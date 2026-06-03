ΟΠΕΚΕΠΕ: «Άνθρακες ο θησαυρός» με τον Ανεστίδη – Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του, για ηθική ικανοποίηση μιλά ο αγροτοσυνδικαλιστής

Φούσκα απεδείχθη η υπόθεση της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την εποχή που ο ίδιος πρωταγωνιστούσε στις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα.

Με βούλευμα του συμβουλίου εφετών Αθηνών αποδεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του, που είχαν δεσμευτεί παραμονές Χριστουγέννων του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβούλιο εφετών υιοθέτησε την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέα εφετών, που έκρινε ότι, ο αγροτοσυνδικαλιστής είχε δηλώσει νομίμως όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και τα χρήματα στους λογαριασμούς του.

Ο Κώστας Ανεστίδης είχε αρνηθεί όλες τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι τα εισοδήματά του προέρχονται νόμιμα από την αγροτική του δραστηριότητα. Το δικαστικό συμβούλιο ανάβει πράσινο φως στον κ. Ανεστίδη να διαθέσει όπως επιθυμεί τα ακίνητα και τους λογαριασμούς του.

Ανεστίδης: «Ανακούφιση, συγκίνηση και ηθική ικανοποίηση»

Ηθικά δικαιωμένος και συγκινημένος δηλώνει μιλώντας στο ThessPost.gr ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, μετά την αθώωσή του για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ.

«Όχι μόνο ανακούφιση, συγκίνηση, ηθική ικανοποίηση… τα πάντα. Ευτυχώς κάποιοι ευσυνείδητοι δικαστικοί λειτουργοί λειτούργησαν σωστότατα και θα τους ευχαριστήσω. Θα δούμε τώρα εάν θα δοθεί εντολή ή αν θα τρέχουμε εμείς να δώσουμε εντολή να αποδεσμεύσουν τα έγγραφα», υπογραμμίζει στο ΤhessPost.gr.

«Δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ από τα 122.000, θα κάνω μηνύσεις»

Όπως είχε υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή, τα χρήματα στους λογαριασμούς του προέρχονταν αποκλειστικά από τη νόμιμη αγροτική του δραστηριότητα και σκοπεύει να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος όσων ευθύνονται. «Εννοείται ότι θα κάνω μήνυση, θα ζητήσουμε τον φάκελο, να δούμε ποιοι υπέγραψαν, γιατί εδώ ευθύνονται πολλοί. ΟΠΕΚΕΠΕ, η Οικονομική Υπηρεσία που έκανε τον έλεγχο, ευθύνονται όλοι. Ποιοι υπέγραψαν, ποιοι το έκαναν κακουργηματική πράξη και με έλεγχαν για 122.000 ευρώ, και δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ», αναφέρει.

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