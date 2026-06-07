search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 08:34
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Μηλάκας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΑΚΑΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2441
04/06/2026
07.06.2026 06:23

Μεταναστευτικό: Νέα πύλη η Κρήτη – Η Ευρώπη αλλάζει τους κανόνες ασύλου και επιστροφών

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2441
04/06/2026
07.06.2026 06:23
migrantas_greece_boat

Η μεταναστευτική πίεση στην Ελλάδα δεν αφορά πλέον μόνο το ανατολικό Αιγαίο και τον Έβρο. Τα τελευταία χρόνια, και κυρίως από το 2024 και μετά, η νότια Κρήτη και η Γαύδος έχουν μπει στο επίκεντρο ενός νέου θαλάσσιου διαδρόμου, που ξεκινά κυρίως από τη Λιβύη και καταλήγει στο νοτιότερο άκρο της ελληνικής και ευρωπαϊκής επικράτειας.

Η εικόνα των αφίξεων των τελευταίων ετών δείχνει καθαρά τη μετατόπιση:

  • 2021: περίπου 500 αφίξεις. 
  • 2022: περίπου 800 αφίξεις. 
  • 2023: περίπου 860 αφίξεις. 
  • 2024: περίπου 5.160 αφίξεις. 
  • 2025: περίπου 20.200 αφίξεις. 
  • 2026 μέχρι σήμερα: περίπου 5.000 αφίξεις, με έντονη αύξηση στα τέλη Μαΐου και πάνω από 600 αφίξεις σε ένα 24ωρο. 

Η διαπίστωση είναι προφανής, αλλά πρέπει να διατυπωθεί με τρόπο που να αποτυπώνει την (δύσκολη) πραγματικότητα: από το 2023 έως το 2025 οι αφίξεις σε Κρήτη – Γαύδο αυξήθηκαν πάνω από 20 φορές. Οι αριθμοί δεν καταγράφουν απλώς μια αύξηση, αλλά περιγράφουν τη μετατροπή μιας δευτερεύουσας διαδρομής σε βασικό διάδρομο εισόδου.

Το 2025, η Κρήτη – Γαύδος έπαψε να είναι συμπληρωματική πύλη. Εξελίχθηκε σε μία από τις βασικές θαλάσσιες εισόδους προς την Ελλάδα, απορροφώντας σχεδόν το μισό των θαλάσσιων αφίξεων στη χώρα.

Η σύγκριση με Αιγαίο και Έβρο

Η σημασία της νέας διαδρομής φαίνεται καλύτερα όταν συγκριθεί με τις παραδοσιακές πύλες εισόδου στην Ελλάδα.

Για το 2025, η εικόνα μπορεί να αποδοθεί κατά προσέγγιση ως εξής:

  • Κρήτη – Γαύδος: περίπου 20.000 αφίξεις. 
  • Υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή ανατολικό Αιγαίο και Έβρος: περίπου 26.000 αφίξεις. 

Με άλλα λόγια:

  • Περίπου τέσσερις στους δέκα που μπήκαν στην Ελλάδα πέρασαν από Κρήτη – Γαύδο. 
  • Περίπου έξι στους δέκα πέρασαν από τις παραδοσιακές πύλες: Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω, Ρόδο και Έβρο. 

Έτσι λοιπόν συμπυκνώνεται το ελληνικό πρόβλημα: η χώρα δεν έχει απλώς αύξηση ροών· έχει μετατόπιση του γεωγραφικού βάρους. Η πίεση δεν περιορίζεται πια στα σημεία που το ελληνικό κράτος είχε μάθει να διαχειρίζεται τα τελευταία δέκα χρόνια. Μεταφέρεται σε περιοχές με διαφορετικές υποδομές, διαφορετικές αντοχές και διαφορετική επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Κρήτη, που μέχρι πρόσφατα αντιμετώπιζε το μεταναστευτικό ως περιστασιακό ζήτημα, βρίσκεται πλέον μπροστά σε μόνιμη πίεση πρώτης γραμμής.

Γιατί άνοιξε η διαδρομή της Λιβύης

Η νέα διαδρομή δεν άνοιξε τυχαία. Είναι αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων.

Πρώτον, η Λιβύη λειτουργεί ως βασικό σημείο συγκέντρωσης και αναχώρησης μεταναστών. Η πολιτική αστάθεια, οι αδύναμοι μηχανισμοί ελέγχου και τα οργανωμένα κυκλώματα διακινητών επιτρέπουν μαζικές αναχωρήσεις από τα παράλια της Λιβύης.

Δεύτερον, οι παλαιότερες διαδρομές έχουν δεχθεί μεγαλύτερη πίεση ελέγχων. Όταν στενεύουν τα περάσματα στον Έβρο, στο ανατολικό Αιγαίο ή στην κεντρική Μεσόγειο, οι διακινητές αναζητούν νέες οδούς.

Τρίτον, η Γαύδος και η νότια Κρήτη είναι γεωγραφικά μακρινοί, αλλά εφικτοί στόχοι. Η απόσταση από την ανατολική Λιβύη είναι μεγάλη, όμως για οργανωμένα δίκτυα διακίνησης είναι διαχειρίσιμη. Μόλις τα σκάφη μπουν σε περιοχή έρευνας και διάσωσης, ενεργοποιούνται επιχειρήσεις διάσωσης και οι άνθρωποι μεταφέρονται σε ελληνικό έδαφος.

Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Κρήτη δεν έγινε ξαφνικά «ελκυστική» από μόνη της. Έγινε νέα πύλη επειδή μετακινήθηκε η πίεση. Η Λιβύη συγκεντρώνει ροές, τα κυκλώματα προσαρμόζονται, οι κλασικές διαδρομές στενεύουν και η νότια Κρήτη βρέθηκε πάνω στον νέο θαλάσσιο μεταναστευτικό διάδρομο.

Το ευρωπαϊκό κάδρο

Το ελληνικό πρόβλημα εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή εικόνα. Η Ευρώπη δεν έχει μία πύλη εισόδου. Έχει πολλούς διαδρόμους, που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία.

Για το 2025, οι βασικές πύλες προς την Ευρώπη κινήθηκαν περίπου στους εξής αριθμούς:

  • Κεντρική Μεσόγειος
    Λιβύη / Τυνησία προς Ιταλία, Λαμπεντούζα, Σικελία, Μάλτα: περίπου 63.000 αφίξεις. 
  • Ανατολική Μεσόγειος
    Τουρκία προς Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία: περίπου 46.000 αφίξεις. 
  • Δυτική Μεσόγειος
    Μαρόκο / Αλγερία προς Ισπανία: περίπου 18.000 αφίξεις. 
  • Κανάρια Νησιά
    Δυτική Αφρική προς Κανάρια: περίπου 18.000 αφίξεις το 2025, ενώ το 2024 είχαν φτάσει σχεδόν τις 47.000. 
  • Δυτικά Βαλκάνια
    Κυρίως χερσαία δευτερογενής διαδρομή προς την Κεντρική Ευρώπη: περίπου 20.000-25.000 καταγραφές διελεύσεων. 

Η Κρήτη – Γαύδος πρέπει να διαβαστεί μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα. Δεν είναι μια απομονωμένη ελληνική ανωμαλία. Είναι η νότια απόληξη μιας ευρωπαϊκής μετατόπισης των ροών.

Κι εδώ υπάρχει ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο: οι χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, και ιδίως η Γερμανία, που για χρόνια απορροφούσαν μεγάλο μέρος της μεταναστευτικής πίεσης λόγω ανάγκης εργατικών χεριών, κινούνται πλέον σε διαφορετική κατεύθυνση. Το πολιτικό κλίμα έχει σκληρύνει, οι ανάγκες της αγοράς εργασίας δεν μπορούν να απορροφήσουν επιπλέον εργατικά χέρια και οι κυβερνήσεις πιέζουν για αυστηρότερες επιστροφές και περιορισμό των δευτερογενών μετακινήσεων.

Αυτό σημαίνει ότι χώρες πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα, δεν μπορούν να υπολογίζουν εύκολα ότι όσοι φτάνουν στα σύνορά τους θα κινηθούν ανεμπόδιστα προς τον Βορρά.

Τι αλλάζει από τις 12 Ιουνίου

Από τις 12 Ιουνίου 2026 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου υιοθετήθηκε το 2024 και μπαίνει πλέον στο στάδιο πλήρους εφαρμογής, με στόχο αυστηρότερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και πιο οργανωμένο μηχανισμό αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών – μελών.

Για την Ελλάδα, οι βασικές αλλαγές είναι τρεις:

Πρώτον, ταχύτερη καταγραφή και έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα. Όσοι φτάνουν χωρίς νόμιμα έγγραφα θα περνούν από πιο δεσμευτικές διαδικασίες ταυτοποίησης, screening και αξιολόγησης.

Δεύτερον, γρηγορότερες διαδικασίες ασύλου και επιστροφών. Η Ε.Ε. επιχειρεί να μειώσει τον χρόνο από την άφιξη μέχρι την απόφαση, είτε αυτή οδηγεί σε προστασία είτε σε επιστροφή.

Τρίτον, μηχανισμός αλληλεγγύης, με ετήσια ευρωπαϊκή δεξαμενή που μπορεί να περιλαμβάνει μετεγκαταστάσεις, οικονομική στήριξη ή ανάληψη ευθύνης από άλλα κράτη – μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφει το νέο σύστημα ως ισορροπία ανάμεσα στην ευθύνη των χωρών πρώτης γραμμής και στην αλληλεγγύη των υπολοίπων.

Όμως υπάρχει και η δύσκολη πλευρά για την Ελλάδα. Ο νέος κανονισμός δεν καταργεί τη λογική της πρώτης χώρας εισόδου. Την αναμορφώνει. Με βάση τον Κανονισμό 2024/1351, το κράτος πρώτης εισόδου ή πρώτης καταγραφής μπορεί να παραμένει υπεύθυνο για την εξέταση του αιτήματος ασύλου.

Αυτό σημαίνει ότι, θεωρητικά, ένας μετανάστης που καταγράφεται στην Ελλάδα και στη συνέχεια εντοπίζεται στη Γερμανία μπορεί να επιστραφεί στην Ελλάδα, αν η Ελλάδα θεωρηθεί υπεύθυνη για τον φάκελό του. Δεν υπάρχει προκαθορισμένος αριθμός τέτοιων επιστροφών. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας μηχανικός κανόνας του τύπου «η Γερμανία θα επιστρέψει Χ χιλιάδες στην Ελλάδα». Η διαδικασία θα γίνεται ανά περίπτωση, με βάση καταγραφή, αποτυπώματα, οικογενειακούς δεσμούς, άδειες παραμονής και το ιστορικό κάθε φακέλου.

«Αποθήκευση» σε Κω και Λέρο

Παρά την εκρηκτική αύξηση των αφίξεων στην Κρήτη και τη Γαύδο, η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν θέλει να προχωρήσει στη δημιουργία μεγάλων μόνιμων δομών στο νησί. Η επιλογή που συζητείται είναι διαφορετική: γρήγορη καταγραφή στην Κρήτη και στη συνέχεια μεταφορά μεταναστών σε υφιστάμενες δομές, κυρίως σε νησιά όπως η Κως και η Λέρος.

Η λογική είναι προφανής. Η Αθήνα θέλει να αποφύγει την παγίωση της Κρήτης ως νέου μεγάλου κέντρου φιλοξενίας. Θέλει να την κρατήσει ως σημείο άφιξης και προσωρινής διαχείρισης, όχι ως μόνιμο αποδέκτη του προβλήματος.

Όμως αυτή η επιλογή δεν εξαφανίζει την πίεση. Τη μεταφέρει αλλού. Και μάλιστα σε νησιά που έχουν ήδη σηκώσει μεγάλο βάρος τα προηγούμενα χρόνια και διαθέτουν περιορισμένες κοινωνικές, διοικητικές και επιχειρησιακές αντοχές.

Επομένως το κρίσιμο ερώτημα είναι διπλό: μπορεί η Κρήτη να αντιμετωπίζεται μόνο ως διάδρομος διέλευσης, όταν οι αφίξεις δείχνουν ότι εξελίσσεται σε σταθερή πύλη εισόδου; Και μπορεί η χώρα να συνεχίσει να διαχειρίζεται το πρόβλημα με εσωτερική μεταφορά πίεσης από νησί σε νησί, αντί για συνολικό σχεδιασμό πρώτης γραμμής;

Το συμπέρασμα για την Αθήνα

Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν εξαφανίζει το βάρος από την Ελλάδα. Το βάζει σε πιο οργανωμένο, αλλά και πιο δεσμευτικό πλαίσιο.

Η Αθήνα θα μπορεί να ζητά στήριξη, μετεγκαταστάσεις, οικονομική ενίσχυση και ευρωπαϊκή συνδρομή. Ταυτόχρονα όμως θα έχει αυξημένες υποχρεώσεις ελέγχου, καταγραφής, φύλαξης, εξέτασης αιτημάτων και επιστροφών.

Για την Κρήτη και τη Γαύδο, το κρίσιμο είναι ότι το μεταναστευτικό δεν εμφανίζεται πια ως έκτακτο επεισόδιο, αλλά ως νέα κανονικότητα. Η νότια Κρήτη έχει μπει στον χάρτη των ευρωπαϊκών πυλών εισόδου. Και όσο η Λιβύη παραμένει ασταθής, όσο οι διακινητές προσαρμόζουν τις διαδρομές και όσο ο ευρωπαϊκός Βορράς σκληραίνει τη στάση του, η πίεση στην Ελλάδα δύσκολα θα υποχωρήσει από μόνη της.

Το ερώτημα για την Αθήνα δεν είναι πλέον αν η Κρήτη θα δεχθεί ροές. Το ερώτημα είναι αν το κράτος θα οργανωθεί εγκαίρως για να διαχειριστεί μια πύλη που έχει ήδη ανοίξει.

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Παίρνει τα ηνία της αναδιάταξης σε Αριστερά και Κεντροαριστερά

Σακελλαρίδης: Δεν υπάρχει αξιοπιστία στον Τσίπρα, εκεί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023

GPO: Στη δεύτερη θέση σταθεροποιείται η ΕΛΑΣ, 3ο πέφτει το ΠΑΣΟΚ – Πού υπερτερεί ο Τσίπρας και πού η Καρυστιανού, από πού αντλούν ψήφους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
efimerides_typos_periodika_2904_1920-1080_new
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Konstadinos-Kyranakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι σημαίνουν οι μετακινήσεις Κυρανάκη στη ΝΔ και Μαρινάκη στο Mεταφορών – H ειδική αποστολή Θεοδωρικάκου 

armenia_ekloges
ΚΟΣΜΟΣ

Στις κάλπες η Αρμενία: Ψηφίζει για το μέλλον του Νότιου Καυκάσου – Οι κρίσιμες εκλογές και η στροφή προς τη Δύση

ouranos-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οι πολιτικές επιλογές των Ελλήνων και ο παράγοντας της  «φτώχειας»

ohio_main
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ (Photos/Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

canolli_almiro_sintagi
CUCINA POVERA

Αλμυρά κανόλι από ψωμί του τοστ

toyota
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μοναδικό Toyota κάτω από 20.000 ευρώ είναι full hybrid με 116 ίππους – Καίει 3,7 lt/100km

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 08:34
efimerides_typos_periodika_2904_1920-1080_new
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Konstadinos-Kyranakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι σημαίνουν οι μετακινήσεις Κυρανάκη στη ΝΔ και Μαρινάκη στο Mεταφορών – H ειδική αποστολή Θεοδωρικάκου 

armenia_ekloges
ΚΟΣΜΟΣ

Στις κάλπες η Αρμενία: Ψηφίζει για το μέλλον του Νότιου Καυκάσου – Οι κρίσιμες εκλογές και η στροφή προς τη Δύση

1 / 3