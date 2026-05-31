search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 12:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.05.2026 09:47

Λάρισα: Αγωνία για τη 12χρονη που υπέστη ανακοπή και μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο

31.05.2026 09:47
METH-NEW

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου (16/05) στη Λάρισα, 12χρονο κορίτσι υπέστη αιφνίδια κατάρρευση μέσα στο σπίτι του, στην περιοχή ΑΤΑ.

Η 13χρονη αδερφή του που ήταν μπροστά στο περιστατικό τηλεφώνησε στο 112 όπου της δόθηκαν οι οδηγίες για να τις κάνει μαλάξεις στο στήθος μέχρι να βρεθεί στο σημείο το ΕΚΑΒ το οποίο κατέφτασε σε ελάχιστα λεπτά με τους διασώστες να κάνουν ΚΑΡΠΑ στο παιδί το οποίο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο (το οποίο δεν εφημέρευε, ωστόσο με συνοπτικές διαδικασίες «άνοιξε» για την 12χρονη), ενώ έπειτα μετά από απόφαση των γιατρών μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου νοσηλεύτηκε μέχρι την περασμένη Πέμπτη όταν και αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο Νοσοκομείο στη Αθήνα.

Το παιδί βρίσκεται σε καταστολή και εντός των ημερών και εφόσον όλα πάνε καλά αναμένεται να υποβληθεί σε λεπτή χειρουργική επέμβαση την ερχόμενη Τετάρτη.

Οι ώρες αγωνίας συνεχίζονται για την οικογένεια της 12χρονης με τις ευχές όλων μας να βγει δυνατή από την δύσκολη περιπέτειά της.

Στο πλευρό των γονέων οι διανομείς της Λάρισας καθώς ο πατέρας ανήκει στον σύλλογο διανομέων Λάρισας.

Διαβάστε επίσης:

Ρόδος: Υπέκυψε στα τραύματα του 17χρονος 8 μήνες μετά από σοβαρό τροχαίο με δίκυκλα

«Καμία ανοχή στην αμέλεια»: Στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ οι εμπρησμοί από …λάθος – 365 πρόστιμα και 60 συλλήψεις μέσα σε πέντε μήνες

Συναγερμός για εξαφάνιση 15χρονου – Η ανακοίνωση του «Χαμογέλου του Παιδιού»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elas-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ.: Ποιοι υπογράφουν την ιδρυτική Διακήρυξη από τον χώρο του Πολιτισμού (Photos)

karvouniaris
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Γιατί η πραγματική απειλή για το σύστημα είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ

eurapis (1)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συρία: Σπάνια υπερχείλιση του Ευφράτη – Εκκενώνονται παρόχθιες περιοχές (Video)

gamos
LIFESTYLE

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Η φαντασμαγορική γαμήλια τελετή και ο πρώτος χορός του ζευγαριού (Video)

oropos
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να πετούν μπάζα στο δάσος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

fei-skorda-new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

nea aristera 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τίτλοι τέλους για τη Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος και άλλοι 3 βουλευτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 12:53
elas-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ.: Ποιοι υπογράφουν την ιδρυτική Διακήρυξη από τον χώρο του Πολιτισμού (Photos)

karvouniaris
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Γιατί η πραγματική απειλή για το σύστημα είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ

eurapis (1)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συρία: Σπάνια υπερχείλιση του Ευφράτη – Εκκενώνονται παρόχθιες περιοχές (Video)

1 / 3