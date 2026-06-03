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03.06.2026 21:36

Ρόδος: Προφυλακίστηκε ο πολιτικός μηχανικός που έταζε ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο σε επιχειρηματίες του νησιού

03.06.2026 21:36
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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, αμέσως μετά την απολογία του στον ανακριτή Ρόδου και με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, ο 52χρονος πολιτικός μηχανικός που υποσχόταν σε επιχειρηματίες, ένταξη της επιχείρησής τους στον αναπτυξιακό νόμο.

Ο ίδιος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του αρνήθηκε κατά την διάρκεια της απολογίας του, όλα όσα καταγγέλθηκαν σε βάρος του για απάτη.

Η δίωξη σε βάρος του αφορούσε κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση, με φερόμενη ζημία άνω των 120.000 ευρώ, μετά από μήνυση που έγινε από κατοίκους του νησιού στους οποίους φέρεται να είχε υποσχεθεί ότι θα ενέτασσε την επιχείρηση τους στον αναπτυξιακό νόμο.

Η υπόθεση άρχισε να απασχολεί τη δικαιοσύνη μετά από μήνυση που κατέθεσαν σε βάρος του Ροδίτες επιχειρηματίες, τον Μάιο του 2026. Οι ίδιοι υποστήριξαν στη μηνυτήρια αναφορά τους ότι ο κατηγορούμενος έκανε τα πάντα για να τους πείσει ότι η υπόθεσή τους εξελίσσεται κανονικά και η επιχείρησή τους θα ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο. Στις 28 Μαΐου 2026, ομάδα κατοίκων προχώρησε σε καταγγελία καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του πολιτικού μηχανικού, αφού νωρίτερα είχαν ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές και συναντήθηκαν μαζί του για να του δώσουν τα χρήματα. Πράγματι ο πολιτικός μηχανικός παρέλαβε τα προσημειωμένα χρήματα με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

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