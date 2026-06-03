Δήμος Πειραιά: Μήνυμα ειρήνης, αποδοχής και συνύπαρξης από το 1ο Σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής

Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών, εκπαιδευτικών, γονέων, φορέων, εθελοντών και εκπροσώπων κοινοτήτων πραγματοποιήθηκε στον Τινάνειο Κήπο το 1ο Σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής του Δήμου Πειραιά, με κεντρικό μήνυμα «Τα παιδιά μπορούν, την Ειρήνη οδηγούν!».

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις Συντονίστριες Εκπαίδευσης Προσφύγων της Δομής Σχιστού, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Πειραιά (Σ.Ε.Μ.Π.), με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της ομάδας εθελοντών Piraeus TeamUp, στο πλαίσιο των «Ημερών Θάλασσας 2026».

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια πολυθεματική γιορτή πολιτισμού και δημιουργίας, στην οποία συμμετείχαν σχολεία, εκπαιδευτικές δομές, οργανώσεις και συλλογικότητες, παρουσιάζοντας δράσεις που συνδύασαν την τέχνη, τη μουσική, τον χορό και βιωματικά εργαστήρια. Μέσα από τις δράσεις αυτές αναδείχθηκαν αξίες όπως η ειρήνη, η αποδοχή, η συμπερίληψη και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και η δράση «Ζωή για Όλους στον Πειραιά» της Life is for All, η οποία έδωσε την ευκαιρία σε παιδιά από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα να συμμετάσχουν σε δημιουργικά εργαστήρια και κοινές δράσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμμετοχή εκπαιδευτικών φορέων και κοινωνικών οργανώσεων, οι οποίοι παρουσίασαν το έργο τους και υλοποίησαν εργαστήρια και δραστηριότητες με στόχο την ενίσχυση της ένταξης, της συνεργασίας και της κοινωνικής συνοχής.

Γιάννης Μώραλης: Μηνύματα αποδοχής

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε: «Ο Τινάνειος Κήπος γέμισε φωνές, χρώματα και μηνύματα αποδοχής, στο πλαίσιο των «Ημερών Θάλασσας 2026», μέσα από δύο δράσεις που ανέδειξαν τη συμπερίληψη, τη συνεργασία και την κοινωνική συνοχή. Το 1ο Σχολικό Street Festival Τέχνης & Αποδοχής «Τα Παιδιά Μπορούν, την Ειρήνη Οδηγούν!», που διοργανώθηκε με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών δομών και φορέων του Δήμου Πειραιά, καθώς και η δράση «Ζωή για Όλους στον Πειραιά» της Life is for All, έδωσαν τη δυνατότητα σε παιδιά από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα να συμμετάσχουν σε δημιουργικά εργαστήρια και κοινές δράσεις. Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στον Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του ΣΕΜΠ Δημήτρη Καρύδη, στους εκπαιδευτικούς, στους εθελοντές, στην εικαστικό Ρένα Γύφτουλα, στους φορείς που συνέβαλαν στην υλοποίηση των δράσεων και, πάνω απ’ όλα, στα παιδιά που με το χαμόγελο, τη δημιουργικότητα και τον αυθορμητισμό τους μας υπενθύμισαν ότι η αποδοχή και η συμπερίληψη «χτίζονται» καθημερινά, μέσα από τις μικρές, αλλά ουσιαστικές στιγμές που μοιραζόμαστε μαζί».

Δημήτρης Καρύδης: «Τα παιδιά μπορούν, την Ειρήνη οδηγούν!»

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων Δημήτρης Καρύδης, υπογράμμισε: «Το 1ο Σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής στον Τινάνειο Κήπο ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη σημασία της συμπερίληψης, της συνεργασίας και της κοινωνικής συνοχής στην πράξη. Μέσα από τη συμμετοχή σχολείων, εκπαιδευτικών δομών, φορέων και οργανώσεων, παιδιά από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά και να συνυπάρξουν σε έναν κοινό χώρο τέχνης και επικοινωνίας. Το μήνυμα “Τα παιδιά μπορούν, την Ειρήνη οδηγούν!” αποτυπώνει ακριβώς τη φιλοσοφία της δράσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές, τους εκπαιδευτικούς, τους εθελοντές και κυρίως τα παιδιά που με τη συμμετοχή και τη δημιουργικότητά τους έδωσαν ζωή σε μια τόσο σημαντική δράση».

Ομιλίες από Μοσκώφ, Βερυκάκη, Καραγιάννη

Ο Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας Ηρακλής Μοσκώφ, δήλωσε: «Η Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας συμμετείχε με ιδιαίτερη χαρά στο 1ο Φεστιβάλ Τέχνης και Αποδοχής του Δήμου Πειραιά, μια σημαντική πρωτοβουλία αφιερωμένη στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συμπερίληψης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η σταθερή στήριξη και συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά και ειδικά με τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Καρύδη, με τον οποίο προωθούμε τη συνεργασία με φορείς κοινωνικής ένταξης και την ενδυνάμωση των ευάλωτων πληθυσμών».

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Εθελοντισμού Ελίνα Βερυκάκη, δήλωσε: «Το 1ο Σχολικό Street Festival Τέχνης απέδειξε έμπρακτα ότι τα παιδιά μπορούν να γίνουν οι πιο δυνατοί πρεσβευτές της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της συνύπαρξης. Μέσα από την τέχνη, τη δημιουργικότητα και την αυθεντική τους έκφραση, έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα αποδοχής, συμπερίληψης και σεβασμού στη διαφορετικότητα. Ως Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά, είχαμε τη χαρά και τη τιμή να στηρίξουμε τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, η οποία ένωσε σχολεία, φορείς, οργανώσεις και πολίτες γύρω από κοινές αξίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή».

Η Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων Δομής Σχιστού και Συντονίστρια Street Festival Τέχνης και Αποδοχής Ελένη Καραγιάννη, ανέφερε: «Με βαθιά συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους όσοι πίστεψαν σε αυτό το εγχείρημα, θα ήθελα, ως επιμελήτρια του 1ου Σχολικού Φεστιβάλ Τέχνης και Αποδοχής Πειραιά, εκ μέρους όλων των προσώπων και φορέων που συνέβαλαν στην προετοιμασία και υλοποίησή του, τα μέλη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Πειραιά και άλλους φορείς του Δήμου Πειραιά, να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη μοναδική γιορτή συνύπαρξης, δημιουργίας και κοινωνικής συμμετοχής. Το 1ο Σχολικό Φεστιβάλ Τέχνης και Αποδοχής Πειραιά ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι το σχολείο, η τέχνη, οι κοινότητες, η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να συναντηθούν σε έναν κοινό χώρο δημιουργίας, διαλόγου και αμοιβαίου σεβασμού».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο πρώην υπουργός και βουλευτής Πειραιά της Νέας Αριστεράς, Θοδωρής Δρίτσας, ο αντιπρόεδρος του ΣΕΜΠ και δημοτικός σύμβουλος Κώστας Δουζίνας και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Μάρα Κουκουδάκη.

Παρευρέθηκαν επίσης, οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι Κική Μπουρδάκου και Σταυρούλα Μεντή, ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Φωτιάδης, οι σύμβουλοι δημάρχου Γεράσιμος Αγγελετάκης και Παναγιώτης Κυρίμης, η πρώην δημοτική σύμβουλος Βάνα Μελά, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Β΄ Κοινότητας Χρήστος Μακρής, το μέλος Ζωή Κεχαγιά και το μέλος του Δ.Σ. της Α΄ Κοινότητας Ηλίας Χατζηκώστας. Τέλος, παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η Ομόνοια» Θόδωρος Τσόντος, ο έφορος του Πειραϊκού Συνδέσμου Γιώργος Δρούζας και η πρόεδρος του σκακιστικού τμήματος του Φοίνικα Αγίας Σοφίας Μαρία Μαστοράκου.

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