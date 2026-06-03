search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 19:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.06.2026 19:07

Το ΣτΕ θα αποφασίσει αν μπορούν να λειτουργούν Airbnb στην περιοχή της Πλάκας

03.06.2026 19:07
plaka

Το Ε΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το απασχόλησαν 11 αιτήσεις της «Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού», με τις οποίες ζητάει να ακυρωθεί η άρνηση του Δήμου Αθηναίων να σφραγίσει ακίνητα που βρίσκονται στην περιοχή της Πλάκας, λόγω παράνομης αλλαγής της χρήσης τους, δηλαδή από κατοικίες σε τουριστικά καταλύματα και την παράλληλη λειτουργία τους στο πλαίσιο των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb).

Με τις 11 αιτήσεις που στρέφονται κατά του Δήμου Αθηναίων και του υπουργού Περιβάλλοντος, η «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» ζητάει να ακυρωθούν οι πράξεις της διεύθυνσης δόμησης του Δήμου Αθηναίων με τις οποίες απορρίφθηκαν αιτήσεις του Σωματείου περί σφράγισης ακινήτων ευρισκομένων σε διάφορες οδούς εντός της περιοχής της Πλάκας, λόγω της παράνομης, όπως υποστηρίζει, αλλαγής χρήσης από κατοικία σε τουριστικά καταστήματα.

Και αυτό γιατί στις χρήσεις γης που προβλέπονται από το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς της Πλάκας, το οποίο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της, δεν περιλαμβάνονται ξενοδοχεία. Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε το Σωματείο ότι η χρήση ακινήτων έχει μετατραπεί σε χρήση τουριστικών καταλυμάτων μέσω του συστήματος βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) και ως εκ τούτου πρέπει να σφραγιστούν γιατί εκ του νόμου επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή είναι αυτή της γενικής κατοικίας.

Το ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Χρήστο Ντουχάνη και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Λιάκουρα, καλείται να αποφανθεί εάν νομίμως ή όχι ο Δήμος Αθηναίων απέρριψε τα αιτήματα σφράγισης με βάση τα χαρακτηριστικά των επίδικων ακινήτων και της πραγματικής χρήσης επ’ αυτών και μετά τις αυτοψίες που έγιναν, μετά από σχετική εντολή του ΣτΕ.

Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του.

Διαβάστε επίσης:

Άλιμος: Χειροπέδες σε 15χρονο για βίαιη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ο 41χρονος ήθελε να γνωρίζει κάθε κίνηση της Βασιλικής – Είχε «φυτέψει» GPS tracker στο αυτοκίνητο και κοριούς στο διαμέρισμα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκάλυψη «βόμβα» από πρώην περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας: «Κατήγγειλα τo 2021 παράνομες επιδοτήσεις 15,7 εκατ. ευρώ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
F-35_new

Ρούμπιο: Ο νόμος κρατά την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35

anestidis 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Άνθρακες ο θησαυρός» με τον Ανεστίδη – Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του – Ηθική ικανοποίηση, λέει ο αγροτοσυνδικαλιστής

netanyahu-akoustiko
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Νετανιάχου στους Ευρωπαίους ηγέτες: «Δεν έχουν τα κότσια» να αντισταθούν στους «βαρβάρους» – «Ντροπή το πώς φροντίζουν τις ισλαμικές μειονότητες»

lathos-kinisi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Βέντερς αποσύρει την «Λάθος κίνηση» λόγω της απρεπούς σκηνής με την 13χρονη Κίνσκι 

perifereiaka kanalia 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ολομέλεια την άλλη εβδομάδα το νομοσχέδιο Μαρινάκη για την οριστική αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

kalxass-2347
ΚΑΛΧΑΣ

Εντυπώσεις από Pulse και… Σκάι, ο Σαμαράς, η δημοσκοπική ταραχή στο ΠΑΣΟΚ και το φλερτ με Κασσελάκη, το δράμα της ΝΕΑΡ και η καχύποπτη Λατινοπούλου

pylones deh ipsili tasi – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κρήτη: Οργή για ΑΔΜΗΕ –  «Φυτεύουν» 267 πυλώνες 33 μέτρων σε 100 χιλιόμετρα με παρθένα βουνά και αρχαιολογικούς χώρους

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

Neutral-mirror-glaze-6
CUCINA POVERA

Σπιτικό διάφανο γλάσο καθρέπτη, χωρίς ζελατίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 19:33
F-35_new

Ρούμπιο: Ο νόμος κρατά την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35

anestidis 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Άνθρακες ο θησαυρός» με τον Ανεστίδη – Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του – Ηθική ικανοποίηση, λέει ο αγροτοσυνδικαλιστής

netanyahu-akoustiko
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Νετανιάχου στους Ευρωπαίους ηγέτες: «Δεν έχουν τα κότσια» να αντισταθούν στους «βαρβάρους» – «Ντροπή το πώς φροντίζουν τις ισλαμικές μειονότητες»

1 / 3