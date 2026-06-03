Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο drone που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα

Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το drone που είχε βρεθεί στη Λευκάδα πριν από μερικές ημέρες.

Συγκεκριμένα, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το drone που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κατατέθηκε στο Κίεβο στις 28 και 29 Μαΐου, όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Ο Έλληνας Πρέσβης στο Κίεβο κατέθεσε το σχετικό διάβημα στο ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Το διάβημα κατατέθηκε τόσο προφορικά όσο και γραπτώς, με την ελληνική πλευρά να ζητά επισήμως εξηγήσεις για το πώς το μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος βρέθηκε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και συγκεκριμένα στην περιοχή της Λευκάδας.

Υπενθυμίζεται ότι το θαλάσσιο drone εντοπίστηκε σε θαλάσσια σπηλιά από ψαράδες, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και οδήγησε στην ανάληψη διπλωματικών πρωτοβουλιών από την Αθήνα.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ ανέφερε ότι η Ελλάδα διατύπωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τη διαμαρτυρία της για το περιστατικό, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση της ουκρανικής πλευράς.

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες κινήσεις, η κ. Ζωχιού άφησε να εννοηθεί ότι η ελληνική πλευρά θα αξιολογήσει τις περαιτέρω ενέργειές της μετά την παραλαβή της απάντησης από το Κίεβο.

Παράλληλα, επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ των προσπαθειών για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελεί προϋπόθεση που δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

«Προφανώς στηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, ωστόσο όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο, την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και το θαλάσσιο περιβάλλον», δήλωσε η Λάνα Ζωχιού.

Η ίδια πρόσθεσε ότι «κανένας πόλεμος δεν τελειώνει με την επέκτασή του», στέλνοντας σαφές μήνυμα στο Κιεβο ότι δεν θα γίνει ανεκτή η μετατροπή των ελληνικών θαλασσών σε θέατρο του ρωσοουκρανικου πολέμου και μήνυμα τήρησης των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

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