Λάρισα: Αγωνία για τη 12χρονη που υπέστη ανακοπή και μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου (16/05) στη Λάρισα, 12χρονο κορίτσι υπέστη αιφνίδια κατάρρευση μέσα στο σπίτι του, στην περιοχή ΑΤΑ.

Η 13χρονη αδερφή του που ήταν μπροστά στο περιστατικό τηλεφώνησε στο 112 όπου της δόθηκαν οι οδηγίες για να τις κάνει μαλάξεις στο στήθος μέχρι να βρεθεί στο σημείο το ΕΚΑΒ το οποίο κατέφτασε σε ελάχιστα λεπτά με τους διασώστες να κάνουν ΚΑΡΠΑ στο παιδί το οποίο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο (το οποίο δεν εφημέρευε, ωστόσο με συνοπτικές διαδικασίες «άνοιξε» για την 12χρονη), ενώ έπειτα μετά από απόφαση των γιατρών μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου νοσηλεύτηκε μέχρι την περασμένη Πέμπτη όταν και αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο Νοσοκομείο στη Αθήνα.

Το παιδί βρίσκεται σε καταστολή και εντός των ημερών και εφόσον όλα πάνε καλά αναμένεται να υποβληθεί σε λεπτή χειρουργική επέμβαση την ερχόμενη Τετάρτη.

Οι ώρες αγωνίας συνεχίζονται για την οικογένεια της 12χρονης με τις ευχές όλων μας να βγει δυνατή από την δύσκολη περιπέτειά της.

Στο πλευρό των γονέων οι διανομείς της Λάρισας καθώς ο πατέρας ανήκει στον σύλλογο διανομέων Λάρισας.

