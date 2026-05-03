03.05.2026 19:56

ΗΠΑ: Από τα πυρά του ενόπλου τραυματίστηκε ο αστυνομικός στην επίθεση που έγινε στη δεξίωση των ανταποκριτών

Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Ουάσινγκτον Τζανίν Πίρο δήλωσε σήμερα ότι οι έρευνες έδειξαν ότι ένας ομοσπονδιακός πράκτορας δέχτηκε πυρά από τον δράστη της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το περασμένο Σάββατο.

«Μπορούμε τώρα να εξακριβώσουμε ότι ένα σφαιρίδιο που προήλθε από το σκάγι του κυνηγετικού όπλου Mossberg του κατηγορουμένου είναι συνυφασμένο με την ίνα του γιλέκου του αξιωματικού της Μυστικής Υπηρεσίας», δήλωσε η Πίρο μιλώντας στην εκπομπή «State of the Union» του CNN.

«Είναι σίγουρα η σφαίρα του», είπε.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πυροβόλησε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας στην προσπάθειά του να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας στο ξενοδοχείο όπου ήταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες για οπλοκατοχή.

Δεν έχει δηλώσει μέχρι στιγμής ένοχος ή αθώος.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε σήμερα ότι ενδέχεται να απαγγελθούν περισσότερες κατηγορίες εις βάρος του Άλεν καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

