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03.06.2026 18:21

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκάλυψη «βόμβα» από πρώην περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας: «Κατήγγειλα τo 2021 παράνομες επιδοτήσεις 15,7 εκατ. ευρώ»

03.06.2026 18:21
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Μια αποκάλυψη για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε ο πρώην περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης, υποστηρίζοντας ότι ήδη από το φθινόπωρο του 2021 είχε ενημερώσει τη Δικαιοσύνη για το ζήτημα.

Όπως δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, «στις 23 Νοεμβρίου 2021 ως Περιφερειάρχης κατέθεσα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου φάκελο με στοιχεία που αφορούσαν ψευδείς δηλώσεις αγροτικών εκτάσεων στην περιοχή».

Όπως υποστήριξε -μεταξύ άλλων- «τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων που προέκυπταν για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο έφθαναν τα 15,7 εκατ. ευρώ».

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