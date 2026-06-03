Αρκαδία: Νεαρή αναρριχήτρια τραυματίστηκε στο κεφάλι

Περιπέτεια για μια 26χρονη Γερμανίδα τουρίστρια, η οποία χτύπησε ενώ βρισκόταν στο αναρριχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου Λεωνιδίου στην περιοχή του δήμου Νότιας Κυνουρίας, στην Αρκαδία.

Η αναρριχήτρια, είχε τραυματιστεί στο κεφάλι και άμεσα πραγματοποιήθηκε γεωεντοπισμός της μέσω του 112 και κινητοποιήθηκε ομάδα διάσωσης 4 ατόμων και εθελοντές από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λεωνιδίου.

Η διασωστική ομάδα προσέγγισε την τραυματία, προχώρησε σε ακινητοποίησή της και την μετέφερε με φορείο σε ασφαλές σημείο από όπου παρελήφθη από κινητό ομάδα του ΕΚΑΒ.

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