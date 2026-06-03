Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με ρόπαλα σε ανήλικους στην Παιανία

Άγρια επίθεση από 30 άτομα δέχθηκε παρέα ανηλίκων στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην Παιανία.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή (29/5). Ανήλικος που δέχθηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς για τις πρώτες βοήθειες.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, φαίνονται οι ανήλικοι που δέχθηκαν επίθεση να αναζητούν βοήθεια σε καφετέρια που βρίσκεται κοντά στην πλατεία.

«Μαζεύτηκαν από Κορωπί είκοσι-τριάντα άτομα και βάραγαν όποιον βρίσκανε. Τραυματίστηκαν δύο παιδιά. Μάλλον δύο ρόπαλα είχαν μαζί τους, χτυπήθηκε ένα παιδί σίγουρα με ρόπαλο. Γροθιές, κλωτσιές, ό,τι μπορούσαν εκείνη την ώρα», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Σε λίγα λεπτά έφτασαν περιπολικά στο σημείο. Οι δράστες διαλύθηκαν και επιχείρησαν να διαφύγουν είτε πεζοί είτε με αυτοκίνητο. Όμως η αστυνομία τους εντόπισε το αυτοκίνητο τους στην οδό Αναπαύσεως και συνέλαβε τους 9 επιβαίνοντες.

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