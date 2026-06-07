Μεταναστευτικό: Νέα πύλη η Κρήτη – Η Ευρώπη αλλάζει τους κανόνες ασύλου και επιστροφών

Η μεταναστευτική πίεση στην Ελλάδα δεν αφορά πλέον μόνο το ανατολικό Αιγαίο και τον Έβρο. Τα τελευταία χρόνια, και κυρίως από το 2024 και μετά, η νότια Κρήτη και η Γαύδος έχουν μπει στο επίκεντρο ενός νέου θαλάσσιου διαδρόμου, που ξεκινά κυρίως από τη Λιβύη και καταλήγει στο νοτιότερο άκρο της ελληνικής και ευρωπαϊκής επικράτειας.

Η εικόνα των αφίξεων των τελευταίων ετών δείχνει καθαρά τη μετατόπιση:

2021: περίπου 500 αφίξεις.

περίπου 2022: περίπου 800 αφίξεις.

περίπου 2023: περίπου 860 αφίξεις.

περίπου 2024: περίπου 5.160 αφίξεις.

περίπου 2025: περίπου 20.200 αφίξεις.

περίπου 2026 μέχρι σήμερα: περίπου 5.000 αφίξεις, με έντονη αύξηση στα τέλη Μαΐου και πάνω από 600 αφίξεις σε ένα 24ωρο.

Η διαπίστωση είναι προφανής, αλλά πρέπει να διατυπωθεί με τρόπο που να αποτυπώνει την (δύσκολη) πραγματικότητα: από το 2023 έως το 2025 οι αφίξεις σε Κρήτη – Γαύδο αυξήθηκαν πάνω από 20 φορές. Οι αριθμοί δεν καταγράφουν απλώς μια αύξηση, αλλά περιγράφουν τη μετατροπή μιας δευτερεύουσας διαδρομής σε βασικό διάδρομο εισόδου.

Το 2025, η Κρήτη – Γαύδος έπαψε να είναι συμπληρωματική πύλη. Εξελίχθηκε σε μία από τις βασικές θαλάσσιες εισόδους προς την Ελλάδα, απορροφώντας σχεδόν το μισό των θαλάσσιων αφίξεων στη χώρα.

Η σύγκριση με Αιγαίο και Έβρο

Η σημασία της νέας διαδρομής φαίνεται καλύτερα όταν συγκριθεί με τις παραδοσιακές πύλες εισόδου στην Ελλάδα.

Για το 2025, η εικόνα μπορεί να αποδοθεί κατά προσέγγιση ως εξής:

Κρήτη – Γαύδος: περίπου 20.000 αφίξεις.

περίπου Υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή ανατολικό Αιγαίο και Έβρος: περίπου 26.000 αφίξεις.

Με άλλα λόγια:

Περίπου τέσσερις στους δέκα που μπήκαν στην Ελλάδα πέρασαν από Κρήτη – Γαύδο.

που μπήκαν στην Ελλάδα πέρασαν από Περίπου έξι στους δέκα πέρασαν από τις παραδοσιακές πύλες: Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω, Ρόδο και Έβρο.

Έτσι λοιπόν συμπυκνώνεται το ελληνικό πρόβλημα: η χώρα δεν έχει απλώς αύξηση ροών· έχει μετατόπιση του γεωγραφικού βάρους. Η πίεση δεν περιορίζεται πια στα σημεία που το ελληνικό κράτος είχε μάθει να διαχειρίζεται τα τελευταία δέκα χρόνια. Μεταφέρεται σε περιοχές με διαφορετικές υποδομές, διαφορετικές αντοχές και διαφορετική επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Κρήτη, που μέχρι πρόσφατα αντιμετώπιζε το μεταναστευτικό ως περιστασιακό ζήτημα, βρίσκεται πλέον μπροστά σε μόνιμη πίεση πρώτης γραμμής.

Γιατί άνοιξε η διαδρομή της Λιβύης

Η νέα διαδρομή δεν άνοιξε τυχαία. Είναι αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων.

Πρώτον, η Λιβύη λειτουργεί ως βασικό σημείο συγκέντρωσης και αναχώρησης μεταναστών. Η πολιτική αστάθεια, οι αδύναμοι μηχανισμοί ελέγχου και τα οργανωμένα κυκλώματα διακινητών επιτρέπουν μαζικές αναχωρήσεις από τα παράλια της Λιβύης.

Δεύτερον, οι παλαιότερες διαδρομές έχουν δεχθεί μεγαλύτερη πίεση ελέγχων. Όταν στενεύουν τα περάσματα στον Έβρο, στο ανατολικό Αιγαίο ή στην κεντρική Μεσόγειο, οι διακινητές αναζητούν νέες οδούς.

Τρίτον, η Γαύδος και η νότια Κρήτη είναι γεωγραφικά μακρινοί, αλλά εφικτοί στόχοι. Η απόσταση από την ανατολική Λιβύη είναι μεγάλη, όμως για οργανωμένα δίκτυα διακίνησης είναι διαχειρίσιμη. Μόλις τα σκάφη μπουν σε περιοχή έρευνας και διάσωσης, ενεργοποιούνται επιχειρήσεις διάσωσης και οι άνθρωποι μεταφέρονται σε ελληνικό έδαφος.

Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Κρήτη δεν έγινε ξαφνικά «ελκυστική» από μόνη της. Έγινε νέα πύλη επειδή μετακινήθηκε η πίεση. Η Λιβύη συγκεντρώνει ροές, τα κυκλώματα προσαρμόζονται, οι κλασικές διαδρομές στενεύουν και η νότια Κρήτη βρέθηκε πάνω στον νέο θαλάσσιο μεταναστευτικό διάδρομο.

Το ευρωπαϊκό κάδρο

Το ελληνικό πρόβλημα εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή εικόνα. Η Ευρώπη δεν έχει μία πύλη εισόδου. Έχει πολλούς διαδρόμους, που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία.

Για το 2025, οι βασικές πύλες προς την Ευρώπη κινήθηκαν περίπου στους εξής αριθμούς:

Κεντρική Μεσόγειος

Λιβύη / Τυνησία προς Ιταλία, Λαμπεντούζα, Σικελία, Μάλτα: περίπου 63.000 αφίξεις.

Λιβύη / Τυνησία προς Ιταλία, Λαμπεντούζα, Σικελία, Μάλτα: περίπου Ανατολική Μεσόγειος

Τουρκία προς Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία: περίπου 46.000 αφίξεις.

Τουρκία προς Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία: περίπου Δυτική Μεσόγειος

Μαρόκο / Αλγερία προς Ισπανία: περίπου 18.000 αφίξεις.

Μαρόκο / Αλγερία προς Ισπανία: περίπου Κανάρια Νησιά

Δυτική Αφρική προς Κανάρια: περίπου 18.000 αφίξεις το 2025, ενώ το 2024 είχαν φτάσει σχεδόν τις 47.000.

Δυτική Αφρική προς Κανάρια: περίπου το 2025, ενώ το 2024 είχαν φτάσει σχεδόν τις Δυτικά Βαλκάνια

Κυρίως χερσαία δευτερογενής διαδρομή προς την Κεντρική Ευρώπη: περίπου 20.000-25.000 καταγραφές διελεύσεων.

Η Κρήτη – Γαύδος πρέπει να διαβαστεί μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα. Δεν είναι μια απομονωμένη ελληνική ανωμαλία. Είναι η νότια απόληξη μιας ευρωπαϊκής μετατόπισης των ροών.

Κι εδώ υπάρχει ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο: οι χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, και ιδίως η Γερμανία, που για χρόνια απορροφούσαν μεγάλο μέρος της μεταναστευτικής πίεσης λόγω ανάγκης εργατικών χεριών, κινούνται πλέον σε διαφορετική κατεύθυνση. Το πολιτικό κλίμα έχει σκληρύνει, οι ανάγκες της αγοράς εργασίας δεν μπορούν να απορροφήσουν επιπλέον εργατικά χέρια και οι κυβερνήσεις πιέζουν για αυστηρότερες επιστροφές και περιορισμό των δευτερογενών μετακινήσεων.

Αυτό σημαίνει ότι χώρες πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα, δεν μπορούν να υπολογίζουν εύκολα ότι όσοι φτάνουν στα σύνορά τους θα κινηθούν ανεμπόδιστα προς τον Βορρά.

Τι αλλάζει από τις 12 Ιουνίου

Από τις 12 Ιουνίου 2026 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου υιοθετήθηκε το 2024 και μπαίνει πλέον στο στάδιο πλήρους εφαρμογής, με στόχο αυστηρότερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και πιο οργανωμένο μηχανισμό αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών – μελών.

Για την Ελλάδα, οι βασικές αλλαγές είναι τρεις:

Πρώτον, ταχύτερη καταγραφή και έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα. Όσοι φτάνουν χωρίς νόμιμα έγγραφα θα περνούν από πιο δεσμευτικές διαδικασίες ταυτοποίησης, screening και αξιολόγησης.

Δεύτερον, γρηγορότερες διαδικασίες ασύλου και επιστροφών. Η Ε.Ε. επιχειρεί να μειώσει τον χρόνο από την άφιξη μέχρι την απόφαση, είτε αυτή οδηγεί σε προστασία είτε σε επιστροφή.

Τρίτον, μηχανισμός αλληλεγγύης, με ετήσια ευρωπαϊκή δεξαμενή που μπορεί να περιλαμβάνει μετεγκαταστάσεις, οικονομική στήριξη ή ανάληψη ευθύνης από άλλα κράτη – μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφει το νέο σύστημα ως ισορροπία ανάμεσα στην ευθύνη των χωρών πρώτης γραμμής και στην αλληλεγγύη των υπολοίπων.

Όμως υπάρχει και η δύσκολη πλευρά για την Ελλάδα. Ο νέος κανονισμός δεν καταργεί τη λογική της πρώτης χώρας εισόδου. Την αναμορφώνει. Με βάση τον Κανονισμό 2024/1351, το κράτος πρώτης εισόδου ή πρώτης καταγραφής μπορεί να παραμένει υπεύθυνο για την εξέταση του αιτήματος ασύλου.

Αυτό σημαίνει ότι, θεωρητικά, ένας μετανάστης που καταγράφεται στην Ελλάδα και στη συνέχεια εντοπίζεται στη Γερμανία μπορεί να επιστραφεί στην Ελλάδα, αν η Ελλάδα θεωρηθεί υπεύθυνη για τον φάκελό του. Δεν υπάρχει προκαθορισμένος αριθμός τέτοιων επιστροφών. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας μηχανικός κανόνας του τύπου «η Γερμανία θα επιστρέψει Χ χιλιάδες στην Ελλάδα». Η διαδικασία θα γίνεται ανά περίπτωση, με βάση καταγραφή, αποτυπώματα, οικογενειακούς δεσμούς, άδειες παραμονής και το ιστορικό κάθε φακέλου.

«Αποθήκευση» σε Κω και Λέρο

Παρά την εκρηκτική αύξηση των αφίξεων στην Κρήτη και τη Γαύδο, η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν θέλει να προχωρήσει στη δημιουργία μεγάλων μόνιμων δομών στο νησί. Η επιλογή που συζητείται είναι διαφορετική: γρήγορη καταγραφή στην Κρήτη και στη συνέχεια μεταφορά μεταναστών σε υφιστάμενες δομές, κυρίως σε νησιά όπως η Κως και η Λέρος.

Η λογική είναι προφανής. Η Αθήνα θέλει να αποφύγει την παγίωση της Κρήτης ως νέου μεγάλου κέντρου φιλοξενίας. Θέλει να την κρατήσει ως σημείο άφιξης και προσωρινής διαχείρισης, όχι ως μόνιμο αποδέκτη του προβλήματος.

Όμως αυτή η επιλογή δεν εξαφανίζει την πίεση. Τη μεταφέρει αλλού. Και μάλιστα σε νησιά που έχουν ήδη σηκώσει μεγάλο βάρος τα προηγούμενα χρόνια και διαθέτουν περιορισμένες κοινωνικές, διοικητικές και επιχειρησιακές αντοχές.

Επομένως το κρίσιμο ερώτημα είναι διπλό: μπορεί η Κρήτη να αντιμετωπίζεται μόνο ως διάδρομος διέλευσης, όταν οι αφίξεις δείχνουν ότι εξελίσσεται σε σταθερή πύλη εισόδου; Και μπορεί η χώρα να συνεχίσει να διαχειρίζεται το πρόβλημα με εσωτερική μεταφορά πίεσης από νησί σε νησί, αντί για συνολικό σχεδιασμό πρώτης γραμμής;

Το συμπέρασμα για την Αθήνα

Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν εξαφανίζει το βάρος από την Ελλάδα. Το βάζει σε πιο οργανωμένο, αλλά και πιο δεσμευτικό πλαίσιο.

Η Αθήνα θα μπορεί να ζητά στήριξη, μετεγκαταστάσεις, οικονομική ενίσχυση και ευρωπαϊκή συνδρομή. Ταυτόχρονα όμως θα έχει αυξημένες υποχρεώσεις ελέγχου, καταγραφής, φύλαξης, εξέτασης αιτημάτων και επιστροφών.

Για την Κρήτη και τη Γαύδο, το κρίσιμο είναι ότι το μεταναστευτικό δεν εμφανίζεται πια ως έκτακτο επεισόδιο, αλλά ως νέα κανονικότητα. Η νότια Κρήτη έχει μπει στον χάρτη των ευρωπαϊκών πυλών εισόδου. Και όσο η Λιβύη παραμένει ασταθής, όσο οι διακινητές προσαρμόζουν τις διαδρομές και όσο ο ευρωπαϊκός Βορράς σκληραίνει τη στάση του, η πίεση στην Ελλάδα δύσκολα θα υποχωρήσει από μόνη της.

Το ερώτημα για την Αθήνα δεν είναι πλέον αν η Κρήτη θα δεχθεί ροές. Το ερώτημα είναι αν το κράτος θα οργανωθεί εγκαίρως για να διαχειριστεί μια πύλη που έχει ήδη ανοίξει.

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Παίρνει τα ηνία της αναδιάταξης σε Αριστερά και Κεντροαριστερά

Σακελλαρίδης: Δεν υπάρχει αξιοπιστία στον Τσίπρα, εκεί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023

GPO: Στη δεύτερη θέση σταθεροποιείται η ΕΛΑΣ, 3ο πέφτει το ΠΑΣΟΚ – Πού υπερτερεί ο Τσίπρας και πού η Καρυστιανού, από πού αντλούν ψήφους