Βρετανία: Δύο νεκροί, τρεις τραυματίες από έκρηξη σε σπίτι στο Μπρίστολ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, υπέστησαν ελαφρά τραύματα από έκρηξη που σημειώθηκε σε σπίτι στην πόλη Μπρίστολ της νότιας Αγγλίας, με τις αρχές να αντιμετωπίζουν την αιτία του περιστατικού ως ύποπτη, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η αστυνομία, που έκανε λόγο για μείζον συμβάν, τόνισε ότι δεν το αντιμετωπίζει ως ύποπτο τρομοκρατικό περισταστικό.

Ο αστυνομικός διευθυντής του Έιβον και Σόμερσετ, Ματ Εμπς, ανέφερε αργότερα ότι το περιστατικό σχετίζεται με ενδοοικογενειακά ζητήματα.

Αστυνομικοί διεξάγουν επίσης έρευνες σε ένα σπίτι στο Μπρίστολ που συνδέεται με την έκρηξη και ενώ βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, οι αρχές σε αυτό το σημείο δεν αναζητούν κανέναν άλλο ύποπτο σε σχέση με την έκρηξη, τόνισε η αστυνομία.

Δεν υπάρχουν σημαντικές ζημιές σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, σημειώνεται.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Από τα πυρά του ενόπλου τραυματίστηκε ο αστυνομικός στην επίθεση που έγινε στη δεξίωση των ανταποκριτών

Πώς περνάει στις φυλακές ο Μαδούρο: Ρωτάει για την Μπαρτσελόνα και διαβάζει τη Βίβλο

Μέση Ανατολή: Το σχέδιο τριών φάσεων για ειρήνη που κατέθεση το Ιράν – Πιθανό το άνοιγμα του Ορμούζ