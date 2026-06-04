search
ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 00:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.06.2026 00:38

Απέπλευσε το «Νήσος Ρόδος» από τη Μυτιλήνη μετά την απεμπλοκή του κάβου και τον τραυματισμό καβοδέτη

04.06.2026 00:38
demeno-ploio_2608_1920-1080_new

Απέπλευσε από το λιμάνι της Μυτιλήνης το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Ρόδος», μετά την επιτυχή απεμπλοκή του κάβου από δύτη και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, προκειμένου να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Χίο και Πειραιά.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα κατά τη διάρκεια των χειρισμών απόδεσης, προκλήθηκε θραύση του κάβου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 50χρονος καβοδέτης στα κάτω άκρα ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Μετά την απεμπλοκή του κάβου από δύτη και την επιθεώρηση του σημείου, το πλοίο έλαβε το απαιτούμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα και έλαβε άδεια συνέχισης του ταξιδιού του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δρομολογίου, το «Νήσος Ρόδος» μεταφέρει 211 επιβάτες, 22 Ι.Χ. οχήματα, 40 φορτηγά, έξι δίκυκλα και ένα λεωφορείο.

Διαβάστε επίσης:

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Η ώρα της απολογίας του 41χρονου – Ελέγχονται παλιές καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά εις βάρος της 39χρονης

Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου στο Ίλιον από μοτοσικλετιστή – Βίντεο ντοκουμέντο

Ρόδος: Προφυλακίστηκε ο πολιτικός μηχανικός που έταζε ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο σε επιχειρηματίες του νησιού





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
demeno-ploio_2608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απέπλευσε το «Νήσος Ρόδος» από τη Μυτιλήνη μετά την απεμπλοκή του κάβου και τον τραυματισμό καβοδέτη

konstantopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος, το 2015 στο Μαξίμου διάβαζε παρακολουθήσεις της ΕΥΠ

usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Αντιφατικά μηνύματα από Ιράν και ΗΠΑ: «Δεν υπάρχει πρόοδος» λέει ο Αραγτσί, «Ετοιμαζόμαστε για υπογραφές», υποστηρίζει ο Τραμπ

tourkia dolofonia
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πρώην αστυνομικός σκότωσε τον τοξικομανή γιο του μετά από καβγά για χρήματα (Video)

ataman pao osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αταμάν κατά διαιτησίας μετά το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Το αποτέλεσμα ήταν 29-5 στις βολές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

pylones deh ipsili tasi – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κρήτη: Οργή για ΑΔΜΗΕ –  «Φυτεύουν» 267 πυλώνες 33 μέτρων σε 100 χιλιόμετρα με παρθένα βουνά και αρχαιολογικούς χώρους

kalxass-2347
ΚΑΛΧΑΣ

Εντυπώσεις από Pulse και… Σκάι, ο Σαμαράς, η δημοσκοπική ταραχή στο ΠΑΣΟΚ και το φλερτ με Κασσελάκη, το δράμα της ΝΕΑΡ και η καχύποπτη Λατινοπούλου

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «μεγάλη παραίτηση» του ΠΑΣΟΚ: Χωρίς πρωτιά, προτιμά την αντιπολίτευση παρά την αναζήτηση προοδευτικής διακυβέρνησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 00:42
demeno-ploio_2608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απέπλευσε το «Νήσος Ρόδος» από τη Μυτιλήνη μετά την απεμπλοκή του κάβου και τον τραυματισμό καβοδέτη

konstantopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος, το 2015 στο Μαξίμου διάβαζε παρακολουθήσεις της ΕΥΠ

usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Αντιφατικά μηνύματα από Ιράν και ΗΠΑ: «Δεν υπάρχει πρόοδος» λέει ο Αραγτσί, «Ετοιμαζόμαστε για υπογραφές», υποστηρίζει ο Τραμπ

1 / 3