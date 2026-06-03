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03.06.2026 13:13

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η υπόγεια διαδρομή μεταξύ Κοζάνης και Αγρινίου – Πώς δρούσε το κύκλωμα (video)

03.06.2026 13:13
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Σε 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και το Αγρίνιο προχώρησαν οι αρχές, μετά τη νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα.

συλληφθέντες από την περιοχή του Αγρινίου κρατήθηκαν για λίγη ώρα στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν αναχωρήσει για την Αθήνα προκειμένου να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις από τους συλληφθέντες είναι από περιοχή της Κοζάνης.

Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Με βάση τα μέχρι στιγμης στοιχεία φαίνεται ότι τα μέλη του κυκλώματος είχαν στήσει μία υπόγεια διαδρομή ανάμεσα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, ο εγκέφαλος του οποίου δημιούργησε ολόκληρη ομάδα «παραγωγών», δηλώνοντας δεκαπλάσια στρέμματα φυτικού και ζωϊκού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης ένα άτομο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ο «αρχηγός» του κυκλώματος συνεργαζόταν με Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, το οποίο συνδέεται με αρμόδιο φορέα του Αγρινίου.

Ο ίδιος φέρεται να έχτισε μια περιουσία μέσω ομάδων παραγωγών που δημιουργούσε για λογαριασμό ενός μεγαλοεπιχειρηματία στον κλάδο του εξοπλισμού γεωργικών μηχανημάτων, εξασφαλίζοντας αγορές για μηχανήματα της εταιρείας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος, φέρεται να νοίκιαζε αποθηκευτικό χώρο σε ένα από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένονται και νέες συλλήψεις, με επίκεντρο τη Θεσσαλία.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες επιχειρήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε Βόρεια Ελλάδα και Κρήτη.

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