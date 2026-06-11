Σκάνδαλο πολεοδομιών: Παραιτήθηκε και ο γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου

Σοβαρές παρενέργειες για την κυβέρνηση, με απρόβλεπτες εξελίξεις, προκαλεί η αποκάλυψη του κυκλώματος των πολεοδομιών στην Αττική.

Έτσι, μετά τον γ.γ. του ΥΠΕΝ, Ευθύμιο Μπακογιάννη, την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Ο κ. Διδασκάλου είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και παραιτήθηκε με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για την οποία έχουν γίνει έξι συλλήψεις

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές «κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτηση τους». O κ. Διδασκάλου υπήρξε Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού από το 2019 προεδρεύοντας ως εκ της θέσης του και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Μάλιστα, είχε συχνά βρεθεί στο επίκεντρο διαμαχών, καθώς υποστήριζε αμφιλεγόμενα έργα, όπως το τελεφερίκ στη Μονεμβασιά, οι ανεμογεννήτριες στην Κοιλάδα των Μουσών στη Βοιωτία, οι διαστρώσεις στην Ακρόπολη κ.λπ. Πριν το 2019 είχε διατελέσει γενικός γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου ενώ στην ίδια περίοδο στην πολεοδομία του δήμου εργαζόταν η σύζυγος του κουνιάδου του κ. Μπακογιάννη, που είναι μια από τους έξι που συνελήφθησαν για το κύκλωμα των πολεοδομιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στους έξι συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες βρίσκεται ο κουνιάδος του κ. Μπακογιάννη (η αδερφή του συλληφθέντα είναι σύζυγος του κ. Μπακογιάννη), ο οποίος είναι Τεχνικός Σύμβουλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

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