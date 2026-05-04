Αυστρία: Συνελήφθη ύποπτος για εκβιασμό και μόλυνση παιδικών τροφών με ποντικοφάρμακο

Στα χέρια των αυστριακών αρχών βρίσκεται ένας άνδρας ως ύποπτος για απόπειρα εκβιασμού σε βάρος της γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών HIPP, αφού προηγουμένως είχε μολύνει με ποντικοφάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα και διατέθηκαν στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας του ‘Αιζενστατ, ο ύποπτος είναι 39 ετών και συνελήφθη στην Αυστρία, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα ή για τα κίνητρά του.

Ποντικοφάρμακο σε παιδικές τροφές

Η αστυνομία στο μεταξύ ανακοίνωσε ότι συνολικά εντοπίστηκαν πέντε βαζάκια παιδικών τροφών με ποντικοφάρμακο στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Σε ένα βαζάκι 190 γραμμαρίων με καρότο και πατάτα που κατασχέθηκε στην Αυστρία οι ερευνητές βρήκαν συνολικά 15 μικρογραμμάρια ποντικοφάρμακου.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για ένα δεύτερο πιθανώς βαζάκι με ποντικοφάρμακο, ενώ η HIPP τόνισε ότι δεν επρόκειτο για πρόβλημα στο εργοστάσιό της, αλλά για «εξωτερική εγκληματική παρέμβαση και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει επηρεαστεί προϊόντα που διατίθενται στη γερμανική αγορά.

Τι δήλωσε η εταιρεία

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, η HIPP είχε δηλώσει ότι έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή, σε μια γενική ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας, η οποία δεν ελέγχεται καθημερινά.

Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία και δημιούργησε εσωτερική ομάδα διαχείρισης της κρίσης. Ούτε η εταιρία ούτε οι αυστριακές αρχές έχουν αποκαλύψει τι ζήτησε ο εκβιαστής.

