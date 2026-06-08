Βόμβα στην κυβέρνηση: Παραιτήθηκε ο γ.γ. του ΥΠΕΝ για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες – Ελέγχονται στενοί του άνθρωποι

Σοκ προκαλεί στην κυβέρνηση η υπόθεση με το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει γύρω από τις πολεοδομίες και τη θρυαλλίδα με την προφυλάκιση της γενικής γραμματέως του δήμου Γαλατσίου. Το μεσημέρι της Δευτέρας υπέβαλλε την παραίτησή του ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιος Μπακογιάννης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πραγματικός λόγος παραίτησης σχετίζεται με την έρευνα των διωκτικών αρχών για το κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες δήμων της Αττικής. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζονται διασυνδέσεις και σχέσεις προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με άτομα που συνδέονται με το περιβάλλον του πρώην γενικού γραμματέα.

Να σημειωθεί ότι η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει και το όλο κλίμα με την επιχειρούμενη προσπάθεια της κυβέρνησης να μεταφέρει τις Πολεοδομίες από τους Δήμους στην κεντρική διοίκηση. Με εμφανή και τη γενικότερη αστοχία που επικρατεί στις πολιτικές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – με ευθύνη του Σταύρου Παπασταύρου – στα θέματα αυτά, η ιστορία με το σκάνδαλο και την παραίτηση του γενικού γραμματέα κ. Μπακογιάννη, κάνει την κατάσταση εκρηκτική και εκθέτει συνολικά το πολιτικό εγχείρημα.

Στην επιστολή παραίτησής του προς τον ΥΠΕΝ, Σταύρο Παπασταύρου, ο Ε. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του στο υπουργείο και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα.

Κάτι που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η επιστολή παραίτησης εστάλη στις 7 Ιουνίου, όταν ο Σταύρος Παπασταύρου βρισκόταν σε επίσημο ταξίδι στις ΗΠΑ. Επίσης, υπογραμμίζεται ότι ο Ε. Μπακογιάννης ήταν ο μακροβιότερος γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, καθώς βρίσκεται στη θέση του από το 2019 μέχρι σήμερα, οπότε και η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον ΥΠΕΝ.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή συνελήφθησαν έξι άτομα, στο πλαίσιο επιχείρησης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, για συμμετοχή σε κύκλωμα σε πολεοδομίες δήμων της Αττικής. Οι κατηγορίες που αποδίδονται κατά περίπτωση στους συλληφθέντες αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη περίπου 30 άτομα, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να παρενέβαιναν σε διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών, τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών, μειώσεις πολεοδομικών προστίμων, έκδοση θετικών γνωμοδοτήσεων και επίσπευση εκκρεμών φακέλων. Η αστυνομία ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος, με τα χρηματικά ποσά που απαιτούνταν να κυμαίνονται από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες

Να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες ζήτησε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή την παραίτηση του Ευθ. Μπακογιάννη.

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος επικαλείται δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη.

«Η παραίτηση με την επίκληση “προσωπικών λόγων” και “επιστροφής σε ακαδημαϊκά καθήκοντα” και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει τη βάσανο των απαντήσεων, δεν κλείνει το θέμα ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Διαβάστε επίσης:

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική συνεργασία με την παροχή στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Παππάς «πετάει το γάντι» στον Φάμελλο – Φέρε συμφωνία με Τσίπρα ή παραιτήσου

Έντεκα γκάλοπ δείχνουν ανατροπές και αδιέξοδο: ΝΔ κάτω από 30%, Τσίπρας δεύτερος, αλλά χαμηλά, ντέρμπι ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για 3η θέση