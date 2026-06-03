Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα – Σηκώθηκαν και δύο αεροσκάφη

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας στη Φωκίδα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Α/Φ . Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για το μέγεθος της πυρκαγιάς ή τυχόν απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

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