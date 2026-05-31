ΟΠΕΚΕΠΕ – Κρήτη: Στη φυλακή ένας λογιστής, ελεύθεροι με όρους οι άλλοι 9 κατηγορούμενοι

Στην προσωρινή κράτηση του ενός εκ των δύο λογιστών που εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, προχώρησε η Ευρωπαική Εισαγγελία.

Έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες ανακριτής και εισαγγελέας στην Ευελπίδων, γύρω στις τέσσερις και μισή τα ξημερώματα , αποφάσισαν την προφυλάκιση του ενός εκ των δύο αδερφών – λογιστών από το Ρέθυμνο που φέρονται ως ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη τα προηγούμενα 24ωρα.

Παράλληλα οι άλλοι εννέα που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή χρηματικής εγγύησης, ύψους από 5.000 έως 10.000 ευρώ ανά περίπτωση.απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή χρηματικής εγγύησης, ύψους από 5.000 έως 10.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες απολογήθηκε η δεύτερη ομάδα συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την Παρασκευή είχε απολογηθεί η πρώτη ομάδα των συλληφθέντων για την ίδια υπόθεση (δώδεκα άτομα) η οποία αφέθηκε ελεύθερη με την επιβολή όρων.

Ο ρόλος των δύο λογιστών από το Ρέθυμνο

Χθες Σάββατο απολογήθηκαν οι δυο λογιστές από το Ρέθυμνο στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος, ιδιοκτήτες ΚΥΔ και άλλα οκτώ μέλη.

Η ογκώδης δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης των χιλιάδων σελίδων αναφέρεται σε ένα πολυετές και οργανωμένο σύστημα δράσης από το 2019 έως το 2025, με συνεχείς μεταβολές στο δηλωθέν καθεστώς κατοχής αγροτεμαχίων, αξιοποίηση της λεγόμενης «τεχνικής λύσης» και χρήση ΚΥΔ για τον εντοπισμό και τη δέσμευση «ελεύθερων» εκτάσεων του συστήματος, ώστε να εμφανίζεται τεχνητά εικόνα νόμιμης αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Για τους υπόλοιπους εννέα κατηγορούμενους που απολογήθηκαν μέχρι σήμερα, αποφασίστηκε η αποφυλάκισή τους με την επιβολή περιοριστικών όρων.

