ΣΥΡΙΖΑ: Κόμμα στο «ψυγείο» μέχρι την τελική διάλυση – Στήριξη άνευ όρων στον Τσίπρα, χωρίς να έχει ανάψει «πράσινο» φως

Μια καθαρή, «τολμηρή» κι εν τέλει σκληρή απόφαση για τον ΣΥΡΙΖΑ όπως τον γνωρίσαμε μέχρι σήμερα έλαβε η χθεσινή Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, καθώς υπερψήφισε την εισήγηση Φάμελλου για στήριξη στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς αστερίσκους και plan B.

«Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά» είπε ο Φάμελλος στην έναρξη της συνεδρίασης, «δίπλα και μαζί στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα» ανέφερε στην δευτερολογία του στο κλείσιμο.

Ο Σωκράτης Φάμελλος αιτιολόγησε την απόφαση αυτή, λέγοντας ότι είναι αυτό που ζητά η κοινωνία, συμβαδίζει με τις «τεκτονικές αλλαγές» στον προοδευτικό χώρο, βάζει τέρμα στον κατακερματισμό και επιτρέπει να δημιουργηθεί ένας πόλος που θα ρίξει τον Μητσοτάκη.

Αυτό είναι το σχέδιο και ο οδικός χάρτης είπε που «εξασφαλίζει την ιστορική πολιτική συνέχεια και την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ».

Ο Τσίπρας και το σήμα στα μέλη

Εν ολίγοις, μοιάζει να λέει η παραπάνω αναφορά, οι ιδέες και η ιστορική διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ θα επιβιώσουν μέσα από μια άλλη συνθήκη, αυτή της ευρύτερης ανασύνθεσης και της «συμπαράταξης» με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τον ΣΥΡΙΖΑ ως χωριστή πολιτική και οργανωτική δομή – οι περισσότεροι πλέον προεξοφλούν ότι αυτή η εποχή τελείωσε.

Πάντως, στην πράξη «οδικός χάρτης» με «οδηγίες προς ναυτιλομένους» δεν υπήρξε, με πολλά από τα στελέχη που εναντιώθηκαν στην εισήγηση, να αναρωτιούνται, τι ζητείται από τα μέλη να κάνουν από τη Δευτέρα και μετά, αφού δεν περιγράφεται ποια θα είναι η δράση του κόμματος από εδώ και πέρα. Πολλοί εκτιμούν ότι η απόφαση δίνει το σήμα στα μέλη ότι μπορούν να εγγραφούν στο κόμμα Τσίπρα και φοβούνται ότι η βάση θα φυλορροήσει με γρήγορους ρυθμούς ώσπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει ένα κέλυφος χωρίς περιεχόμενο.

Για τους βουλευτές τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, αφού οι παραιτήσεις από το βουλευτικό αξίωμα – κατά το παράδειγμα και την επιταγή Τσίπρα – δεν είναι εύκολη επιλογή για κανέναν, ενώ και η Αμαλίας, δε θα ήθελε αυτή τη στιγμή που η ΕΛ.Α.Σ. κάνει την αφετηριακή της προσπάθεια να στείλει θολά μηνύματα, τη στιγμή που ο Τσίπρας επιχειρεί να σηματοδοτήσει την ανανέωση.

Η εισήγηση Φάμελλου και στη συνέχεια απόφαση του οργάνου, δίνει εν πολλοίς το χώρο και τον χρόνο στους βουλευτές να κινηθούν ελεύθερα για όσο απαιτείται χωρίς να παραιτούνται και αναμένοντας για τυχόν ατομικές συμφωνίες με το κόμμα Τσίπρα, όταν θα λήξει η κοινοβουλευτική θητεία.

«Απονέκρωση» και «αδρανοποίηση»

Οι βασικοί εκπρόσωποι της μειοψηφίας Παππάς, Πολάκης και Δούρου κατήγγειλαν την εισήγηση Φάμελλου ως επιλογή αυτοδιάλυσης, δια της «απονέκρωσης» και «αδρανοποίησης» του κόμματος, την οποία πάντως δεν κατάφεραν να αποτρέψουν – αφού οι συσχετισμοί δεν ήταν υπέρ τους. Αξίζει να επισημανθεί η φορτισμένη και γλαφυρή περιγραφή της Ρένας Δούρου, η οποία κάλεσε τον Φάμελλο να δεχτεί τον «οδικό χάρτη» για συντεταγμένη πορεία στις συνεργασίες που πρότειναν με την τροπολογία τους τα 6 μέλη της Π.Γ. συμπληρώνοντας ότι διαφορετικά «μας πετάτε στα σκυλιά όλους, και δεν μας πρέπει».

Τα τρία στελέχη, που η Δούρου είπε ότι τα διάφορα σενάρια τους θέλουν «αποσυνάγωγους», διαμηνύουν ότι θα περιμένουν από τον Φάμελλο να φέρει στο τραπέζι μια συμφωνία με τον Τσίπρα, αλλά από εκεί και πέρα δίνουν αμήχανες υποσχέσεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει και «δεν χαρίζεται σε κανέναν».

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