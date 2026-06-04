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04.06.2026 07:28

Εντοπισμός 38 μεταναστών νότια της Γαύδου

04.06.2026 07:28
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Μία ακόμη λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Ο εντοπισμός της πραγματοποιήθηκε από εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex, ενώ στη συνέχεια πλωτό σκάφος του Λιμενικού υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), προχώρησε στην περισυλλογή και ασφαλή διάσωση των επιβαινόντων.

Οι 38 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 08:31
syntaxeis
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