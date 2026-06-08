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08.06.2026 12:05

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Παππάς «πετάει το γάντι» στον Φάμελλο – Φέρε συμφωνία με Τσίπρα ή παραιτήσου

08.06.2026 12:05
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Ζήτημα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ θέτει ο Νίκος Παππάς, μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της Κ.Ε. του κόμματος, καλώντας τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο, να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ και επιβεβαιώνοντας ότι το ρήγμα στην Κουμουνδούρου διαρκώς διευρύνεται.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά «πέταξε το γάντι» στον πρόεδρο του κόμματος, λέγοντας ότι «είναι απόλυτη θεσμική υποχρέωση του Σωκράτη να δει τον Τσίπρα και να μας φέρει τη συμφωνία γρήγορα, […] να βγει να μιλήσει για να εξειδικεύσει την απόφαση […] ειδικά όταν λέει ότι αυτό δεν είναι αυτοδιάλυση», προσθέτοντας ότι ο Σ. Φάμελλος «οφείλει να περιγράψει και το εύρος των δικών του αρμοδιοτήτων. Διότι με βάση την απόφαση δικαιούται κάποιος να υποθέσει ότι παραιτείται από την αρμοδιότητα συγκρότησης ψηφοδελτίων. Ότι παραιτείται από την υποχρέωση συγκρότησης προεκλογικού προγράμματος». «Αν δεν τη φέρει (σ.σ. τη συμφωνία), θα έχουμε μείζον θέμα. Και για τον ίδιο, το καταλαβαίνει και ο ίδιος», τόνισε.

Σχολιάζοντας τις διαδικασίες εντός ΣΥΡΙΖΑ, ο Ν. Παππάς σημείωσε ότι «υπάρχουν δύο πάρα πολύ καθαρές θέσεις. Η θέση που είπαμε εμείς με την τροπολογία, που λέμε συντεταγμένες δυνάμεις, στρογγυλό τραπέζι, εκλογική συμμαχία, πρόγραμμα και συμμετοχική διαδικασία. Και από την άλλη πλευρά διαμορφώνεται μια λογική η οποία λέει να διαλυθούν τα πάντα και ο καθένας να διαπραγματευτεί την προσωπική του πορεία. Αυτό είναι κάτι με το οποίο διαφωνώ».

Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι όλος ο… καβγάς γίνεται «για τις καρέκλες», λέγοντας ότι «το κάνουν για τις καρέκλες αυτοί που λένε συντεταγμένες διαδικασίες και δεν το κάνουν αυτοί που είναι έτοιμοι κατά μόνας να διαπραγματευτούν την προσωπική τους πορεία; Δεν θα δεχτώ υπονοούμενα για προσωπικές στρατηγικές, όταν από την άλλη πλευρά αναπτύσσονται δυναμικές προσωπικής πορείας και διαπραγμάτευσης».

«Στην Κεντρική Επιτροπή δεν δόθηκαν πολιτικές εξηγήσεις. Δεν υπήρχε Εκτελεστικό Γραφείο, υπήρχε μία ομάδα στελεχών, που διαχειρίστηκε σε καθημερινή βάση τις τύχες του κόμματος. Περίμενα, λοιπόν, να ακούσω μία εξήγηση», είπε, ενώ διερωτήθηκε «ποιος θα πάρει την ευθύνη αν ο ΣΥΡΙΖΑ βγει από την πρίζα και δεν υπάρξει και συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα;», συμπληρώνοντας: «Εκτός αν υπονοεί κάποιος ότι και χωρίς συμφωνία θα πάμε στη γραμμή Βασιλειάδη “διαλυθείτε και ελάτε”. Εγώ με αυτό διαφωνώ. Εγώ θέλω το κόμμα μου συγκροτημένα και συντεταγμένα να μπει σε μια συνεργασία».

Στο… ψυγείο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με σφοδρές αντιδράσεις

Υπενθυμίζεται ότι η συνεδρίαση της Κ.Ε. αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να μπει στο… ψυγείο, και χωρίς plan B, με τον Σ. Φάμελλο να λέει προς τα μέλη του οργάνου ότι «σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά» , προσθέτοντας ότι τοποθετεί το κόμμα «δίπλα και μαζί στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα».

Η πρόταση Φάμελλου έγινε δεκτή με σφοδρές αντιδράσεις από τη μειοψηφία Παππά, Πολάκη και Δούρου οι οποίοι μίλησαν για αυτοδιάλυση δια της «απονέκρωσης» και «αδρανοποίησης» του κόμματος, με την Ρένα Δούρου να καλεί τον Φάμελλο να δεχτεί τον «οδικό χάρτη» για συντεταγμένη πορεία στις συνεργασίες που πρότειναν με την τροπολογία τους τα 6 μέλη της Π.Γ. συμπληρώνοντας ότι διαφορετικά «μας πετάτε στα σκυλιά όλους, και δεν μας πρέπει».

«Πάγος» από Τσίπρα

Πάντως, τα μηνύματα από την Αμαλίας είναι μάλλον… πολικά: πηγές της ΕΛΑΣ σημείωναν ότι «οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε, ούτε σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες» προσθέτοντας ότι «η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άλλωστε γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα, προκειμένου να γεννηθεί αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική στη ΝΔ».

Από εκεί και πέρα, αναφέρουν ότι η ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. «έχει αναπόφευκτα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου». «Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς». «Όποιος το επιθυμεί» λένε, «μπορεί να γίνει μέλος με ηλεκτρονική εγγραφή στο myelas.gr και να συμμετέχει ισότιμα όπως όλα τα μέλη μας στις διεργασίες της Συμπαράταξης», επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι το κάλεσμα που απευθύνουν είναι «χωρίς αποκλεισμούς αλλά χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προκρατημένες θέσεις και αξιώματα. Έξω από τη βουλή, μέσα στη κοινωνία, από τη κοινωνία, για τη κοινωνία».

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