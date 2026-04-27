Ο Τραμπ περιγράφει με λεπτομέρειες την ένοπλη επίθεση στην Ουάσινγκτον: Τι είπε για τον δράστη, το μανισφέστο και τις Μυστικές Υπηρεσίες (Videos)

Νέες λεπτομέρειες για την ένοπλη επίθεση στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην εκπομπή «60 Minutes» και στο Fox News. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήρε την αντίδραση των αρχών, παραδέχθηκε ότι ενδέχεται να καθυστέρησε την αρχική αντίδραση της Μυστικής Υπηρεσίας, ενώ αναφέρθηκε και στο μανιφέστο που αποδίδεται στον ύποπτο δράστη.

Την ίδια ώρα, το FBI διερευνά τον ακριβή αριθμό των πυροβολισμών, τη διαδρομή του ενόπλου μέσα στο ξενοδοχείο Washington Hilton και το πιθανό κίνητρο της επίθεσης.

Η περιγραφή Τραμπ για τα πρώτα δευτερόλεπτα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην εκπομπή «60 Minutes», περιέγραψε την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε ο ύποπτος, λέγοντας ότι «όταν το βλέπεις στο βίντεο, είναι σχεδόν σαν μια θολή εικόνα».

Παράλληλα, εξήρε την αντίδραση των αρχών.

«Μόλις το αντιλήφθηκαν, τους βλέπεις να βγάζουν τα όπλα τους. Ήταν απόλυτα επαγγελματίες, στόχευσαν και τον εξουδετέρωσαν αμέσως», ανέφερε.

.@POTUS: "I'm a big fan of the people of law enforcement… he was fast. When you look at it on tape, it's almost like a blur. But it was amazing because as soon as they saw that, you could see them draw their guns. They were so professional." pic.twitter.com/Pehcihv4c3 April 26, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο δράστης έτρεξε περίπου 45 μέτρα, σημειώνοντας σκωπτικά πως «το NFL θα έπρεπε να τον προσλάβει».

«Ίσως έφταιγα λίγο εγώ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχθηκε ότι ενδέχεται να επηρέασε την αρχική αντίδραση της Μυστικής Υπηρεσίας.

«Αυτό που συνέβη ήταν ότι ίσως έφταιγα λίγο εγώ. Ήθελα να δω τι συνέβαινε. Και δεν τους το έκανα εύκολο», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, οι πρώτοι ήχοι δεν φάνηκαν αμέσως ανησυχητικοί.

«Αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως επρόκειτο για σοβαρό πρόβλημα… διαφορετικό από τους συνηθισμένους θορύβους μιας αίθουσας», είπε.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ζήτησε από τους πράκτορες να περιμένουν.

«Ήμουν περιτριγυρισμένος από εξαιρετικούς ανθρώπους και πιθανόν τους έκανα να κινηθούν λίγο πιο αργά», σημείωσε.

"It took 10 seconds for them to flank you, Mr. President, and then 20 seconds to get you out. It looked chaotic…"@POTUS: "It was a little bit me—I wanted to see what was happening, and I wasn't making it that easy for them…I was surrounded by great people, and I probably… pic.twitter.com/PaenM7lMfb — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Όταν τελικά οι πράκτορες τον απομάκρυναν, του ζήτησαν να πέσει στο πάτωμα.

«Έπεσα κάτω και η Πρώτη Κυρία έκανε το ίδιο», ανέφερε.

Η Μελάνια Τραμπ και η αλλαγή της ατμόσφαιρας στην αίθουσα

Ο πρόεδρος περιέγραψε πώς η ατμόσφαιρα στο δείπνο άλλαξε απότομα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

Όπως είπε, εκείνη τη στιγμή παρουσιαστής προσπαθούσε να μαντέψει το όνομα του αγέννητου παιδιού της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σε ερώτηση για τη Μελάνια Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Δεν θέλω να πω ότι φοβήθηκε, αλλά ποιος δεν θα φοβόταν σε μια τέτοια κατάσταση;».

Πρόσθεσε ότι η Πρώτη Κυρία «κατάλαβε πως επρόκειτο για σφαίρα και όχι για κάποιον θόρυβο», σημειώνοντας ότι «φαινόταν πολύ αναστατωμένη».

"You mentioned the First Lady. Her face, she looked very alarmed. Was she scared?"@POTUS: "Who wouldn’t be when you have a situation like that? I think she realized ahead of time that that was more of a bullet than it was a tray." pic.twitter.com/CKYGiVRo9h — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Οι αναφορές Τραμπ στο μανιφέστο

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στο προφίλ του δράστη, επικαλούμενος το μανιφέστο που φέρεται να είχε συντάξει.

«Διάβασα ένα μανιφέστο. Έχει ριζοσπαστικοποιηθεί. Ήταν χριστιανός — πιστός — και στη συνέχεια έγινε αντιχριστιανός… πιθανότατα ήταν ένας αρκετά διαταραγμένος άνθρωπος», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, ο άνδρας φαινόταν να στοχεύει υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η ένταση στη συνέντευξη με το CBS

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος του CBS, Νόρα Ο’Ντόνελ, διάβασε στον Τραμπ αποσπάσματα από κείμενα που αποδίδονται στον ύποπτο δράστη.

Σε ένα από αυτά αναφερόταν: «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάψει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», χωρίς να κατονομάζεται ο Τραμπ.

Η αντίδραση του προέδρου ήταν άμεση και έντονη.

«Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν. Συγγνώμη, δεν είμαι παιδόφιλος», είπε. «Διαβάζετε αυτές τις ανοησίες από έναν άρρωστο άνθρωπο με τον οποίο με συνδέετε, πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Έχω πλήρως αθωωθεί».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η δημοσιογράφος «θα έπρεπε να ντρέπεται».

«Δεν θα έπρεπε να τα διαβάζετε αυτά στο “60 Minutes”. Είστε ντροπή», δήλωσε.

.@POTUS SLAMS @60Minutes: "You should be ashamed of yourself, reading that — because I'm not any of those things." pic.twitter.com/QWxqoUFUaF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Ποιος είναι ο ύποπτος

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος είναι ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, από την πόλη Τόρανς της Καλιφόρνιας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αρχές «έχουν αρκετά αξιόπιστες πληροφορίες» γι’ αυτόν.

Ο Άλεν, ο οποίος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα δεν έχει ταυτοποιηθεί επισήμως από τις αρχές, φέρεται να ταξίδεψε με τρένο από την Καλιφόρνια στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ζει στην περιοχή του Λος Άντζελες και εργάζεται ως εκπαιδευτικός. Είναι απόφοιτος του Caltech και στο LinkedIn περιγράφει τον εαυτό του ως «μηχανολόγο μηχανικό και επιστήμονα υπολογιστών βάσει σπουδών, ανεξάρτητο δημιουργό παιχνιδιών βάσει εμπειρίας, δάσκαλο εκ γενετής».

Η αδελφή του φέρεται να είπε στις αρχές ότι ο αδελφός της «είχε την τάση να κάνει ριζοσπαστικές δηλώσεις» και ότι η ρητορική του αναφερόταν διαρκώς σε ένα σχέδιο να κάνει «κάτι» για να διορθώσει τα προβλήματα του σημερινού κόσμου.

Το μανιφέστο και η εξαίρεση για τον Κας Πατέλ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Κόουλ Τόμας Άλεν έστειλε ένα εκτενές μανιφέστο στην οικογένειά του λίγα λεπτά πριν ανταλλάξει πυρά με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας στο Washington Hilton.

Στο κείμενο φέρεται να αποκαλούσε τον εαυτό του «Cole “coldForce” “Friendly Federal Assassin” Allen» και να περιέγραφε σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησής του.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ότι ο φερόμενος δράστης εξαιρούσε από τους στόχους τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ.

«Αξιωματούχοι της κυβέρνησης, με εξαίρεση τον κ. Πατέλ, αποτελούν στόχους, με προτεραιότητα από τους υψηλότερα ιστάμενους προς τους χαμηλότερους», φέρεται να έγραφε.

Δεν είναι σαφές γιατί έκανε εξαίρεση για τον Πατέλ.

Τα αποσπάσματα που εξετάζουν οι αρχές

Ο αδελφός του δράστη φέρεται να έδωσε στις αρχές ένα σημείωμα, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν το πολιτικό του μανιφέστο πριν από την επίθεση.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, στο κείμενο ο Άλεν έγραφε, μεταξύ άλλων, ότι «το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο ισχύει όταν καταπιέζεσαι ο ίδιος».

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Εγώ δεν είμαι το άτομο που κακοποιήθηκε σε κέντρο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη».

Ο συντάκτης του κειμένου φέρεται να πρόσθετε: «Δεν είμαι μαθητής που ανατινάχθηκε, ούτε παιδί που λιμοκτονεί, ούτε έφηβη που κακοποιείται από εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης. Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο όταν κάποιος άλλος καταπιέζεται δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά· είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή».

Σε άλλο απόσπασμα, το οποίο διάβασε και η Νόρα Ο’Ντόνελ στον Τραμπ, ο δράστης φέρεται να έγραφε ότι δεν είναι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψει σε «έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη» να «βάφει τα χέρια» του με τα εγκλήματά του.

Το κείμενο φέρεται επίσης να ανέφερε ότι ο δράστης θα χρησιμοποιούσε σκάγια αντί για μονόβολα, προκειμένου, όπως υποστήριζε, να μειώσει τα θύματα.

«Παρ’ όλα αυτά, θα περνούσα μέσα από τους περισσότερους από όσους βρίσκονται εδώ για να φτάσω στους στόχους, αν ήταν απολύτως απαραίτητο, αλλά ειλικρινά ελπίζω να μη φτάσει εκεί», φέρεται να έγραφε.

Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Άλεν ανέφερε ότι θα στόχευε πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας «μόνο αν ήταν απαραίτητο» και ότι δεν θα στόχευε άλλες δυνάμεις ασφαλείας «εκτός αν πυροβολούσαν» εναντίον του.

Για τους καλεσμένους και τους εργαζόμενους, φέρεται να σημείωνε ότι δεν αποτελούσαν στόχους.

Λίγα λεπτά πριν από την εισβολή, ο 31χρονος φέρεται να χλεύασε τα μέτρα ασφαλείας της ομάδας του ξενοδοχείου και του Τραμπ, γράφοντας ότι θα χρησιμοποιούσε σκάγια στην επίθεση.

Τι ερευνά το FBI

Το FBI διερευνά τον τόπο του περιστατικού, καθώς και το αλεξίσφαιρο γιλέκο αστυνομικού που τραυματίστηκε, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο ακριβής αριθμός των πυροβολισμών.

Παράλληλα, εξετάζονται στοιχεία που δείχνουν ότι ο δράστης κινήθηκε από το δωμάτιό του στο ξενοδοχείο Washington Hilton προς τον εξωτερικό χώρο μέσω κλιμακοστασίου, μεταφέροντας τα όπλα σε τσάντα.

Βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές καταγράφουν τον Άλεν να περνά από σημείο ελέγχου ασφαλείας πριν ακινητοποιηθεί από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από συγγενείς του υπόπτου, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρχές.

Στην έρευνα συμμετέχουν και ειδικοί αναλυτές συμπεριφοράς του FBI, οι οποίοι επιχειρούν να προσδιορίσουν το κίνητρο της επίθεσης.

Τα όπλα και οι κατηγορίες

Ο Τζεφ Κάρολ, προσωρινός αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ο ύποπτος ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλαπλά μαχαίρια.

Ο Άλεν αναμένεται να κατηγορηθεί για χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη εγκλήματος βίας και για επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό με επικίνδυνο όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News, ο Κόουλ Άλεν κρατείται σε αστυνομικό τμήμα στη βορειοδυτική Ουάσινγκτον και αναμένεται να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης στη νοτιοανατολική πλευρά της πόλης.

Στη συνέχεια, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου, με τη συνοδεία της Υπηρεσίας Αμερικανών Δικαστικών Επιμελητών.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: Κοινό μέτωπο κατά Νετανιάχου – Μπένετ και Λαπίντ κατεβαίνουν με κοινή λίστα στις επόμενες εκλογές

Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα – Το ΝΑΤΟ δεν στάθηκε στο πλευρό των ΗΠΑ»



Δεν συνεργάζεται με τις Αρχές ο ένοπλος που έκανε την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – Επανεξετάζουν τα μέτρα για την επίσκεψη του Καρόλου