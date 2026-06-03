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03.06.2026 12:14

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα – Σηκώθηκαν και δύο αεροσκάφη

03.06.2026 12:14
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φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας στη Φωκίδα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για το μέγεθος της πυρκαγιάς ή τυχόν απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

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