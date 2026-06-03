Συναγερμός στον Ασπρόπυργο από φωτιά σε χαμηλή βλάστηση – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής (Video)

Φωτιά εκδηλώθηκε στον Ασπρόπυργο Αττικής, σε χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή με ξερά χόρτα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 59 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

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