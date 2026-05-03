ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 00:16
03.05.2026 23:28

Πέδρο Σάντσεθ: Αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα για το αεροσκάφος του Ισπανού πρωθυπουργού

Αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα πραγματοποίησε το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, με προορισμό την Αρμενία, λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας Επικοινωνίας του Κράτους, η ισπανική αποστολή θα διανυκτερεύσει στην Άγκυρα.

Ο Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του τη Δευτέρα, μόλις επιλυθούν τα προβλήματα στο αεροσκάφος.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός είχε προσκληθεί από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, προκειμένου να συμμετάσχει στο Ερεβάν, την πρωτεύουσα της χώρας, στην 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Η διάσκεψη πραγματοποιείται υπό το σύνθημα «Χτίζοντας το μέλλον: ενότητα και σταθερότητα στην Ευρώπη».

Η Σύνοδος αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενίσχυση των σχέσεων με τη χώρα του Καυκάσου.

