13% (+1) και στην τελευταία η Αριστερά με 11%, όπως και στην προηγούμενη μέτρηση.

