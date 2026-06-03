Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, με την απώλειά του να προκαλεί θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και τους οικείους του.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό σήμερα Τετάρτη (3/6) στο Κοιμητήριο Καρύστου. Σημειώνεται ότι η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του.

Ποιος ήταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος

Γεννηθείς στα Ολύμπια και με καταγωγή από τη Γορτυνία, ο Άγγελος Αντωνόπουλος μεγάλωσε στα Ταμπούρια και στην Αρχαία Ολυμπία, ενώ σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν» όπου για πολλά χρόνια δίδαξε και ο ίδιος υποκριτική.

Η καλλιτεχνική του πορεία υπήρξε σπουδαία, με τον ηθοποιό να ξεχωρίζει για το ταλέντο του, ενώ συμμετείχε σε παραστάσεις μεγάλων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων υπό την καθοδήγηση του Καρόλου Κουν. Μετά τη συνεργασία του με τον Κουν, συνέχισε τη θεατρική του διαδρομή στο πλευρό του Δημήτρη Μυράτ στο Θέατρο Μουσούρη.

Από το 1962 και για μία δεκαετία, συμμετείχε σε μεγάλους θιάσους, ενώ συνεργάστηκε με κορυφαίους πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες του ελληνικού θεάτρου, ερμηνεύοντας ρόλους σε όλα τα θεατρικά είδη.

Συμμετείχε σε περισσότερες από 30 ταινίες και συνεργάστηκε με τους Βασίλη Γεωργιάδη, Ντίνο Δημόπουλο, Γιάννη Δαλιανίδη, Ερρίκο Ανδρέου, Γιώργο Τζαβέλλα και Φιλοποίμενα Φίνο.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έκανε το ντεμπούτο του στην τηλεόραση το 1971, συμμετέχοντας στη σειρά «Άγνωστος Πόλεμος» του Νίκου Φώσκολου, ύστερα από σχετική πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη. Ακολούθησαν εμφανίσεις στις σειρές «Οι Πανθέοι», «Το φως του Αυγερινού», «Μαντάμ Σουσού», «Ουράνιο Τόξο», «Οικογένεια – Οικογένεια», «Καζίνο», «Συμφωνία Σιωπής» και «Πρόβα Νυφικού», ενώ πραγματοποίησε την τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση το 2004 στη σειρά «Τα Παιδιά της Νιόβης».

Για πολλά χρόνια υπήρξε επίσης δάσκαλος σε δραματική σχολή, ενώ συνεργάστηκε με σπουδαίες προσωπικότητες τόσο του θεάτρου όσο και του κινηματογράφου.

Μερικοί εξ αυτών, ο Αλέξης Μινωτής, η Κατίνα Παξινού, η Βέρα Ζαβιτσιάνου, ο Μάνος Κατράκης, ο Ερρίκος Ανδρέου και ο Βασίλης Γεωργιάδης.

Το 2007 ερμήνευσε στο θέατρο τον ρόλο του Καρλ Μαρξ, ενώ έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού» (Εκδόσεις Αιώρα, 2006) και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση» (Εκδόσεις Αιώρα, 2011)

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