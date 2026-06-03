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03.06.2026 21:51

Τραυματίστηκε καβοδέτης στη Μυτιλήνη- Με καθυστέρηση ο απόπλους του «Νήσος Ρόδος» 

03.06.2026 21:51
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Τον τραυματισμό ενός 50χρονου καβοδέτη προκάλεσε η θραύση πλευρικού κάβου του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Νήσος Ρόδος», λίγο πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του από το λιμάνι της Μυτιλήνης, με προορισμό τη Χίο και τον Πειραιά.

Σύμφωνα με τo λιμενικό σώμα, ο εργαζόμενος τραυματίστηκε στα κάτω άκρα κατά τη διάρκεια των χειρισμών απόδεσης και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η εμπλοκή του κάβου σημειώθηκε στο bow thruster, δηλαδή στον πλευρικό προωθητήρα της πλώρης που χρησιμοποιείται για τους ελιγμούς του πλοίου εντός λιμένα.

Το «Νήσος Ρόδος», που μεταφέρει 211 επιβάτες, 22 Ι.Χ. οχήματα, 40 φορτηγά, έξι δίκυκλα και ένα λεωφορείο, παραμένει στο λιμάνι της Μυτιλήνης, έως ότου δύτης επιθεωρήσει το σημείο και το πλοίο να λάβει πιστοποιητικό αξιοπλοϊα από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα προκειμένου να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Χίο και Πειραιά.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

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